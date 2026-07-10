OpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқади
Сунъий интеллект оламининг етакчиси OpenAI компанияси ўтган йилнинг октабр ойида тақдим этилган Atlas лойиҳасини тўхтатишга қарор қилди. ChatGPT тизимига асосланган ушбу инновацион браузер фойдаланувчиларга интернетда ишлашнинг мутлақо янги усулларини таклиф қилиши кутилаётган эди. Бироқ компания стратегиясининг ўзгариши лойиҳанинг мустақил маҳсулот сифатида яшаб қолишига имкон бермади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Atlas лойиҳасининг ёпилиши OpenAI раҳбарияти, хусусан, иловалар бўйича директор Фиджи Симо томонидан илгари сурилган янги сиёсат натижасидир. Унинг кўрсатмасига кўра, компания асосий эътиборни чалғитувчи “ёрдамчи лойиҳалар”ан кўра, ChatGPT экотизимини ривожлантиришга қаратиши лозим. Аввалроқ худди шу сабаб билан Sora видео-генерация воситаси устидаги ишлар ҳам бироз секинлаштирилган эди.
Браузер эмас, балки функцияThe Verge ва бошқа нуфузли нашрларнинг маълумотига кўра, OpenAI браузер бозорида Google Chrome каби гигантлар билан тўғридан-тўғри рақобатлашишдан воз кечган. Бунинг ўрнига компания Atlas технологияларини мавжуд платформаларга интеграция қилиш йўлини танлади. Яни, браузер алоҳида манзил эмас, балки ChatGPT ичидаги фойдали функцияга айланмоқда.
Эндиликда Atlas'нинг агентлик имкониятлари (фойдаланувчи номидан мураккаб вазифаларни бажариш қобилияти) ChatGPT'нинг десктоп иловаси ва Google Chrome учун махсус кенгайтмасига кўчирилади. Бу фойдаланувчиларга ўзлари ўрганиб қолган муҳитни тарк этмасдан, сунъий интеллектнинг барча имкониятларидан фойдаланиш имконини беради.
Янги имкониятлар ва рақобатOpenAI томонидан тақдим этилган янги Google Chrome кенгайтмаси Google'нинг ўзига хос “жовоби” бўлган Gemini Сиде Панел билан тўғридан-тўғри рақобатга киришади. Ушбу кенгайтма ёрдамида фойдаланувчилар қуйидаги амалларни бажаришлари мумкин:
- Очиқ турган веб-саҳифа мазмуни бўйича саволлар бериш;
- Узун мақолаларни қисқа тезислар шаклига келтириш;
- Саҳифадаги маълумотлар асосида мураккаб таҳлилий вазифаларни бажариш;
- Веб-сайтлар билан ChatGPT интерфейси орқали мулоқот қилиш.
Ҳозирда Perplexity компанияси Комет, Те Бровсер Компани эса Диа лойиҳалари билан браузерлар бозорини қайта шакллантиришга уринмоқда. OpenAI эса ушбу “браузерлар уруши”да ўзига хос йўлни танлаб, Chrome фойдаланувчиларини тортиб олишдан кўра, уларнинг иш жараёнига ChatGPT'ни чуқурроқ сингдиришни мақсад қилган.
…