Google Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташланди

·0·Техно
Google Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташланди

Россиянинг энг йирик технологик компанияларидан бири бўлган VK ўзининг асосий иловалари, жумладан, VK ижтимоий тармоғи ва Max мессенжери Google Play платформасидан ғойиб бўлганини маълум қилди. Ушбу ўзгариш Android операцион тизими фойдаланувчилари учун кутилмаган янгилик бўлди, бироқ компания вазият назорат остида эканини таъкидламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалроқ Max мессенжери Apple компаниясининг App Store каталогидан ҳам чиқариб ташланган эди. Эндиликда Google Play дўконида ҳам ушбу иловаларни қидирув орқали топишнинг имкони йўқ. Мутахассисларнинг фикрича, бу каби чекловлар халқаро санкциялар пакетининг навбатдаги босқичи билан бевосита боғлиқ бўлиши мумкин.

VK матбуот хизмати берган расмий маълумотга кўра, фойдаланувчиларнинг қурилмаларига аллақачон ўрнатилган иловалар одатдагидек ишлашда давом этади. Хизматлардан фойдаланишда ҳеч қандай техник чекловлар кўзда тутилмаган, барча функциялар ва хавфсизлик тизимлари барқарор ҳолатда сақланиб қолмоқда.

Муқобил юклаб олиш йўллари

Россия компанияси фойдаланувчиларга иловаларни янгилаш ва қайта ўрнатиш учун муқобил дўконлардан фойдаланишни тавсия қилмоқда. Хусусан, VK ва Max иловаларини қуйидаги платформалардан юклаб олиш мумкин:

  • РуСторе дўкони;
  • Huawei АппГаллерй;
  • Samsung Galaxy Сторе;
  • Xiaomi ГетАппс.
Шунингдек, Android қурилмалари эгалари билдиришномалар (пуш-нотификатионс) олишда давом этадилар. Бу хабарлар, қўнғироқлар ва ижтимоий тармоқдаги муҳим ҳодисалар ҳақида ўз вақтида маълумот олиш имконини беради. Иловаларнинг янгиланиш механизмлари ҳам ички тизимлар орқали ишлашда давом этиши билдирилган.

Соҳага оид бир қатор манбалар, жумладан, ixbt.com нашрининг хабар беришича, Google Play дўконидан нафақат VK, балки "Одноклассники" ижтимоий тармоғининг иловаси ҳам йўқолган. Бу Россия сегментидаги энг оммабоп сервислар учун рақамли бозорлардаги босим кучаяётганидан далолат беради.

Вазиятнинг сиёсий томонига тўхталадиган бўлсак, душанба куни Европа Иттифоқи VK компанияси ва унинг шўъба корхонаси бўлган "Коммуникационная платформа"га қарши расман санкциялар жорий этди. Ғарб регуляторлари ушбу тузилмани Max мессенжерининг юридик эгаси ва бошқарувчиси деб ҳисобламоқда. Айнан шу санкциялар Google ва Apple каби техногигантларнинг ўз дўконларидан ушбу дастурларни ўчиришига асосий сабаб бўлган.

Google PlayVKMax МессенжериСанкцияларAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратдаMeta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратдаБугун, 16:24Huawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режаларHuawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режаларБугун, 15:57SpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайдиSpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайдиБугун, 15:24OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариБугун, 14:58SpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиБугун, 14:58VK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиVK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди