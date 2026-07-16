Тошкентда метро бекати томи қулади, икки йўловчи жароҳатланди
Тошкент шаҳридаги ер усти ҳалқа метро йўналишида жойлашган «Турон» метро бекатида том конструкциясининг бир қисми силжиб тушиши оқибатида фавқулодда ҳолат юз берди. Ҳодиса натижасида икки нафар йўловчи енгил тан жароҳати олган, поездлар ҳаракати эса хавфсизлик чораси сифатида вақтинча тўхтатилди.
«Тошкент метрополитени» ДУК маълумотига кўра, воқеа 16 июль куни соат 14:34 да содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, бекат том конструкциясининг бир қисми силжиб тушгани сабабли мазкур йўналишда поездлар ҳаракатини зудлик билан тўхтатишга қарор қилинган.
Қайд этилишича, ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда йўловчилар ҳаёти ва саломатлигини муҳофаза қилиш мақсадида ушбу бекатда қатнов вақтинча чекланган. Айни вақтда мутахассислар томонидан ҳодиса жойида техник кўрик ва ўрганиш ишлари олиб борилмоқда. Шунингдек, аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва бекатни хавфсиз ҳолатга келтириш бўйича зарур чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.
Ҳодиса оқибатида икки нафар йўловчи енгил тан жароҳати олган. Уларга воқеа жойининг ўзида биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган бўлиб, дастлабки маълумотларга кўра, уларнинг ҳаётига хавф йўқ.
Йўловчиларга ноқулайликни камайтириш мақсадида «Қипчоқ» ва «Қурувчилар» метро бекатлари ўртасида бепул метробуслар қатнови ташкил этилган. Масъуллар таъмирлаш ва техник текширув ишлари якунлангач, поездлар ҳаракати одатий тартибда қайта тикланишини маълум қилди.
…