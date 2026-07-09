Шаржадан учган юк самолёти радарлардан ғойиб бўлди
Покистонда K2 Airways авиакомпаниясига тегишли Boeing 737-400 русумидаги юк самолёти парвоз вақтида радарлар экранидан йўқолиб қолди. Ҳодиса юзасидан кенг кўламли қидирув-қутқарув операцияси бошланган.
Маълум қилинишича, самолёт Бирлашган Араб Амирликларининг Шаржа шаҳридан Покистоннинг Карачи шаҳрига йўл олган. Бироқ ҳаво кемаси Карачи шаҳридан тахминан 250 километр ғарбда, Арабистон денгизи устида парвоз қилаётган пайтда диспетчерлар билан алоқани йўқотган.
Бортда беш нафар экипаж аъзоси бўлгани айтилмоқда. Покистон аэропортлар бошқармаси маълумотига кўра, радарлар самолётнинг баландлиги кескин пасайгани ва у одатий йўналишдан четга чиққанини қайд этган.
Дастлабки маълумотларга кўра, учувчи алоқа узилишидан бир неча дақиқа олдин навигация тизимида носозлик юзага келгани ҳақида диспетчерларга хабар берган.
Ҳозирда самолётни топиш мақсадида Арабистон денгизида кенг кўламли қидирув ишлари олиб борилмоқда. Операцияга Покистон ҳарбий-денгиз кучларининг кемалари, радар кузатув самолёти ҳамда «Лаҳор» номли тижорат кемаси жалб қилинган. Самолётнинг тақдири ва ҳодиса сабаблари ҳозирча номаълум.
…