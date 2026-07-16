Ёзнинг энг кулгили видеоси: товуқлар ҳам жазирама иссиққа чидай олишмаяпти! (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда ҳавонинг кескин исиб кетиши фонида турли қизиқарли видеолар кенг тарқалмоқда. Улардан бири айниқса фойдаланувчилар эътиборини тортди.
Видеода бир товуқ сув олдига бориб, бошини сувга тиқаётгани акс этган. Кадрлар қисқа вақт ичида кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар бу ҳолатни жазирама иссиқ билан боғлаб, ҳазиломуз изоҳлар қолдиришмоқда.
Изоҳларда “товуқ ҳам иссиққа чидай олмаяпти”, “бу йилги ёз ҳаммага оғир келяпти” каби фикрлар ёзилган.
Мазкур видео одамлар орасида илиқ кайфият улашиб, жазирама кунларда ҳам кулгу учун сабаб топилишини яна бир бор кўрсатди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…