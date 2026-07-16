Тошкентда метро бекати томи қулади, икки йўловчи жароҳатланди

·0·Жамият
Тошкентда метро бекати томи қулади, икки йўловчи жароҳатланди

Тошкент шаҳридаги ер усти ҳалқа метро йўналишида жойлашган «Турон» метро бекатида том конструкциясининг бир қисми силжиб тушиши оқибатида фавқулодда ҳолат юз берди. Ҳодиса натижасида икки нафар йўловчи енгил тан жароҳати олган, поездлар ҳаракати эса хавфсизлик чораси сифатида вақтинча тўхтатилди.

«Тошкент метрополитени» ДУК маълумотига кўра, воқеа 16 июль куни соат 14:34 да содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, бекат том конструкциясининг бир қисми силжиб тушгани сабабли мазкур йўналишда поездлар ҳаракатини зудлик билан тўхтатишга қарор қилинган.

Қайд этилишича, ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда йўловчилар ҳаёти ва саломатлигини муҳофаза қилиш мақсадида ушбу бекатда қатнов вақтинча чекланган. Айни вақтда мутахассислар томонидан ҳодиса жойида техник кўрик ва ўрганиш ишлари олиб борилмоқда. Шунингдек, аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва бекатни хавфсиз ҳолатга келтириш бўйича зарур чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ҳодиса оқибатида икки нафар йўловчи енгил тан жароҳати олган. Уларга воқеа жойининг ўзида биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган бўлиб, дастлабки маълумотларга кўра, уларнинг ҳаётига хавф йўқ.

Йўловчиларга ноқулайликни камайтириш мақсадида «Қипчоқ» ва «Қурувчилар» метро бекатлари ўртасида бепул метробуслар қатнови ташкил этилган. Масъуллар таъмирлаш ва техник текширув ишлари якунлангач, поездлар ҳаракати одатий тартибда қайта тикланишини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёзнинг энг кулгили видеоси: товуқлар ҳам жазирама иссиққа чидай олишмаяпти! (видео)Ёзнинг энг кулгили видеоси: товуқлар ҳам жазирама иссиққа чидай олишмаяпти! (видео)Бугун, 16:31Маҳаллаларга ўртача 5,5 млрд сўмдан маблағ ажратилгани маълум қилиндиМаҳаллаларга ўртача 5,5 млрд сўмдан маблағ ажратилгани маълум қилиндиБугун, 16:03Маҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишдиМаҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишдиБугун, 14:1218 ёшдан катталар учун имконият: эконазоратчи бўлинг18 ёшдан катталар учун имконият: эконазоратчи бўлингБугун, 14:03Тошкентда аҳоли учун бепул чўмилиш жойлари ташкил этиладиТошкентда аҳоли учун бепул чўмилиш жойлари ташкил этиладиБугун, 12:51Гулистонда автомойкада ёнғин чиқиб, Cobalt ҳам ёниб кетдиГулистонда автомойкада ёнғин чиқиб, Cobalt ҳам ёниб кетдиБугун, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда