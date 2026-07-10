Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартнома
Дунёнинг энг бой инсонларидан бири Elon Musk сунъий интеллект бозоридаги асосий рақибларидан бири ҳисобланган Anthropic компаниясига нисбатан ўз муносабатини кескин ўзгартирди. Х ижтимоий тармоғидаги фойдаланувчилар Муск исталган вақтда рақибини SpaceX серверларидан узиб қўйиши мумкинлиги ҳақида хавотир билдирганидан сўнг, миллиардер ушбу лабораторияни юқори баҳолашини ва бундай иш унинг услубига хос эмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Муск ўз баёнотида Anthropic ҳақида илгари билдирган салбий фикрлари нотўғри бўлганини тан олди. 2025-йил сентябрь ойида у ушбу компаниянинг муваффақиятига шубҳа қилган бўлса, бугунги кунга келиб уларни соҳа етакчиси деб атамоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Anthropic ҳозирда корпоратив мижозлар ўртасида сунъий интеллект бозорининг энг катта улушига эгалик қилади.
Миллиард долларлик технологик иттифоқҲозирги вақтда Anthropic SpaceX компаниясининг энг йирик мижозларидан бири ҳисобланади. 2026-йил июль ҳолатига кўра, томонлар ўртасида улкан шартнома имзоланган. Унга кўра, Anthropic компанияси xAI бўлинмасининг Мемфисдаги Колоссус 1 маълумотлар марказидан 300 мегаватт қувватни ижарага олган. Ушбу келишув SpaceX учун 2029-йилгача тахминан 40 миллиард доллар даромад келтириши кутилмоқда.
Шартнома шартларига кўра, Anthropic ҳар ойда 1,25 миллиард доллар тўлов амалга оширади. Қизиғи шундаки, Google ҳам SpaceX инфратузилмасидан фойдаланиш учун ойига 920 миллион доллар тўлаш бўйича келишувга эришган. Бу Elon Muskнинг космик ва технологик империяси нафақат ўз лойиҳалари, балки бутун саноат учун таянч нуқтасига айланаётганидан далолат беради.
Рақобат ва "Elon Musk услуби"Муск ўз рақибларини қийин аҳволда қолдирмаслигига исбот сифатида Tesla ва SpaceX компанияларидаги тажрибасини мисол қилиб келтирди. Унинг сўзларига кўра, Tesla ўз патентларини очиқ эълон қилган ва Суперчаргер қувватлаш тармоғини бошқа электромобиллар учун ҳам очиб берган. Шунингдек, SpaceX рақобатдош сунъий йўлдош тизимларини адолатли нархларда орбитага олиб чиқишда давом этмоқда.
"Улар ҳозирда сунъий интеллект соҳасида яққол етакчи. Ҳеч бир компания Mythos/Fable каби кучли моделни тақдим эта олгани йўқ ва яқин орада Mythos 2 ҳам тайёр бўлишига шубҳам йўқ. Мен ҳеч қачон рақиб бўлса ҳам уларга зарар етказадиган тарзда алоқани узиб қўймайман", — деб ёзди Elon Musk.
Гарчи Муск OpenAI каби баъзи рақиблари билан судлашиб келаётган бўлса-да, Anthropic билан муносабатлар ўзаро манфаатли кўриниш олган. Шартномани тўсатдан бекор қилиш нафақат ҳуқуқий оқибатларга олиб келади, балки SpaceX учун улкан молиявий йўқотиш демакдир. Бундан ташқари, SpaceX муҳандислари Anthropic билан ишлаш жараёнида илғор сунъий интеллект тизимларини қўллаб-қувватлаш бўйича қимматли тажриба орттирмоқдалар.
…