Лифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирди
Озарбайжоннинг Боку шаҳрида содир бўлган аянчли ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Кузатув камераларига тушиб қолган видеода номаълум эркакнинг 11 ёшли аутизмга чалинган болага нисбатан қўпол муносабатда бўлгани акс этган.
Тасвирларда эркак боланинг лифтга киришга уринган пайтида уни аввал икки марта қўполлик билан итаргани, сўнг эса учинчи уринишда куч ишлатиб лифтдан ташқарига чиқариб юборгани кўринади. Мазкур видео қисқа вақт ичида интернетда тарқалиб, жамоатчиликнинг кескин норозилигига сабаб бўлди.
Боланинг онаси воқеадан кейин фарзанди кучли руҳий зарба олганини маълум қилди. Унинг айтишича, ҳодисадан сўнг 11 ёшли бола мутлақо гапирмай қўйган ва ҳозирда мутахассислар назорати остида реабилитация жараёнини ўтамоқда.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган тезкор қидирув тадбирлари натижасида ушбу ҳолатда гумон қилинаётган 29 ёшли эркак қўлга олинган. Айни пайтда воқеа юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Мазкур ҳодиса ижтимоий тармоқларда ногиронлиги бўлган болаларга нисбатан меҳр-шафқат ва ҳурмат билан муносабатда бўлиш зарурлиги ҳақидаги муҳокамаларни яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.
…