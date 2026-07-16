Такси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолди
Москванинг Варшава шоссесида юк машинаси ва бир нечта автомобил иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Воқеа оқибатида юк машинасида ташилаётган металл қувурлар йўлга ағдарилиб, автомобилларга зарар етказган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда қувурларнинг такси автомобили устига қулаб тушгани ва транспорт воситасининг жиддий шикастлангани акс этган. Ҳодисани кўрганлар бу ҳолат анча оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлигини таъкидламоқда.
Дастлабки маълумотларга кўра, ЙТҲ натижасида жами тўртта автомобил зарар кўрган. Шунга қарамай, энг ҳайратланарлиси, ҳодиса вақтида ҳеч ким тан жароҳати олмаган. Такси ҳайдовчиси ҳам қувурлар автомобил устига қулаб тушганига қарамай, омон қолган.
Мазкур ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўпчилик буни ҳақиқий мўъжиза деб баҳоламоқда. Ҳуқуқ-тартибот органлари эса авария сабаблари юзасидан суриштирув ишларини олиб бормоқда.
…