Инсондан ҳам тез: бу ўргимчакдан қочиб қутулиш имконсиз экан

·0·Дунё
Инсондан ҳам тез: бу ўргимчакдан қочиб қутулиш имконсиз экан

Кўпчилик ўргимчакларни кўриши биланёқ қўрқув ҳис қилади. Энди эса олимлар аниқлаган янги маълумот арахнофоблар учун янада хавотирли эшитилиши мумкин. Маълум бўлишича, дунёдаги энг тезкор ўргимчак баъзи ҳолатларда ўртача инсондан ҳам тезроқ ҳаракатлана олади.

Тадқиқотчилар турли мамлакатларда учрайдиган 258 турдаги ўргимчакни лаборатория шароитида кузатиб, уларнинг ҳаракат тезлигини таққослади. Таҳлиллар натижасида энг юқори кўрсаткич Австралиянинг Квинсленд ҳудудида яшайдиган овчи ўргимчакка тегишли экани маълум бўлди.

Мутахассислар қайд этишича, мазкур тур сониясига 3,6 метргача тезликда югура олади. Бу эса соатига қарийб 13 километр тезликка тенг бўлиб, кўпчилик одамларнинг одатий югуриш суръатидан юқори ҳисобланади.

Аввалроқ Марокашда учрайдиган флик-флак ўргимчаги энг тезкор тур сифатида эътироф этилиб келинар эди. Бироқ олимлар унинг ҳаракатланиш услуби одатий югуриш эмас, балки акробатик айланишлар орқали амалга ошиши сабабли бу натижани тўлиқ адолатли деб ҳисобламади. Шу боис янги тадқиқотда барча турлар бир хил шароитда баҳоланди.

Изланишлар яна бир қизиқ хулосани ҳам кўрсатди. Олимлар фикрича, ўргимчакларнинг тезлиги асосан узун оёқлари билан боғлиқ. Бироқ тана ўлчами ҳаддан ташқари катталашиб, қорин қисми оғирлашса, бу уларнинг ҳаракатланиш тезлигига салбий таъсир кўрсатади.

Мутахассислар ушбу натижалар нафақат ўргимчакларнинг эволюцияси ва ҳаракат механикасини яхшироқ англаш, балки келажакда юқори тезликда ҳаракатланувчи робот тизимларини яратишда ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанднинг қиз қиёфадошлари тармоқларда машҳур бўлмоқда!Эрлинг Холанднинг қиз қиёфадошлари тармоқларда машҳур бўлмоқда!Бугун, 12:02Ажрашганлар орасида янги тренд: “ажралиш узуги”Ажрашганлар орасида янги тренд: “ажралиш узуги”Бугун, 11:47Али Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги ЭронАли Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги ЭронБугун, 10:46«Оилангиз билан кўчиб келинг»: Лукашенко ўзбекларни яшаш ва ишлаш учун таклиф қилди«Оилангиз билан кўчиб келинг»: Лукашенко ўзбекларни яшаш ва ишлаш учун таклиф қилдиБугун, 10:28Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?Бугун, 10:06Москвада роботлар тўйи ўтказилди барча уни муҳокама қилмоқдаМосквада роботлар тўйи ўтказилди барча уни муҳокама қилмоқдаБугун, 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди