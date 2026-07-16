Аина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилди
Сунъий интеллект (AI) оламида нафақат дастурий таъминот, балки ушбу технологиялар билан мулоқот қилиш имконини берувчи аппарат воситалари ўртасида ҳам рақобат кучайиб бормоқда. Ультраhuman компаниясининг собиқ вице-президенти Апоорв Шанкар томонидан асос солинган Аина стартапи инсон ва компьютер ўртасидаги ўзаро алоқани янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Компания Редстарт Лабс ва 360 ОНE етакчилигидаги инвестиция раундида 5,5 миллион доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу лойиҳада WhatsApp раҳбари Кунал Шаҳ ва Разорпай асосчилари каби нуфузли инвесторларнинг иштирок этиши соҳадаги янги йўналишга бўлган ишончни кўрсатмоқда. Аина (ҳинд тилида “кўзгу” деган маънони англатади) шунчаки фойдаланувчи нутқини ёзиб олувчи эмас, балки сунъий интеллект агентларини бевосита бошқаришга хизмат қилувчи гаджетлар устида ишламоқда. TechCrunch нашрининг хабар беришича, лойиҳа асосчиси аввалроқ ақлли узуклар ишлаб чиқарувчи Ультраhuman компаниясида аппарат таъминоти бўйича юқори лавозимда фаолият юритган.
Анъанавий гаджетлардан фарқли ёндашувҲозирги вақтда бозорда Rabbit R1 ёки Humane Пин каби қурилмалар мавжуд бўлса-да, Аина ўзининг Дуне деб номланган биринчи маҳсулоти билан фарқли йўлни танлади. Дуне — бу учта тугмадан иборат ихчам клавиатура бўлиб, у фойдаланувчи ишлатаётган иловага қараб ўз функциясини ўзгартиради. Масалан, онлайн мажлислар пайтида у микрофон ва камерани бошқариши, бошқа вақтда эса мураккаб скриптларни ишга тушириши мумкин.
Компания дастлаб уч хил қурилмани синовдан ўтказди: масофавий бошқарув пулти Радиансе, бир марта босиш орқали AI вазифаларини бажарувчи Шифт тугмаси ва Дуне клавиатураси. Синовлар натижасида фойдаланувчилар айнан Дуне моделига кўпроқ қизиқиш билдиришгани маълум бўлди. Шу сабабли, ишлаб чиқувчилар қолган икки қурилманинг функцияларини ҳам ушбу клавиатурага бирлаштиришга қарор қилишди.
Келажакдаги режалар ва агентли интерфейсларАпоорв Шанкарнинг сўзларига кўра, замонавий AI гаджетларининг аксарияти фақатгина “пассив маълумот йиғиш” билан шуғулланади, яни атрофда содир бўлаётган воқеаларни ёзиб олади. Аина эса фойдаланувчига жараёнларни фаол бошқариш имконини берувчи воситаларни тақдим этмоқчи. Бу қурилмалар шунчаки овозли ёрдамчи эмас, балки фойдаланувчи номидан муайян топшириқларни бажарувчи агентларни ишга тушириш марказига айланади.
Яқин ҳафталарда компания ўзининг янги авлод қурилмасини чекланган миқдордаги фойдаланувчилар орасида синовдан ўтказишни бошлайди. Ҳозирча янги маҳсулотнинг барча тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, у сунъий интеллект билан кундалик мулоқотни янада осонлаштириши кутилмоқда. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам бундай ихчам ва функционал қурилмалар IT-мутахассислар ва масофадан ишловчилар учун қулай иш қуролига айланиши мумкин.
- Дуне — контекстга мослашувчи ақлли клавиатура;
- Радиансе — видео мулоқотлар учун махсус контроллер;
- Шифт — AI агентларини бир марта босиш билан фаоллаштирувчи тугма.
…