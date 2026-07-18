Фарғонада фуқарони видеога олиб, пул талаб қилганлар қўлга олинди

·32·Жамият
Фарғонада фуқарони видеога олиб, пул талаб қилганлар қўлга олинди

Фарғона вилоятида бир фуқарони хилват жойга олиб бориб, унга тан жароҳати етказган ва шарманда қилиш билан қўрқитган гуруҳ аниқланди. Гумонланувчилар жабрланувчидан миллионлаб сўм талаб қилган, аммо пулни олиш пайтида вазият кескин ўзгарган.

Ҳодиса юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан текширув бошланган.

Фуқарони карьерга олиб боришган

Дастлабки маълумотларга кўра, Фарғона шаҳрида яшовчи беш нафар йигит Қува туманида истиқомат қилувчи фуқарони «Бешбола» маҳалласи ҳудудидаги карьерга олиб борган.

У ерда жабрланувчига тан жароҳати етказилган. Шунингдек, сир сақланиши лозим бўлган ҳолат уяли телефон орқали видеога олинган.

Видеони тарқатиш билан қўрқитишган

Гуруҳ аъзолари тасвирларни жабрланувчининг яқин қариндошларига юбориш ва уни шарманда қилиш билан таҳдид қилган.

Бунинг эвазига фуқародан 8 миллион сўм пул талаб қилинган. Жабрланувчига босим ўтказиш орқали маблағни қисмларга бўлиб олиш режалаштирилгани айтилмоқда.

Пулни олиш пайтида қўлга тушишди

Гумонланувчилар талаб қилинган пулнинг 2 миллион сўмини олаётган вақтда ички ишлар органлари ходимлари томонидан қўлга олинган.

Тезкор тадбир давомида ҳолатга алоқадор далиллар расмийлаштирилган. Гуруҳнинг ҳар бир аъзоси ҳаракатига ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.

Терговга қадар текширув бошланди

Ҳозирда мазкур воқеа юзасидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Текширув якунига кўра, гумонланувчиларга нисбатан жиноят иши қўзғатилиши ва тегишли процессуал қарор қабул қилиниши мумкин. Уларнинг айби суд ҳукми билан тасдиқланмагунга қадар айбсиз ҳисобланади.

ФарғонаҚуваБешбола
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бўлиб тўлаш рекламаси ўзгаради: яширин тўловлар очиқланадиБўлиб тўлаш рекламаси ўзгаради: яширин тўловлар очиқланадиБугун, 18:05«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилдиБугун, 15:35Беҳзод Асроров Тоби Форсайт ўлимига оид ишда гаров билан озод қилиндиБеҳзод Асроров Тоби Форсайт ўлимига оид ишда гаров билан озод қилиндиБугун, 14:48АҚШда футболчи ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи озод қилиндиАҚШда футболчи ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи озод қилиндиБугун, 14:13Жазирамада кийимини ечган кекса эркак видеоси кўплаб муҳокамага сабаб бўлди (видео)Жазирамада кийимини ечган кекса эркак видеоси кўплаб муҳокамага сабаб бўлди (видео)Бугун, 14:02Кореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиКореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиБугун, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда