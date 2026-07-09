Америкалик YouTube блогер 4 литр газланган ичимликни ярим сонияда ичиб рекорд ўрнатди! (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Америкалик YouTube блогер ва рэпер Эрик Букер бу сафар газланган ичимлик ичиш бўйича рекорд ўрнатди.
У 4 литр ичимликни 29,64 сония ичида ичиб тугатган. Натижа Guinness рекордлар китоби томонидан расман тан олинди.
Шундан сўнг Эрик Букерга мазкур йўналишда энг тез натижа қайд этган инсон сифатида махсус сертификат берилди.
Букер аввалдан овқат ейиш бўйича турли челленж ва рекордлари билан танилган. Унинг янги натижаси ҳам ижтимоий тармоқларда кўп муҳокама қилинмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…