Мисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилди

·0·Техно
Мисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилди

Мисрнинг атом энергетикаси соҳасидаги улкан лойиҳаси — «Эл-Дабаа» атом электр станцияси қурилишида навбатдаги муҳим технологик жараён якунланди. «Росатом» давлат корпорацияси маълумотларига кўра, мазкур станциянинг иккинчи энергоблоги учун мўлжалланган реактор корпуси ўзининг лойиҳавий ўрнига муваффақиятли ўрнатилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Реактор корпуси атом электр станциясининг энг муҳим элементи ҳисобланади. Айнан унинг ичида реакторнинг фаол зонаси жойлашади ва бошқариладиган ядро занжир реакцияси амалга оширилади. Қурилманинг хавфсизлиги ва мустаҳкамлиги бевосита ушбу корпуснинг сифатли ўрнатилишига боғлиқ.

Мураккаб муҳандислик амалиёти

Вазни 340 тоннадан ортиқ бўлган ушбу улкан ускунани ўрнатиш жараёни ўта юқори аниқликни талаб этди. Мутахассислар юк кўтариш қуввати 1350 тоннага тенг бўлган махсус ўзиюрар гусеницали кран ёрдамида корпусни реактор шахтасининг марказига жойлаштиришди. Қайд этилишича, ўрнатиш жараёнидаги аниқлик миллиметрнинг ўндан бир қисмигача ҳисоб-китоб қилинган.

«Росатом» вакилларининг таъкидлашича, реактор корпусининг ўрнатилиши энергоблок қурилишидаги «бурилиш нуқтаси» ҳисобланади. Ушбу босқич якунлангач, объектдаги ишлар янги даражага кўтарилади ва жисмоний ишга тушириш жараёнига тайёргарлик кўриш учун тескари саноқ бошланади.

Навбатдаги босқичда мутахассислар иккинчи энергоблокнинг асосий циркуляция қувурларини пайвандлаш ишларига киришадилар. Бу тизим реактор ва буғ генераторлари ўртасида иссиқлик ташувчи модданинг ҳаракатланишини таъминлайди.

Лойиҳа ҳақида маълумот

«Эл-Дабаа» — Мисрдаги биринчи атом электр станцияси бўлиб, у Ўрта ер денгизи соҳилида барпо этилмоқда. Лойиҳа доирасида қуйидаги техник кўрсаткичлар кўзда тутилган:

  • Ҳар бирининг қуввати 1200 мегаватт бўлган жами 4 та энергоблок;
  • Россиянинг 3+ авлодига мансуб ВВEР-1200 русумли замонавий реакторлари;
  • Халқаро хавфсизлик стандартларига тўлиқ жавоб берадиган ҳимоя тизимлари.
Ушбу лойиҳа нафақат Миср, балки бутун Шимолий Африка минтақаси учун стратегик аҳамиятга эга. Станция тўлиқ қувват билан ишга тушгач, мамлакатнинг электр энергиясига бўлган эҳтиёжини сезиларли даражада қоплайди ва экологик тоза энергия манбаи бўлиб хизмат қилади. Ўзбекистон ҳам ўзининг илк AES лойиҳасини режалаштираётган бир пайтда, минтақадаги бундай йирик лойиҳаларнинг бориши соҳа мутахассислари учун муҳим тажриба мактаби бўлиб хизмат қилади.

AESМисрРосатомЭнергетикаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Redmi Ноте 17: Гигант экран ва 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таништирилдиRedmi Ноте 17: Гигант экран ва 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таништирилдиБугун, 13:24Росатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очадиРосатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очадиБугун, 12:55Хитой коинотда инқилоб қилди: Лонг Марч 10B ракетасининг биринчи поғонаси муваффақиятли қайтарилдиХитой коинотда инқилоб қилди: Лонг Марч 10B ракетасининг биринчи поғонаси муваффақиятли қайтарилдиБугун, 12:24Энг кучли MacBook Pro нархи рекорд даражага етди: M5 Max модели энди 10 000 доллардан қимматЭнг кучли MacBook Pro нархи рекорд даражага етди: M5 Max модели энди 10 000 доллардан қимматБугун, 11:21AMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиAMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиБугун, 10:58Тепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширдиТепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширдиБугун, 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги