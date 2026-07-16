КАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этади

·28·Техно
КАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этади

Хитойнинг аккумуляторлар ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги етакчи компанияси КАТЛ ва Европанинг энергетик ечимлар етказиб берувчи Алфен корхонаси стратегик ҳамкорликни эълон қилди. Мазкур келишув доирасида бутун Европа бўйлаб умумий қуввати 5 ГВ·соатга тенг бўлган Тенер Содиум тизимидаги энергия сақлаш омборлари барпо этилади. Бу лойиҳа натрий-ион технологиясини тижорий мақсадларда кенг кўламда жорий этиш бўйича дунёдаги энг йирик ташаббуслардан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасидаги илк объектлар 2027-йилда фойдаланишга топширилиши режалаштирилган. Маълумот ўрнида айтиш жоизки, КАТЛ ва Алфен 2023-йилдан буён ҳамкорлик қилиб келади, бироқ шу вақтга қадар фақат литий-ионли батареялардан фойдаланиб келинган. Натрий-ионли технологияга ўтиш литий хомашёсига бўлган қарамликни камайтириш ва бозор нархларининг ўзгарувчанлигидан ҳимояланиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва чидамлилик

Тенер Содиум тизимининг асосий устунлиги унинг узоқ муддатли хизмат кўрсатишидадир. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, ушбу батареялар 15 000 иш сиклига мўлжалланган бўлиб, бу тахминан 25–30 йиллик эксплуатацияга тенгдир. Энг муҳими, шунча вақт ўтгандан кейин ҳам аккумуляторлар ўзининг дастлабки сиғимини камида 70 фоиз даражасида сақлаб қолади.

Янги архитектура 690 В кучланишни таъминлайди ва энергияни қайта ишлаш самарадорлигини деярли 2 фоизга оширади. Тизимнинг ўз эҳтиёжлари учун сарфлайдиган энергия миқдори эса 1 фоизгача туширилган — бу соҳадаги ўртача кўрсаткичдан икки баравар кам демакдир. ixbt.com хабарига кўра, ушбу технология энергия йўқотишларини сезиларли даражада камайтиради.

Ҳароратга чидамлилик ва хавфсизлик

Натрий-ионли аккумуляторлар экстремал об-ҳаво шароитларида ҳам барқарор ишлаши билан ажралиб туради. Улар -20 °К совуқда ҳам ўз сиғимининг 92 фоизидан кўпроғини сақлаб қолади. Иссиқ иқлим шароитида эса, хусусан +45 °К ҳароратда қўшимча совутиш тизимисиз 10 000 дан ортиқ сиклга бардош бера олади. Бу хусусият Ўзбекистон каби кескин континентал иқлимга эга ҳудудлар учун ҳам келажакда жуда истиқболли ечим бўлиши мумкин.

Алфен бош директори Майкл Коулйннинг сўзларига кўра, натрий-ионли батареялар энергия сақлаш соҳасидаги навбатдаги қадам бўлиб, улар янада диверсификацияланган ва барқарор тизимни шакллантиришга хизмат қилади. КАТЛ вакили Тан Либин эса ушбу технология Европанинг "яшил" энергетикага ўтиш жараёнини тезлаштиришини ва мижозлар учун ўзгача қиймат яратишини таъкидлади.

Ушбу ҳамкорлик нафақат технологик янгилик, балки глобал энергетика бозорида литийга муқобил арзонроқ ва хавфсизроқ хомашё манбаларига ўтишнинг муҳим босқичидир. Келажакда бундай йирик лойиҳалар қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш самарадорлигини бутунлай янги босқичга олиб чиқади.

КАТЛАлфенЭнергетикаНатрий-ионТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиElon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиБугун, 17:24Аина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилдиАина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилдиБугун, 16:55Google Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташландиGoogle Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташландиБугун, 16:28Meta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратдаMeta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратдаБугун, 16:24Huawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режаларHuawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режаларБугун, 15:57SpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайдиSpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайдиБугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди