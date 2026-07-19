Дарё бўйида турган болага тимсоҳ ҳужум қилди

·51·Дунё
Дарё бўйида турган болага тимсоҳ ҳужум қилди

Ҳиндистоннинг Уттар-Прадеш штатида содир бўлган аянчли воқеада тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилиб, уни дарёга тортиб кетди. Бу ҳақда The Times of India нашри хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, фожиа Бахраич туманидаги Гҳагҳара дарёси соҳилида содир бўлган. 12 ёшли бола амакисига шоли майдонида ишлашга ёрдам берганидан сўнг, қўл-оёғини ювиш мақсадида дарё бўйига борган. Шу вақт сувдан чиққан тимсоҳ унга ҳужум қилиб, дарё ичига судраб кетган.

Гувоҳларнинг айтишича, ҳодиса маҳаллий вақт билан тахминан соат 18:00 атрофида юз берган. Боланинг ёрдам чақирган овозини эшитган деҳқонлар ва қишлоқ аҳолиси зудлик билан воқеа жойига етиб келган. Улар йиртқични болани қўйиб юборишга мажбурлаш мақсадида унга тош ва ғиштлар отган.

Бироқ тимсоҳ болани бир неча бор сув юзасига чиқарганидан сўнг яна чуқурликка тортиб кетган. Қутқаришга бўлган уринишлар самара бермаган.

Шундан кейин ўнлаб маҳаллий аҳоли бамбук устунлари ёрдамида қидирув ишларини бошлаган. Қарийб беш соатлик изланишлардан сўнг, соат 22:00 лар атрофида боланинг жасади дарёдан топилган.

Ўрмон хизмати вакилларининг маълум қилишича, тимсоҳ жасаднинг бир қисмини шикастлаган. Марҳум 6-синф ўқувчиси бўлиб, бир неча йил аввал ота-онасидан айрилгани айтилмоқда. Унинг бир акаси ва икки синглиси қолган.

Туман маъмурияти ҳукуматнинг компенсация дастури доирасида марҳумнинг оиласига 4 лакҳ рупий, яъни 4 800 доллардан ортиқ миқдорда молиявий ёрдам ажратилишини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гольф машинасидаги сайр фожиага айланди: 4 сайёҳ ЙТҲга учрадиГольф машинасидаги сайр фожиага айланди: 4 сайёҳ ЙТҲга учрадиБугун, 16:56Покистон ва Ҳиндистон чегарасида икки соатлик отишма юз бердиПокистон ва Ҳиндистон чегарасида икки соатлик отишма юз бердиБугун, 16:28Ҳиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилдиҲиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилдиБугун, 16:16“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинган“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинганБугун, 16:12Ака-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олиндиАка-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олиндиБугун, 16:04Эквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаЭквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаБугун, 16:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?