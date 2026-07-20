iPhone 18 Pro Max камерасидаги асосий ўзгариш маълум бўлди
Apple компанияси ўзининг бўлажак флагман смартфонлари устида ишлашни давом эттирмоқда. Гарчи iPhone 17 серияси ҳали тақдим этилмаган бўлса-да, тармоқларда iPhone 18 Pro Max камерасига оид муҳим техник маълумотлар пайдо бўлди. Асосий янгилик қурилманинг бош камерасида ўзгарувчан диафрагма технологияси жорий этилиши билан боғлиқ бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Ворлд Леакс хакерлик гуруҳи томонидан Tata Electronics компаниясининг ички ҳужжатлари сиздирилиши натижасида ушбу маълумотлар очиқланган. Диагностика журналларига кўра, Apple муҳандислари iPhone 18 Pro Max моделида Sony IMX905 датчигидан фойдаланишни режалаштирмоқда. Ушбу янги датчик iPhone 17 Pro Max'да кутилаётган сенсор ўрнини эгаллайди.
Таъкидлаш жоизки, янги датчикда пикселлар ҳажми ўзгармасдан, 1,22 мкм даражасида қолади. Бу эса Apple асосий эътиборни тасвир сифатини оширишда айнан механик ўзгарувчан диафрагма тизимига қаратаётганидан далолат беради. Бундай технология ёруғлик кам шароитда диафрагмани кенгроқ очиш, ёруғлик кўп бўлганда эса уни торайтириш орқали кадр чуқурлигини ва тиниқлигини профессионал даражада бошқариш имконини беради.
Камера тизимидаги бошқа компонентларСиздирилган маълумотларга кўра, камера тизимининг қолган қисмларида кескин ўзгаришлар кўзда тутилмаган. Қурилма ўзининг аввалги авлодларидан мерос қолган бир қатор юқори технологик ечимларни сақлаб қолади. Хусусан, смартфон қуйидаги датчиклар билан жиҳозланиши айтилмоқда:
- Sony IMX973 сенсорига асосланган телеобектив;
- Sony IMX972 датчиги билан ишлайдиган ўта кенг бурчакли камера;
- Sony IMX591 базасидаги ЛиДАР сканери;
- Sony IMX914 сенсорига эга олд камера.
Ўзгарувчан диафрагма технологияси смартфонлар бозорида мутлақо янгилик эмас, бироқ Apple ушбу тизимни ўз экотизимига мослаштирган ҳолда, дастурий таъминот ва сунъий интеллект имкониятлари билан уйғунлаштириши кутилмоқда. Бу iPhone фойдаланувчилари учун портрет жанрида ва тунги суратга олишда янги уфқларни очиши мумкин.
Ҳозирча Apple ушбу маълумотларга расмий муносабат билдирмаган. Бироқ нуфузли инсайдерларнинг тахминлари ва сиздирилган ҳужжатлар iPhone 18 Pro Max айнан камера имкониятлари бўйича бозордаги энг кучли қурилмалардан бирига айланишини кўрсатмоқда. Ушбу флагманнинг расмий тақдимоти 2026-йилнинг кузида бўлиб ўтиши кутилмоқда.
…