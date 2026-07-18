АҚШ электромобиллар бозорида таназзул: Honda ва Sony лойиҳалари тўхтатилди

·16·Техно
АҚШ электромобиллар бозорида таназзул: Honda ва Sony лойиҳалари тўхтатилди

АҚШ электромобиллар бозорида жиддий ўзгаришлар юз бермоқда: йирик автогигантлар ўзларининг электрлаштириш стратегияларини қайта кўриб чиқиб, бир қатор истиқболли моделлардан воз кечмоқдалар. Хусусан, Honda компанияси ўзининг АҚШ портфелидаги сўнгги тўлиқ электр транспорт воситаси бўлган Honda Прологуе моделини ишлаб чиқаришни тўхтатишга қарор қилди. Бу қарор нафақат битта моделнинг якуни, балки бутун бошли саноатнинг Америка бозоридаги чекинишини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотларига кўра, мазкур тенденция жаҳон бозоридаги ҳолатга кескин зид келмоқда. АҚШда электромобиллар савдосининг пасайишига бир қанча омиллар, жумладан, 7500 долларлик федерал солиқ имтиёзларининг бекор қилиниши, тарифларнинг ошиши ва истеъмолчилар дидининг ўзгариши сабаб бўлмоқда. Келлей Блуе Боок ва Кох Аутомотиве маълумотлари шуни кўрсатадики, 2026-йилнинг иккинчи чорагида сотилган электромобиллар умумий бозорнинг бор-йўғи 5,8 фоизини ташкил этган.

Sony ва Honda ҳамкорлигидаги Афеела лойиҳасининг тақдири

Энг шов-шувли янгиликлардан бири Sony ва Honda ҳамкорлигида яратилган Афеела брендининг тўхтатилиши бўлди. Дастлаб 2020-йилда СEС кўргазмасида Висион С прототипи сифатида тақдим этилган ушбу лойиҳа технология оламида катта қизиқиш уйғотган эди. Икки япон конгломерати бирлашиб, юқори технологияли ва интеллектуал электромобил яратишни мақсад қилган эди, бироқ 2026-йилнинг март ойига келиб ушбу қўшма корхона Афеела бренди остидаги иккита моделдан воз кечишини эълон қилди.

Honda нафақат ҳамкорликдаги лойиҳаларни, балки ўзининг мустақил режаларини ҳам қисқартирмоқда. Компания АҚШ бозори учун мўлжалланган учта янги электромобил моделини бекор қилди. Бу рўйхатга 2025-йилда СEС кўргазмасида намойиш этилган ва Огаё штатидаги "EV Ҳуб" заводида ишлаб чиқарилиши кутилаётган ўрта ўлчамли СУВ ҳам киритилган. Аввалроқ эълон қилинган футуристик Салоон ва Спасе-Ҳуб концептлари ҳам ҳозирча номаълум муддатга қолдирилди.

Бозордаги умумий вазият ва тикланиш белгилари

Электромобиллар бозоридаги пасайиш рақамларда яққол кўринади. Масалан, 2025-йилнинг тўртинчи чорагидаги савдолар 2024-йилнинг шу даврига нисбатан 36 фоизга паст бўлган. 2026-йилнинг иккинчи чорагида эса савдо ҳажми ўтган йилнинг мос даврига қараганда 20,5 фоизга камайган. Шунга қарамай, экспертлар бозорда секин-аста тикланиш белгилари борлигини қайд этишмоқда, чунки савдо ҳажмидаги фарқ қисқариб бормоқда.

Гарчи кўплаб моделлар бозорни тарк этаётган бўлса-да, янги иштирокчилар ҳали ҳам умидини узгани йўқ. Масалан, Rivian R2 каби янги моделлар Америка бозорига кириб келмоқда. Бироқ, Honda каби анъанавий ишлаб чиқарувчиларнинг стратегик чекиниши, яқин йилларда АҚШда электромобиллар танлови сезиларли даражада камайишидан далолат беради. Бу ҳолат Ўзбекистон каби электромобиллар оммалашаётган бозорлар учун ҳам ўзига хос сигнал бўлиб, глобал ишлаб чиқарувчиларнинг устувор йўналишлари ўзгараётганини кўрсатади.

ЭлектромобилHondaSonyТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этдиTesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этдиБугун, 22:19АҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиАҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиБугун, 21:00Hubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиHubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиБугун, 20:55Ҳиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширдиҲиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширдиБугун, 20:24SpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиландиSpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиландиБугун, 19:56Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?Бугун, 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда