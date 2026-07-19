Дарё бўйида турган болага тимсоҳ ҳужум қилди
Ҳиндистоннинг Уттар-Прадеш штатида содир бўлган аянчли воқеада тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилиб, уни дарёга тортиб кетди. Бу ҳақда The Times of India нашри хабар тарқатди.
Маълум қилинишича, фожиа Бахраич туманидаги Гҳагҳара дарёси соҳилида содир бўлган. 12 ёшли бола амакисига шоли майдонида ишлашга ёрдам берганидан сўнг, қўл-оёғини ювиш мақсадида дарё бўйига борган. Шу вақт сувдан чиққан тимсоҳ унга ҳужум қилиб, дарё ичига судраб кетган.
Гувоҳларнинг айтишича, ҳодиса маҳаллий вақт билан тахминан соат 18:00 атрофида юз берган. Боланинг ёрдам чақирган овозини эшитган деҳқонлар ва қишлоқ аҳолиси зудлик билан воқеа жойига етиб келган. Улар йиртқични болани қўйиб юборишга мажбурлаш мақсадида унга тош ва ғиштлар отган.
Бироқ тимсоҳ болани бир неча бор сув юзасига чиқарганидан сўнг яна чуқурликка тортиб кетган. Қутқаришга бўлган уринишлар самара бермаган.
Шундан кейин ўнлаб маҳаллий аҳоли бамбук устунлари ёрдамида қидирув ишларини бошлаган. Қарийб беш соатлик изланишлардан сўнг, соат 22:00 лар атрофида боланинг жасади дарёдан топилган.
Ўрмон хизмати вакилларининг маълум қилишича, тимсоҳ жасаднинг бир қисмини шикастлаган. Марҳум 6-синф ўқувчиси бўлиб, бир неча йил аввал ота-онасидан айрилгани айтилмоқда. Унинг бир акаси ва икки синглиси қолган.
Туман маъмурияти ҳукуматнинг компенсация дастури доирасида марҳумнинг оиласига 4 лакҳ рупий, яъни 4 800 доллардан ортиқ миқдорда молиявий ёрдам ажратилишини маълум қилди.
…