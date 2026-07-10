OpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқади

·0·Техно
OpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқади

Сунъий интеллект оламининг етакчиси OpenAI компанияси ўтган йилнинг октабр ойида тақдим этилган Atlas лойиҳасини тўхтатишга қарор қилди. ChatGPT тизимига асосланган ушбу инновацион браузер фойдаланувчиларга интернетда ишлашнинг мутлақо янги усулларини таклиф қилиши кутилаётган эди. Бироқ компания стратегиясининг ўзгариши лойиҳанинг мустақил маҳсулот сифатида яшаб қолишига имкон бермади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Atlas лойиҳасининг ёпилиши OpenAI раҳбарияти, хусусан, иловалар бўйича директор Фиджи Симо томонидан илгари сурилган янги сиёсат натижасидир. Унинг кўрсатмасига кўра, компания асосий эътиборни чалғитувчи “ёрдамчи лойиҳалар”ан кўра, ChatGPT экотизимини ривожлантиришга қаратиши лозим. Аввалроқ худди шу сабаб билан Sora видео-генерация воситаси устидаги ишлар ҳам бироз секинлаштирилган эди.

Браузер эмас, балки функция

The Verge ва бошқа нуфузли нашрларнинг маълумотига кўра, OpenAI браузер бозорида Google Chrome каби гигантлар билан тўғридан-тўғри рақобатлашишдан воз кечган. Бунинг ўрнига компания Atlas технологияларини мавжуд платформаларга интеграция қилиш йўлини танлади. Яни, браузер алоҳида манзил эмас, балки ChatGPT ичидаги фойдали функцияга айланмоқда.

Эндиликда Atlas'нинг агентлик имкониятлари (фойдаланувчи номидан мураккаб вазифаларни бажариш қобилияти) ChatGPT'нинг десктоп иловаси ва Google Chrome учун махсус кенгайтмасига кўчирилади. Бу фойдаланувчиларга ўзлари ўрганиб қолган муҳитни тарк этмасдан, сунъий интеллектнинг барча имкониятларидан фойдаланиш имконини беради.

Янги имкониятлар ва рақобат

OpenAI томонидан тақдим этилган янги Google Chrome кенгайтмаси Google'нинг ўзига хос “жовоби” бўлган Gemini Сиде Панел билан тўғридан-тўғри рақобатга киришади. Ушбу кенгайтма ёрдамида фойдаланувчилар қуйидаги амалларни бажаришлари мумкин:

  • Очиқ турган веб-саҳифа мазмуни бўйича саволлар бериш;
  • Узун мақолаларни қисқа тезислар шаклига келтириш;
  • Саҳифадаги маълумотлар асосида мураккаб таҳлилий вазифаларни бажариш;
  • Веб-сайтлар билан ChatGPT интерфейси орқали мулоқот қилиш.
Шунингдек, ChatGPT десктоп иловаси ҳам сезиларли даражада кучайтирилди. Энди илова ичида сайтларга кириш, аккаунтларга логин қилиш ва файлларни юклаб олиш имконияти пайдо бўлди. Махсус булутли браузер технологияси эса сунъий интеллект агентларига фойдаланувчи номидан турли онлайн операцияларни масофадан туриб бажаришга шароит яратади.

Ҳозирда Perplexity компанияси Комет, Те Бровсер Компани эса Диа лойиҳалари билан браузерлар бозорини қайта шакллантиришга уринмоқда. OpenAI эса ушбу “браузерлар уруши”да ўзига хос йўлни танлаб, Chrome фойдаланувчиларини тортиб олишдан кўра, уларнинг иш жараёнига ChatGPT'ни чуқурроқ сингдиришни мақсад қилган.

OpenAIChatGPTAtlasGoogle ChromeТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаElon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаБугун, 03:56Ростех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиРостех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиБугун, 03:52Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиRyzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиБугун, 03:27Сунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиСунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 03:27OpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингOpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингБугун, 03:26Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Бугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги