AMD сунъий интеллект учун мўлжалланган Ryzen AI МАХ PRO 400 процессорларини тайёрламоқда

·35·Техно
AMD сунъий интеллект учун мўлжалланган Ryzen AI МАХ PRO 400 процессорларини тайёрламоқда

Яримўтказгичлар бозорининг етакчи иштирокчиларидан бири бўлган AMD компанияси ўзининг янги авлод Ryzen AI МАХ PRO 400 туркумидаги чипларини тақдим этишга яқин турибди. Ушбу янгилик профессионал ноутбуклар ва мобил ишчи станциялари учун мўлжалланган бўлиб, сунъий интеллект (AI) технологияларини қурилманинг ўзида қайта ишлаш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги процессорлар ҳақидаги маълумотлар AMD компаниясининг РОКм 7.14 дастурий платформаси янгиланишида пайдо бўлди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, тизимда ҳали расман эълон қилинмаган Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 ва Ryzen AI Max PRO 485 моделлари учун қўллаб-қувватлаш функцияси қўшилган. Ички ҳужжатларда ушбу туркум "Горгон Ҳало" кодли номи остида юритилмоқда.

Профессионал фойдаланувчилар учун янги имкониятлар

Ryzen AI МАХ PRO серияси биринчи навбатда корпоратив сегмент ва юқори унумдорликка эҳтиёж сезувчи мутахассислар учун ишлаб чиқилган. Мазкур чиплар Zen архитектурасидаги ҳисоблаш ядролари, кучли Radeon ўрнатилган графикаси ва махсус Ryzen AI тезлаткичини ўзида бирлаштиради. Бу комбинация булутли хизматларга мурожаат қилмасдан, мураккаб AI вазифаларини бевосита компьютернинг ўзида бажаришга хизмат қилади.

РОКм (Radeon Опен Компуте) — бу AMD нинг юқори унумдорликдаги ҳисоблашлар ва сунъий интеллект учун очиқ дастурий платформасидир. Янги 7.14 версиясида нафақат процессорларни қўллаб-қувватлаш, балки дастурчилар учун муҳим бўлган РОКм Сйстеms Профилер ва РОКм Компуте Профилер воситалари билан мослашувчанлик ҳам таъминланган. Бу эса иловаларнинг ишлаш самарадорлигини таҳлил қилиш ва оптималлаштириш имконини беради.

Ўзбекистон бозорида ҳам AMD процессорларига асосланган профессионал ноутбукларга талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу янги чиплар дизайнерлар, муҳандислар ва маълумотлар билан ишловчи мутахассислар учун жуда муҳимдир. Маҳаллий корпоратив мижозлар учун қурилманинг ўзида хавфсиз ва тезкор AI ҳисоблашларини амалга ошириш маълумотлар махфийлигини таъминлашда қўшимча устунлик беради.

Ҳозирча AMD янги моделларнинг аниқ техник хусусиятлари ва расмий сотувга чиқиш санасини эълон қилгани йўқ. Бироқ, дастурий таъминот даражасида тўлиқ қўллаб-қувватлашнинг пайдо бўлиши, одатда, маҳсулотнинг тижорий ишлаб чиқариш босқичига етиб келганидан далолат беради. Яқин ойларда ушбу процессорлар билан жиҳозланган илк ноутбуклар тақдимоти ўтказилиши кутилмоқда.

AMDRyzen AIПроцессорТехнологияСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиЯримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиБугун, 22:54Samsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиSamsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиБугун, 22:28Авиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиАвиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиБугун, 21:27АҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиАҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиБугун, 20:51Кристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиКристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиБугун, 20:27Қозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушландиҚозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушландиБугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда