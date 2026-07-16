Теҳрон марказидаги кескин сурат: Трамп тобутда тасвирланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Эрон пойтахти Теҳронда АҚШ президенти Дональд Трамп тасвирланган баҳсли деворий сурат жамоатчилик эътиборини тортди. Хабарларга кўра, суратда Трамп тобут ичида ётган ҳолда акс эттирилган.
Деворий суратда АҚШ раҳбарига қарши кескин шиорлар ҳам ёзилгани айтилмоқда. Бу ҳолат Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги сиёсий таранглик яна кучайган бир пайтда пайдо бўлди.
Мазкур тасвир ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокама қилинмоқда. Айримлар уни Эроннинг АҚШга нисбатан сиёсий позицияси ифодаси сифатида баҳоласа, бошқалар бундай кескин визуал тарғибот минтақадаги вазиятни янада оғирлаштириши мумкинлигини таъкидламоқда.
Ҳозирча АҚШ расмийлари ушбу деворий сурат юзасидан алоҳида муносабат билдирмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…