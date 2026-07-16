10 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келди

·30·Жамият
10 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келди

Қашқадарё вилоятида яна бир қувончли воқеа қайд этилди. Қарши шаҳар туғруқ комплексида Миришкор туманида яшовчи, 1995 йилда туғилган аёл 10 йиллик фарзанд кутиш орзусига эришиб, бир йўла уч нафар ўғил фарзандни дунёга келтирди.

Маълум қилинишича, она узоқ йиллик кутувдан сўнг табиий йўл билан ҳомиладор бўлган. Ҳомиладорликнинг 36-ҳафтасида артериал қон босими кўтарилгани сабабли шифокорлар она ва чақалоқлар саломатлигини инобатга олиб, режалаштирилган кесарча кесиш амалиётини ўтказган.

Натижада оилада уч нафар соғлом ўғил чақалоқ дунёга келди. Чақалоқларга Ҳасан, Ҳусан ва Юсуф деб исм қўйилди. Уларнинг вазни мос равишда 2 400 грамм, 2 450 грамм ва 2 560 граммни ташкил этди.

Ҳозирда она ва чақалоқларнинг саломатлиги қониқарли экани айтилмоқда. Улар малакали шифокорлар назоратида бўлиб, зарур тиббий парвариш билан таъминланмоқда.

Қашқадарё вилояти соғлиқни сақлаш тизими жамоаси бахтиёр оилани ушбу қувончли воқеа билан муборакбод этиб, чақалоқларга соғлом ва бахтли умр тилади. Бу ҳақда Қашқадарё вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси матбуот хизмати маълум қилди.

ҚашқадарёҚаршиМиришкор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone’ни қайтариш 1000 долларга тушди: Навоийда терговчи ушландиiPhone’ни қайтариш 1000 долларга тушди: Навоийда терговчи ушландиБугун, 16:46Тошкентда метро бекати томи қулади, икки йўловчи жароҳатландиТошкентда метро бекати томи қулади, икки йўловчи жароҳатландиБугун, 16:42Ёзнинг энг кулгили видеоси: товуқлар ҳам жазирама иссиққа чидай олишмаяпти! (видео)Ёзнинг энг кулгили видеоси: товуқлар ҳам жазирама иссиққа чидай олишмаяпти! (видео)Бугун, 16:31Маҳаллаларга ўртача 5,5 млрд сўмдан маблағ ажратилгани маълум қилиндиМаҳаллаларга ўртача 5,5 млрд сўмдан маблағ ажратилгани маълум қилиндиБугун, 16:03Маҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишдиМаҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишдиБугун, 14:1218 ёшдан катталар учун имконият: эконазоратчи бўлинг18 ёшдан катталар учун имконият: эконазоратчи бўлингБугун, 14:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда