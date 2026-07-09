Диана Шуригина ишида кескин бурилиш: суд қароридан кейин вазият ўзгарди
Россияда Диана Шуригина билан боғлиқ жиноят иши бўйича янги қарор қабул қилинди. Москва судлари матбуот хизмати маълумотига кўра, суд унга нисбатан қўлланган эҳтиёт чорасини ўзгартирган.
Аввал уй қамоғида бўлган Шуригина энди тергов ҳибсхонасига юборилгани хабар қилинмоқда.
Суд тергов илтимосини қаноатлантирди
Маълум қилинишича, қарор тергов органларининг илтимосига асосан қабул қилинган.
Суд эҳтиёт чорасини уй қамоғидан қамоққа ўзгартиришга қарор қилган. Шу тариқа, Диана Шуригина тергов давомида ҳибсхонада сақланади.
Иш нимада айланмоқда?
Москва судлари матбуот хизмати хабарига кўра, гап порнография тайёрлаш ва тарқатиш билан боғлиқ жиноят иши ҳақида кетмоқда.
Ҳозирча иш бўйича бошқа тафсилотлар, жумладан айблов мазмуни ёки терговнинг кейинги босқичлари ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
Ҳозирча якуний ҳукм йўқ
Шуни таъкидлаш лозимки, эҳтиёт чорасининг ўзгартирилиши шахснинг айби исботланганини англатмайди.
Диана Шуригинага нисбатан якуний ҳуқуқий баҳо суд қарори билан белгиланади. Тергов ҳаракатлари давом этар экан, у қонунчиликка мувофиқ айбсизлик презумпциясига эга.
Жамоатчилик эътиборидаги иш
Диана Шуригина номи аввал ҳам Россия оммавий ахборот воситаларида кенг муҳокама қилинган. Шу боис суднинг сўнгги қарори яна жамоатчилик ва ОАВ эътиборини ушбу ишга қаратди.
Энди асосий савол — тергов кейинги босқичда қандай далилларни тақдим этади ва суд жараёни қандай давом этади?
…