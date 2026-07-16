Google Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташланди
Россиянинг энг йирик технологик компанияларидан бири бўлган VK ўзининг асосий иловалари, жумладан, VK ижтимоий тармоғи ва Max мессенжери Google Play платформасидан ғойиб бўлганини маълум қилди. Ушбу ўзгариш Android операцион тизими фойдаланувчилари учун кутилмаган янгилик бўлди, бироқ компания вазият назорат остида эканини таъкидламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалроқ Max мессенжери Apple компаниясининг App Store каталогидан ҳам чиқариб ташланган эди. Эндиликда Google Play дўконида ҳам ушбу иловаларни қидирув орқали топишнинг имкони йўқ. Мутахассисларнинг фикрича, бу каби чекловлар халқаро санкциялар пакетининг навбатдаги босқичи билан бевосита боғлиқ бўлиши мумкин.
VK матбуот хизмати берган расмий маълумотга кўра, фойдаланувчиларнинг қурилмаларига аллақачон ўрнатилган иловалар одатдагидек ишлашда давом этади. Хизматлардан фойдаланишда ҳеч қандай техник чекловлар кўзда тутилмаган, барча функциялар ва хавфсизлик тизимлари барқарор ҳолатда сақланиб қолмоқда.
Муқобил юклаб олиш йўллариРоссия компанияси фойдаланувчиларга иловаларни янгилаш ва қайта ўрнатиш учун муқобил дўконлардан фойдаланишни тавсия қилмоқда. Хусусан, VK ва Max иловаларини қуйидаги платформалардан юклаб олиш мумкин:
- РуСторе дўкони;
- Huawei АппГаллерй;
- Samsung Galaxy Сторе;
- Xiaomi ГетАппс.
Соҳага оид бир қатор манбалар, жумладан, ixbt.com нашрининг хабар беришича, Google Play дўконидан нафақат VK, балки "Одноклассники" ижтимоий тармоғининг иловаси ҳам йўқолган. Бу Россия сегментидаги энг оммабоп сервислар учун рақамли бозорлардаги босим кучаяётганидан далолат беради.
Вазиятнинг сиёсий томонига тўхталадиган бўлсак, душанба куни Европа Иттифоқи VK компанияси ва унинг шўъба корхонаси бўлган "Коммуникационная платформа"га қарши расман санкциялар жорий этди. Ғарб регуляторлари ушбу тузилмани Max мессенжерининг юридик эгаси ва бошқарувчиси деб ҳисобламоқда. Айнан шу санкциялар Google ва Apple каби техногигантларнинг ўз дўконларидан ушбу дастурларни ўчиришига асосий сабаб бўлган.
…