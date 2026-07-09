Диана Шуригина ишида кескин бурилиш: суд қароридан кейин вазият ўзгарди

·0·Дунё
Диана Шуригина ишида кескин бурилиш: суд қароридан кейин вазият ўзгарди

Россияда Диана Шуригина билан боғлиқ жиноят иши бўйича янги қарор қабул қилинди. Москва судлари матбуот хизмати маълумотига кўра, суд унга нисбатан қўлланган эҳтиёт чорасини ўзгартирган.

Аввал уй қамоғида бўлган Шуригина энди тергов ҳибсхонасига юборилгани хабар қилинмоқда.

Суд тергов илтимосини қаноатлантирди

Маълум қилинишича, қарор тергов органларининг илтимосига асосан қабул қилинган.

Суд эҳтиёт чорасини уй қамоғидан қамоққа ўзгартиришга қарор қилган. Шу тариқа, Диана Шуригина тергов давомида ҳибсхонада сақланади.

Иш нимада айланмоқда?

Москва судлари матбуот хизмати хабарига кўра, гап порнография тайёрлаш ва тарқатиш билан боғлиқ жиноят иши ҳақида кетмоқда.

Ҳозирча иш бўйича бошқа тафсилотлар, жумладан айблов мазмуни ёки терговнинг кейинги босқичлари ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Ҳозирча якуний ҳукм йўқ

Шуни таъкидлаш лозимки, эҳтиёт чорасининг ўзгартирилиши шахснинг айби исботланганини англатмайди.

Диана Шуригинага нисбатан якуний ҳуқуқий баҳо суд қарори билан белгиланади. Тергов ҳаракатлари давом этар экан, у қонунчиликка мувофиқ айбсизлик презумпциясига эга.

Жамоатчилик эътиборидаги иш

Диана Шуригина номи аввал ҳам Россия оммавий ахборот воситаларида кенг муҳокама қилинган. Шу боис суднинг сўнгги қарори яна жамоатчилик ва ОАВ эътиборини ушбу ишга қаратди.

Энди асосий савол — тергов кейинги босқичда қандай далилларни тақдим этади ва суд жараёни қандай давом этади?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайдиСиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайдиБугун, 09:35Парижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолдиПарижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолдиБугун, 09:27Дешам Марокаш ҳақида қандай фикрда?:Франция олдида жиддий синов турибдиДешам Марокаш ҳақида қандай фикрда?:Франция олдида жиддий синов турибдиБугун, 00:35ЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинадиЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинадиБугун, 00:32Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаИндонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаКеча, 23:25Эрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишЭрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди