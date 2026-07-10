Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартнома

·0·Техно
Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартнома

Дунёнинг энг бой инсонларидан бири Elon Musk сунъий интеллект бозоридаги асосий рақибларидан бири ҳисобланган Anthropic компаниясига нисбатан ўз муносабатини кескин ўзгартирди. Х ижтимоий тармоғидаги фойдаланувчилар Муск исталган вақтда рақибини SpaceX серверларидан узиб қўйиши мумкинлиги ҳақида хавотир билдирганидан сўнг, миллиардер ушбу лабораторияни юқори баҳолашини ва бундай иш унинг услубига хос эмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Муск ўз баёнотида Anthropic ҳақида илгари билдирган салбий фикрлари нотўғри бўлганини тан олди. 2025-йил сентябрь ойида у ушбу компаниянинг муваффақиятига шубҳа қилган бўлса, бугунги кунга келиб уларни соҳа етакчиси деб атамоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Anthropic ҳозирда корпоратив мижозлар ўртасида сунъий интеллект бозорининг энг катта улушига эгалик қилади.

Миллиард долларлик технологик иттифоқ

Ҳозирги вақтда Anthropic SpaceX компаниясининг энг йирик мижозларидан бири ҳисобланади. 2026-йил июль ҳолатига кўра, томонлар ўртасида улкан шартнома имзоланган. Унга кўра, Anthropic компанияси xAI бўлинмасининг Мемфисдаги Колоссус 1 маълумотлар марказидан 300 мегаватт қувватни ижарага олган. Ушбу келишув SpaceX учун 2029-йилгача тахминан 40 миллиард доллар даромад келтириши кутилмоқда.

Шартнома шартларига кўра, Anthropic ҳар ойда 1,25 миллиард доллар тўлов амалга оширади. Қизиғи шундаки, Google ҳам SpaceX инфратузилмасидан фойдаланиш учун ойига 920 миллион доллар тўлаш бўйича келишувга эришган. Бу Elon Muskнинг космик ва технологик империяси нафақат ўз лойиҳалари, балки бутун саноат учун таянч нуқтасига айланаётганидан далолат беради.

Рақобат ва "Elon Musk услуби"

Муск ўз рақибларини қийин аҳволда қолдирмаслигига исбот сифатида Tesla ва SpaceX компанияларидаги тажрибасини мисол қилиб келтирди. Унинг сўзларига кўра, Tesla ўз патентларини очиқ эълон қилган ва Суперчаргер қувватлаш тармоғини бошқа электромобиллар учун ҳам очиб берган. Шунингдек, SpaceX рақобатдош сунъий йўлдош тизимларини адолатли нархларда орбитага олиб чиқишда давом этмоқда.

"Улар ҳозирда сунъий интеллект соҳасида яққол етакчи. Ҳеч бир компания Mythos/Fable каби кучли моделни тақдим эта олгани йўқ ва яқин орада Mythos 2 ҳам тайёр бўлишига шубҳам йўқ. Мен ҳеч қачон рақиб бўлса ҳам уларга зарар етказадиган тарзда алоқани узиб қўймайман", — деб ёзди Elon Musk.

Гарчи Муск OpenAI каби баъзи рақиблари билан судлашиб келаётган бўлса-да, Anthropic билан муносабатлар ўзаро манфаатли кўриниш олган. Шартномани тўсатдан бекор қилиш нафақат ҳуқуқий оқибатларга олиб келади, балки SpaceX учун улкан молиявий йўқотиш демакдир. Бундан ташқари, SpaceX муҳандислари Anthropic билан ишлаш жараёнида илғор сунъий интеллект тизимларини қўллаб-қувватлаш бўйича қимматли тажриба орттирмоқдалар.

Elon MuskAnthropicSpaceXСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиOpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиБугун, 03:56Ростех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиРостех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиБугун, 03:52Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиRyzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиБугун, 03:27Сунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиСунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 03:27OpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингOpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингБугун, 03:26Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Бугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги