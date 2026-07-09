АҚШлик талаба ҳалок бўлган ЙТҲ бўйича ўзбекистонлик ҳайдовчига айблов қўйилди

·0·Дунё
АҚШлик талаба ҳалок бўлган ЙТҲ бўйича ўзбекистонлик ҳайдовчига айблов қўйилди

АҚШнинг Огайо штатида 5 июль куни ўзбекистонлик ҳайдовчи иштирокида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси бир инсоннинг ўлими билан якунланди. Юк машинаси билан енгил автомобил тўқнашуви оқибатида Honda Accord ҳайдовчиси, 21 ёшли Тобиас Форсайт воқеа жойида ҳалок бўлди.

Маълум қилинишича, юк машинасини 42 ёшли Ўзбекистон фуқароси Беҳзод Асраров бошқарган. У 2024 йилда диверсификацион виза (Green Card) дастури орқали АҚШга келган. Асраров юк машинасини бошқариш учун зарур ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлган, бироқ инглиз тилини билмагани сабабли патрул ходимлари билан Google Translate орқали мулоқот қилган.

Ҳозирча Беҳзод Асраровга 21 ёшли йигитнинг ўлими бўйича айблов эълон қилинмаган. Бироқ у ашёвий далилларни яшириш ёки йўқ қилишга уриниш гумони билан тергов қилинмоқда.

Тергов материалларига кўра, полиция ходимлари Freightliner юк машинасини кўздан кечираётганда кабинада видеорегистратор ўрнатмаси мавжудлиги, аммо камеранинг ўзи жойида йўқлигини аниқлаган. Google Translate орқали мулоқотдан сўнг Асраров камерани ўнг чўнтагига солиб қўйганини кўрсатган.

Шундан кейин унга далилларни яшириш ёки йўқ қилишга уриниш бўйича айблов қўйилган. Шунингдек, унинг ёнидан учта мобил телефон ва электрон юк планшети ҳам топилган. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда ва кейинчалик унга нисбатан қўшимча айбловлар ҳам эълон қилиниши мумкин.

Ҳалок бўлган Тобиас Форсайт Массачусетс университетида дарвозабон бўлиб ишлагани маълум қилинди.

Ҳодисага муносабат билдирган АҚШ транспорт вазири Шон Даффи инглиз тилини тушунмайдиган ҳайдовчиларга мамлакатда оғир юк машиналарини бошқаришга рухсат берилмаслиги кераклигини таъкидлади.

«Биз йўл белгилари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ходимлари билан мулоқот қила олмайдиган ҳайдовчиларга Америка автомагистралларида 80 минг фунт (тахминан 36 тонна) вазндаги транспорт воситаларини бошқаришга рухсат бера олмаймиз», — деди вазир.

Унинг сўзларига кўра, келгусида хавфли ҳайдовчиларни йўллардан четлатиш бўйича қўшимча чоралар кўрилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рўмоли сабаб қабул маросимидан четлатилган биринчи хоним бугун марказдаРўмоли сабаб қабул маросимидан четлатилган биринчи хоним бугун марказдаБугун, 11:23Россияга ҳужум қилган дронлар Қозоғистондан учирилдими?Россияга ҳужум қилган дронлар Қозоғистондан учирилдими?Бугун, 10:39Трамп буйруғи билан Эрон ўққа тутилди: Эрон АҚШ базаларига ракета ёғдирдиТрамп буйруғи билан Эрон ўққа тутилди: Эрон АҚШ базаларига ракета ёғдирдиБугун, 10:35Диана Шуригина ишида кескин бурилиш: суд қароридан кейин вазият ўзгардиДиана Шуригина ишида кескин бурилиш: суд қароридан кейин вазият ўзгардиБугун, 10:09Сиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайдиСиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайдиБугун, 09:35Парижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолдиПарижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолдиБугун, 09:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди