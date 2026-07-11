Квантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришди

·29·Техно
Квантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришди

Замонавий технологиялар оламида дисплейлар сифати ва чидамлилиги доимий равишда такомиллашиб бормоқда. Массачусетс технология институти (МИТ) ва Жанубий Корея тадқиқотчилари квант нуқтали ёруғлик диодлари (ҚД-ЛEД) соҳасида улкан ютуққа эришганликларини эълон қилишди. Янги тадқиқот ушбу технологиянинг энг заиф нуқтаси ҳисобланган қисқа хизмат муддати муаммосини ҳал этишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ҚД-ЛEД технологияси ўзининг ёрқинлиги, ранглар қамрови ва тозалиги билан ажралиб турса-да, айниқса кўк рангли диодларнинг тезда ишдан чиқиши (вйгорание) унинг оммавий ишлаб чиқарилишига тўсқинлик қилиб келаётган эди. Электр токи таъсирида ушбу компонентлар бошқа рангларга қараганда анча тез ўз самарадорлигини йўқотади. Бу эса телевизор ва мониторларнинг умумий хизмат муддатини сезиларли даражада қисқартиради.

Деградация сабаблари ва янгича ёндашув

Муаммонинг туб моҳиятини тушуниш учун олимлар диоднинг ишлаш жараёнини реал вақт режимида кузатиш имконини берувчи махсус услубни ишлаб чиқдилар. ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқот давомида қурилманинг турли қатламларида бир вақтнинг ўзида содир бўладиган бузилиш жараёнлари аниқланган. Маълум бўлишича, деградация фақат бир нуқтада эмас, балки бир нечта қатламларда параллел равишда кечар экан.

Тадқиқотчилар қурилма ичида қуйидаги салбий ўзгаришларни қайд этишди:

  • Квант нуқталарининг ўзи электр токи таъсирида структуравий ўзгаришга учрайди;
  • Диоднинг ёрдамчи қатламлари ва уларнинг туташган жойлари аста-секин емирилади;
  • Иш жараёнида водород ва кислород ажралиб чиқиши кузатилган, бироқ бу ҳодисанинг аниқ сабаблари ҳозирча очиқланмаган.
Ушбу муаммоларни бартараф этиш учун олимлар кутилмаган, аммо самарали ечим таклиф қилишди. Квант нуқталарини акрил полимеридан тайёрланган ўта юпқа ва шаффоф қобиқ билан ҳимоя қилиш ғояси илгари сурилди. Ушбу ҳимоя қатлами қурилма ичидаги ҳалокатли жараёнларни сезиларли даражада секинлаштиришга хизмат қилади.

Минг баробар ортган чидамлилик

Ўтказилган тажрибалар ҳайратланарли натижа берди: полимер қобиқ билан қопланган кўк рангли квант диодларининг хизмат муддати оддий намуналарга қараганда минглаб баробар узоқроқ экани исботланди. Бу шуни англатадики, келажакда ҚД-ЛEД экранли қурилмалар ўн йиллаб хизмат қилиши ва бунда ранглар ёрқинлиги заррача ҳам камаймаслиги мумкин.

Полимер қобиқ ўзига хос ҳимоя тўсиғи вазифасини ўтаб, электр токи ўтиши жараёнида квант нуқталари ва қўшни материалларнинг шикастланишини олдини олади. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу услубни нафақат кўк, балки квант нуқталарига асосланган барча турдаги ёруғлик диодларига нисбатан қўллаш мумкин.

Ушбу кашфиёт яқин келажакда янада юпқароқ, ёрқинроқ ва энг муҳими, узоқ муддат хизмат қилувчи дисплейларнинг пайдо бўлишига йўл очади. Бу технология оммавий ишлаб чиқаришга жорий этилса, Samsung ва ЛГ каби гигант компаниялар ўз маҳсулотларининг сифатини янги босқичга олиб чиқиш имкониятига эга бўладилар.

ТехнологияДисплейКвант нуқталариМИТИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиЯпония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиБугун, 13:53Хитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқдаХитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқдаБугун, 12:50АҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқландиАҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқландиБугун, 06:29Honor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этдиHonor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этдиБугун, 06:23Ядро энергетикасида инқилоб: Ампера 30 йил давомида ёқилғи талаб қилмайдиган реакторни яратмоқдаЯдро энергетикасида инқилоб: Ампера 30 йил давомида ёқилғи талаб қилмайдиган реакторни яратмоқдаБугун, 05:55Bill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаBill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги