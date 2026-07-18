АҚШ электромобиллар бозорида таназзул: Honda ва Sony лойиҳалари тўхтатилди
АҚШ электромобиллар бозорида жиддий ўзгаришлар юз бермоқда: йирик автогигантлар ўзларининг электрлаштириш стратегияларини қайта кўриб чиқиб, бир қатор истиқболли моделлардан воз кечмоқдалар. Хусусан, Honda компанияси ўзининг АҚШ портфелидаги сўнгги тўлиқ электр транспорт воситаси бўлган Honda Прологуе моделини ишлаб чиқаришни тўхтатишга қарор қилди. Бу қарор нафақат битта моделнинг якуни, балки бутун бошли саноатнинг Америка бозоридаги чекинишини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотларига кўра, мазкур тенденция жаҳон бозоридаги ҳолатга кескин зид келмоқда. АҚШда электромобиллар савдосининг пасайишига бир қанча омиллар, жумладан, 7500 долларлик федерал солиқ имтиёзларининг бекор қилиниши, тарифларнинг ошиши ва истеъмолчилар дидининг ўзгариши сабаб бўлмоқда. Келлей Блуе Боок ва Кох Аутомотиве маълумотлари шуни кўрсатадики, 2026-йилнинг иккинчи чорагида сотилган электромобиллар умумий бозорнинг бор-йўғи 5,8 фоизини ташкил этган.
Sony ва Honda ҳамкорлигидаги Афеела лойиҳасининг тақдириЭнг шов-шувли янгиликлардан бири Sony ва Honda ҳамкорлигида яратилган Афеела брендининг тўхтатилиши бўлди. Дастлаб 2020-йилда СEС кўргазмасида Висион С прототипи сифатида тақдим этилган ушбу лойиҳа технология оламида катта қизиқиш уйғотган эди. Икки япон конгломерати бирлашиб, юқори технологияли ва интеллектуал электромобил яратишни мақсад қилган эди, бироқ 2026-йилнинг март ойига келиб ушбу қўшма корхона Афеела бренди остидаги иккита моделдан воз кечишини эълон қилди.
Honda нафақат ҳамкорликдаги лойиҳаларни, балки ўзининг мустақил режаларини ҳам қисқартирмоқда. Компания АҚШ бозори учун мўлжалланган учта янги электромобил моделини бекор қилди. Бу рўйхатга 2025-йилда СEС кўргазмасида намойиш этилган ва Огаё штатидаги "EV Ҳуб" заводида ишлаб чиқарилиши кутилаётган ўрта ўлчамли СУВ ҳам киритилган. Аввалроқ эълон қилинган футуристик Салоон ва Спасе-Ҳуб концептлари ҳам ҳозирча номаълум муддатга қолдирилди.
Бозордаги умумий вазият ва тикланиш белгилариЭлектромобиллар бозоридаги пасайиш рақамларда яққол кўринади. Масалан, 2025-йилнинг тўртинчи чорагидаги савдолар 2024-йилнинг шу даврига нисбатан 36 фоизга паст бўлган. 2026-йилнинг иккинчи чорагида эса савдо ҳажми ўтган йилнинг мос даврига қараганда 20,5 фоизга камайган. Шунга қарамай, экспертлар бозорда секин-аста тикланиш белгилари борлигини қайд этишмоқда, чунки савдо ҳажмидаги фарқ қисқариб бормоқда.
Гарчи кўплаб моделлар бозорни тарк этаётган бўлса-да, янги иштирокчилар ҳали ҳам умидини узгани йўқ. Масалан, Rivian R2 каби янги моделлар Америка бозорига кириб келмоқда. Бироқ, Honda каби анъанавий ишлаб чиқарувчиларнинг стратегик чекиниши, яқин йилларда АҚШда электромобиллар танлови сезиларли даражада камайишидан далолат беради. Бу ҳолат Ўзбекистон каби электромобиллар оммалашаётган бозорлар учун ҳам ўзига хос сигнал бўлиб, глобал ишлаб чиқарувчиларнинг устувор йўналишлари ўзгараётганини кўрсатади.
…