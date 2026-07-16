Аина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилди

·21·Техно
Аина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилди

Сунъий интеллект (AI) оламида нафақат дастурий таъминот, балки ушбу технологиялар билан мулоқот қилиш имконини берувчи аппарат воситалари ўртасида ҳам рақобат кучайиб бормоқда. Ультраhuman компаниясининг собиқ вице-президенти Апоорв Шанкар томонидан асос солинган Аина стартапи инсон ва компьютер ўртасидаги ўзаро алоқани янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Компания Редстарт Лабс ва 360 ОНE етакчилигидаги инвестиция раундида 5,5 миллион доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу лойиҳада WhatsApp раҳбари Кунал Шаҳ ва Разорпай асосчилари каби нуфузли инвесторларнинг иштирок этиши соҳадаги янги йўналишга бўлган ишончни кўрсатмоқда. Аина (ҳинд тилида “кўзгу” деган маънони англатади) шунчаки фойдаланувчи нутқини ёзиб олувчи эмас, балки сунъий интеллект агентларини бевосита бошқаришга хизмат қилувчи гаджетлар устида ишламоқда. TechCrunch нашрининг хабар беришича, лойиҳа асосчиси аввалроқ ақлли узуклар ишлаб чиқарувчи Ультраhuman компаниясида аппарат таъминоти бўйича юқори лавозимда фаолият юритган.

Анъанавий гаджетлардан фарқли ёндашув

Ҳозирги вақтда бозорда Rabbit R1 ёки Humane Пин каби қурилмалар мавжуд бўлса-да, Аина ўзининг Дуне деб номланган биринчи маҳсулоти билан фарқли йўлни танлади. Дуне — бу учта тугмадан иборат ихчам клавиатура бўлиб, у фойдаланувчи ишлатаётган иловага қараб ўз функциясини ўзгартиради. Масалан, онлайн мажлислар пайтида у микрофон ва камерани бошқариши, бошқа вақтда эса мураккаб скриптларни ишга тушириши мумкин.

Компания дастлаб уч хил қурилмани синовдан ўтказди: масофавий бошқарув пулти Радиансе, бир марта босиш орқали AI вазифаларини бажарувчи Шифт тугмаси ва Дуне клавиатураси. Синовлар натижасида фойдаланувчилар айнан Дуне моделига кўпроқ қизиқиш билдиришгани маълум бўлди. Шу сабабли, ишлаб чиқувчилар қолган икки қурилманинг функцияларини ҳам ушбу клавиатурага бирлаштиришга қарор қилишди.

Келажакдаги режалар ва агентли интерфейслар

Апоорв Шанкарнинг сўзларига кўра, замонавий AI гаджетларининг аксарияти фақатгина “пассив маълумот йиғиш” билан шуғулланади, яни атрофда содир бўлаётган воқеаларни ёзиб олади. Аина эса фойдаланувчига жараёнларни фаол бошқариш имконини берувчи воситаларни тақдим этмоқчи. Бу қурилмалар шунчаки овозли ёрдамчи эмас, балки фойдаланувчи номидан муайян топшириқларни бажарувчи агентларни ишга тушириш марказига айланади.

Яқин ҳафталарда компания ўзининг янги авлод қурилмасини чекланган миқдордаги фойдаланувчилар орасида синовдан ўтказишни бошлайди. Ҳозирча янги маҳсулотнинг барча тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, у сунъий интеллект билан кундалик мулоқотни янада осонлаштириши кутилмоқда. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам бундай ихчам ва функционал қурилмалар IT-мутахассислар ва масофадан ишловчилар учун қулай иш қуролига айланиши мумкин.

  • Дуне — контекстга мослашувчи ақлли клавиатура;
  • Радиансе — видео мулоқотлар учун махсус контроллер;
  • Шифт — AI агентларини бир марта босиш билан фаоллаштирувчи тугма.
Инвестиция раундида олинган маблағлар маҳсулотни оммавий ишлаб чиқаришга тайёрлаш ва дастурий таъминот қисмини янада такомиллаштиришга йўналтирилади. Аина жамоаси аппарат ва сунъий интеллектнинг уйғунлиги келажакда смартфонларга бўлган боғлиқликни камайтиришига ишонмоқда.

АинаСунъии ИнтеллектГаджетларИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиElon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиБугун, 17:24КАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этадиКАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этадиБугун, 16:59Google Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташландиGoogle Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташландиБугун, 16:28Meta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратдаMeta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратдаБугун, 16:24Huawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режаларHuawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режаларБугун, 15:57SpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайдиSpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайдиБугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди