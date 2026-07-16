Такси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолди

·0·Дунё
Такси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолди

Москванинг Варшава шоссесида юк машинаси ва бир нечта автомобил иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Воқеа оқибатида юк машинасида ташилаётган металл қувурлар йўлга ағдарилиб, автомобилларга зарар етказган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда қувурларнинг такси автомобили устига қулаб тушгани ва транспорт воситасининг жиддий шикастлангани акс этган. Ҳодисани кўрганлар бу ҳолат анча оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Дастлабки маълумотларга кўра, ЙТҲ натижасида жами тўртта автомобил зарар кўрган. Шунга қарамай, энг ҳайратланарлиси, ҳодиса вақтида ҳеч ким тан жароҳати олмаган. Такси ҳайдовчиси ҳам қувурлар автомобил устига қулаб тушганига қарамай, омон қолган.

Мазкур ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўпчилик буни ҳақиқий мўъжиза деб баҳоламоқда. Ҳуқуқ-тартибот органлари эса авария сабаблари юзасидан суриштирув ишларини олиб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиЛифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиБугун, 16:29Берлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаганБерлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаганБугун, 16:27Теҳрон марказидаги кескин сурат: Трамп тобутда тасвирландиТеҳрон марказидаги кескин сурат: Трамп тобутда тасвирландиБугун, 16:16Қозоғистонда саҳнада дипломини йиртиб ташлаган йигит тармоқларда баҳс уйғотдиҚозоғистонда саҳнада дипломини йиртиб ташлаган йигит тармоқларда баҳс уйғотдиБугун, 16:10Ноодатий “жунли круассан”лар ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотмоқда!Ноодатий “жунли круассан”лар ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотмоқда!Бугун, 16:03Беларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилиндиБеларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилиндиБугун, 13:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди