Volkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқда
Германиянинг Volkswagen Груп концерни ўз тарихидаги энг мураккаб даврлардан бирини бошдан кечирмоқда. Компания харажатларни кескин камайтириш ва глобал бозорда, айниқса, Хитойнинг электромобил ишлаб чиқарувчилари билан рақобатда омон қолиш учун радикал чоралар кўришга мажбур бўлмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, автогигант ўзининг 100 мингга яқин ходимини ишдан бўшатиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Компания раҳбари Оливер Блуме ўтган ҳафтада ходимларга йўллаган мурожаатида вазият жиддийлигини очиқ тан олди. Унинг сўзларига кўра, аввалроқ режалаштирилганидан кўра кўпроқ иш ўринларини қисқартириш зарурати туғилган. Бу кўрсаткич концерннинг бутун дунё бўйлаб меҳнат қилаётган жами ишчи кучининг деярли еттидан бир қисмини ташкил этади. Бу ҳақда Autocar нашри таҳлилий ҳисоботида маълум қилди.
Рақобат ва иқтисодий босимVolkswagen учун асосий хавф Хитой бозоридан келмоқда. BYD ва бошқа маҳаллий брендлар арзон ва технологик жиҳатдан илғор электромобилларни таклиф қилаётган бир пайтда, немис бренди ўз позицияларини бой бермоқда. Германиядаги юқори ишлаб чиқариш харажатлари ва энергия нархларининг ошиши вазиятни янада оғирлаштирмоқда. Компания узоқ йиллар давомида таяниб келган анъанавий ички ёнув двигателли автомобиллардан электромобилларга ўтиш жараёни кутилганидан кўра қимматроқ ва секинроқ кечмоқда.
Бундан ташқари, Volkswagen Германиядаги кучли касаба уюшмалари билан ҳам муросага келиши керак. Ишчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи ташкилотлар заводларнинг ёпилишига ва оммавий бўшатишларга кескин қаршилик кўрсатмоқда. Бироқ раҳбарият агар ҳозир қатъий чоралар кўрилмаса, бутун бошли бренднинг келажаги хавф остида қолишидан огоҳлантирмоқда.
Инқироздан чиқиш стратегиясиКомпания нафақат ходимларни қисқартириш, балки ишлаб чиқариш жараёнларини оптималлаштириш орқали ҳам маблағларни тежашни мақсад қилган. Бунга платформаларни унификация қилиш ва дастурий таъминот устида ишлаш харажатларини камайтириш киради. Volkswagen ўзининг асосий моделлари, жумладан Volkswagen Гольф ва ИД туркумидаги электромобиллар таннархини туширишга ҳаракат қилмоқда.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Volkswagen бренди мамлакатимизда расман тақдим этилган ва унинг кроссоверлари ҳамда электромобиллари харидорлар орасида ўз ўрнига эга. Глобал миқёсдаги бундай ўзгаришлар келажакда моделларнинг нарх сиёсатига ва янги технологияларнинг кириб келиш тезлигига таъсир кўрсатиши мумкин.
Экспертларнинг фикрича, Оливер Блуме бошчилигидаги ислоҳотлар компанияни янада ихчам ва мослашувчан қилишга қаратилган. Агар режа муваффақиятли амалга ошса, Volkswagen яна ўзининг етакчилик мавқеини тиклаб олиши мумкин, акс ҳолда автомобил саноати тарихидаги энг йирик инқирозлардан бири давом этаверади.
…