Фарғонада фуқарони видеога олиб, пул талаб қилганлар қўлга олинди
Фарғона вилоятида бир фуқарони хилват жойга олиб бориб, унга тан жароҳати етказган ва шарманда қилиш билан қўрқитган гуруҳ аниқланди. Гумонланувчилар жабрланувчидан миллионлаб сўм талаб қилган, аммо пулни олиш пайтида вазият кескин ўзгарган.
Ҳодиса юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан текширув бошланган.
Фуқарони карьерга олиб боришган
Дастлабки маълумотларга кўра, Фарғона шаҳрида яшовчи беш нафар йигит Қува туманида истиқомат қилувчи фуқарони «Бешбола» маҳалласи ҳудудидаги карьерга олиб борган.
У ерда жабрланувчига тан жароҳати етказилган. Шунингдек, сир сақланиши лозим бўлган ҳолат уяли телефон орқали видеога олинган.
Видеони тарқатиш билан қўрқитишган
Гуруҳ аъзолари тасвирларни жабрланувчининг яқин қариндошларига юбориш ва уни шарманда қилиш билан таҳдид қилган.
Бунинг эвазига фуқародан 8 миллион сўм пул талаб қилинган. Жабрланувчига босим ўтказиш орқали маблағни қисмларга бўлиб олиш режалаштирилгани айтилмоқда.
Пулни олиш пайтида қўлга тушишди
Гумонланувчилар талаб қилинган пулнинг 2 миллион сўмини олаётган вақтда ички ишлар органлари ходимлари томонидан қўлга олинган.
Тезкор тадбир давомида ҳолатга алоқадор далиллар расмийлаштирилган. Гуруҳнинг ҳар бир аъзоси ҳаракатига ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.
Терговга қадар текширув бошланди
Ҳозирда мазкур воқеа юзасидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Текширув якунига кўра, гумонланувчиларга нисбатан жиноят иши қўзғатилиши ва тегишли процессуал қарор қабул қилиниши мумкин. Уларнинг айби суд ҳукми билан тасдиқланмагунга қадар айбсиз ҳисобланади.
…