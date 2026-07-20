iPhone 18 Pro Max камерасидаги асосий ўзгариш маълум бўлди

·24·Техно
iPhone 18 Pro Max камерасидаги асосий ўзгариш маълум бўлди

Apple компанияси ўзининг бўлажак флагман смартфонлари устида ишлашни давом эттирмоқда. Гарчи iPhone 17 серияси ҳали тақдим этилмаган бўлса-да, тармоқларда iPhone 18 Pro Max камерасига оид муҳим техник маълумотлар пайдо бўлди. Асосий янгилик қурилманинг бош камерасида ўзгарувчан диафрагма технологияси жорий этилиши билан боғлиқ бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Ворлд Леакс хакерлик гуруҳи томонидан Tata Electronics компаниясининг ички ҳужжатлари сиздирилиши натижасида ушбу маълумотлар очиқланган. Диагностика журналларига кўра, Apple муҳандислари iPhone 18 Pro Max моделида Sony IMX905 датчигидан фойдаланишни режалаштирмоқда. Ушбу янги датчик iPhone 17 Pro Max'да кутилаётган сенсор ўрнини эгаллайди.

Таъкидлаш жоизки, янги датчикда пикселлар ҳажми ўзгармасдан, 1,22 мкм даражасида қолади. Бу эса Apple асосий эътиборни тасвир сифатини оширишда айнан механик ўзгарувчан диафрагма тизимига қаратаётганидан далолат беради. Бундай технология ёруғлик кам шароитда диафрагмани кенгроқ очиш, ёруғлик кўп бўлганда эса уни торайтириш орқали кадр чуқурлигини ва тиниқлигини профессионал даражада бошқариш имконини беради.

Камера тизимидаги бошқа компонентлар

Сиздирилган маълумотларга кўра, камера тизимининг қолган қисмларида кескин ўзгаришлар кўзда тутилмаган. Қурилма ўзининг аввалги авлодларидан мерос қолган бир қатор юқори технологик ечимларни сақлаб қолади. Хусусан, смартфон қуйидаги датчиклар билан жиҳозланиши айтилмоқда:

  • Sony IMX973 сенсорига асосланган телеобектив;
  • Sony IMX972 датчиги билан ишлайдиган ўта кенг бурчакли камера;
  • Sony IMX591 базасидаги ЛиДАР сканери;
  • Sony IMX914 сенсорига эга олд камера.
Шунингдек, телеобективда тасвир барқарорлигини таъминлаш учун уч ўқли оптик стабилизация тизими сақлаб қолинади. Бу эса узоқ масофадаги обектларни суратга олишда тасвир тебранишларини максимал даражада камайтиришга хизмат қилади.

Ўзгарувчан диафрагма технологияси смартфонлар бозорида мутлақо янгилик эмас, бироқ Apple ушбу тизимни ўз экотизимига мослаштирган ҳолда, дастурий таъминот ва сунъий интеллект имкониятлари билан уйғунлаштириши кутилмоқда. Бу iPhone фойдаланувчилари учун портрет жанрида ва тунги суратга олишда янги уфқларни очиши мумкин.

Ҳозирча Apple ушбу маълумотларга расмий муносабат билдирмаган. Бироқ нуфузли инсайдерларнинг тахминлари ва сиздирилган ҳужжатлар iPhone 18 Pro Max айнан камера имкониятлари бўйича бозордаги энг кучли қурилмалардан бирига айланишини кўрсатмоқда. Ушбу флагманнинг расмий тақдимоти 2026-йилнинг кузида бўлиб ўтиши кутилмоқда.

AppleiPhoneТехнологияКамераСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиMeta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиБугун, 05:26Databricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиDatabricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиБугун, 04:56Сунъий интеллект ва нейроимплант фалаж бўлган инсонга ҳаракат ва сезгини қайтардиСунъий интеллект ва нейроимплант фалаж бўлган инсонга ҳаракат ва сезгини қайтардиБугун, 04:21Ядро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаЯдро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаБугун, 03:53Visa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиVisa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиБугун, 03:26Netflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиNetflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиБугун, 03:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда