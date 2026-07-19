AMD сунъий интеллект учун мўлжалланган Ryzen AI МАХ PRO 400 процессорларини тайёрламоқда
Яримўтказгичлар бозорининг етакчи иштирокчиларидан бири бўлган AMD компанияси ўзининг янги авлод Ryzen AI МАХ PRO 400 туркумидаги чипларини тақдим этишга яқин турибди. Ушбу янгилик профессионал ноутбуклар ва мобил ишчи станциялари учун мўлжалланган бўлиб, сунъий интеллект (AI) технологияларини қурилманинг ўзида қайта ишлаш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги процессорлар ҳақидаги маълумотлар AMD компаниясининг РОКм 7.14 дастурий платформаси янгиланишида пайдо бўлди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, тизимда ҳали расман эълон қилинмаган Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 ва Ryzen AI Max PRO 485 моделлари учун қўллаб-қувватлаш функцияси қўшилган. Ички ҳужжатларда ушбу туркум "Горгон Ҳало" кодли номи остида юритилмоқда.
Профессионал фойдаланувчилар учун янги имкониятларRyzen AI МАХ PRO серияси биринчи навбатда корпоратив сегмент ва юқори унумдорликка эҳтиёж сезувчи мутахассислар учун ишлаб чиқилган. Мазкур чиплар Zen архитектурасидаги ҳисоблаш ядролари, кучли Radeon ўрнатилган графикаси ва махсус Ryzen AI тезлаткичини ўзида бирлаштиради. Бу комбинация булутли хизматларга мурожаат қилмасдан, мураккаб AI вазифаларини бевосита компьютернинг ўзида бажаришга хизмат қилади.
РОКм (Radeon Опен Компуте) — бу AMD нинг юқори унумдорликдаги ҳисоблашлар ва сунъий интеллект учун очиқ дастурий платформасидир. Янги 7.14 версиясида нафақат процессорларни қўллаб-қувватлаш, балки дастурчилар учун муҳим бўлган РОКм Сйстеms Профилер ва РОКм Компуте Профилер воситалари билан мослашувчанлик ҳам таъминланган. Бу эса иловаларнинг ишлаш самарадорлигини таҳлил қилиш ва оптималлаштириш имконини беради.
Ўзбекистон бозорида ҳам AMD процессорларига асосланган профессионал ноутбукларга талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу янги чиплар дизайнерлар, муҳандислар ва маълумотлар билан ишловчи мутахассислар учун жуда муҳимдир. Маҳаллий корпоратив мижозлар учун қурилманинг ўзида хавфсиз ва тезкор AI ҳисоблашларини амалга ошириш маълумотлар махфийлигини таъминлашда қўшимча устунлик беради.
Ҳозирча AMD янги моделларнинг аниқ техник хусусиятлари ва расмий сотувга чиқиш санасини эълон қилгани йўқ. Бироқ, дастурий таъминот даражасида тўлиқ қўллаб-қувватлашнинг пайдо бўлиши, одатда, маҳсулотнинг тижорий ишлаб чиқариш босқичига етиб келганидан далолат беради. Яқин ойларда ушбу процессорлар билан жиҳозланган илк ноутбуклар тақдимоти ўтказилиши кутилмоқда.
…