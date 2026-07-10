Мисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилди
Мисрнинг атом энергетикаси соҳасидаги улкан лойиҳаси — «Эл-Дабаа» атом электр станцияси қурилишида навбатдаги муҳим технологик жараён якунланди. «Росатом» давлат корпорацияси маълумотларига кўра, мазкур станциянинг иккинчи энергоблоги учун мўлжалланган реактор корпуси ўзининг лойиҳавий ўрнига муваффақиятли ўрнатилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Реактор корпуси атом электр станциясининг энг муҳим элементи ҳисобланади. Айнан унинг ичида реакторнинг фаол зонаси жойлашади ва бошқариладиган ядро занжир реакцияси амалга оширилади. Қурилманинг хавфсизлиги ва мустаҳкамлиги бевосита ушбу корпуснинг сифатли ўрнатилишига боғлиқ.
Мураккаб муҳандислик амалиётиВазни 340 тоннадан ортиқ бўлган ушбу улкан ускунани ўрнатиш жараёни ўта юқори аниқликни талаб этди. Мутахассислар юк кўтариш қуввати 1350 тоннага тенг бўлган махсус ўзиюрар гусеницали кран ёрдамида корпусни реактор шахтасининг марказига жойлаштиришди. Қайд этилишича, ўрнатиш жараёнидаги аниқлик миллиметрнинг ўндан бир қисмигача ҳисоб-китоб қилинган.
«Росатом» вакилларининг таъкидлашича, реактор корпусининг ўрнатилиши энергоблок қурилишидаги «бурилиш нуқтаси» ҳисобланади. Ушбу босқич якунлангач, объектдаги ишлар янги даражага кўтарилади ва жисмоний ишга тушириш жараёнига тайёргарлик кўриш учун тескари саноқ бошланади.
Навбатдаги босқичда мутахассислар иккинчи энергоблокнинг асосий циркуляция қувурларини пайвандлаш ишларига киришадилар. Бу тизим реактор ва буғ генераторлари ўртасида иссиқлик ташувчи модданинг ҳаракатланишини таъминлайди.
Лойиҳа ҳақида маълумот«Эл-Дабаа» — Мисрдаги биринчи атом электр станцияси бўлиб, у Ўрта ер денгизи соҳилида барпо этилмоқда. Лойиҳа доирасида қуйидаги техник кўрсаткичлар кўзда тутилган:
- Ҳар бирининг қуввати 1200 мегаватт бўлган жами 4 та энергоблок;
- Россиянинг 3+ авлодига мансуб ВВEР-1200 русумли замонавий реакторлари;
- Халқаро хавфсизлик стандартларига тўлиқ жавоб берадиган ҳимоя тизимлари.
…