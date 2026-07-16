Ноодатий “жунли круассан”лар ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотмоқда!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Таиланднинг Паттая шаҳридаги новвойхона ўзининг ноодатий “жунли круассан”лари билан ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Кўринишидан одамга соч ёки жун толасини эслатадиган бу ширинликни татиб кўриш учун мижозлар соатлаб навбат кутмоқда.
Аслида круассан устидаги қора толалар истеъмол қилиш мумкин бўлган маҳсулот — Осиё ошхонасида кенг қўлланиладиган фат чой номли қора денгиз ўтларидан тайёрланади. Новвойхона ошпазининг айтишича, денгиз ўтининг бироз шўр таъми ичидаги ширин крем билан уйғунлашиб, ноодатий лаззат беради.
Қизиқ томони, бу ғоя аввалига ҳазил сифатида пайдо бўлган. Бир мижоз дўсти учун “жунли торт” сўраган, у интернетда машҳур бўлгач, новвойхона “жунли круассан”ни ҳам тақдим этган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…