Volkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқда

·11·Авто
Volkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқда

Германиянинг Volkswagen Груп концерни ўз тарихидаги энг мураккаб даврлардан бирини бошдан кечирмоқда. Компания харажатларни кескин камайтириш ва глобал бозорда, айниқса, Хитойнинг электромобил ишлаб чиқарувчилари билан рақобатда омон қолиш учун радикал чоралар кўришга мажбур бўлмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, автогигант ўзининг 100 мингга яқин ходимини ишдан бўшатиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Компания раҳбари Оливер Блуме ўтган ҳафтада ходимларга йўллаган мурожаатида вазият жиддийлигини очиқ тан олди. Унинг сўзларига кўра, аввалроқ режалаштирилганидан кўра кўпроқ иш ўринларини қисқартириш зарурати туғилган. Бу кўрсаткич концерннинг бутун дунё бўйлаб меҳнат қилаётган жами ишчи кучининг деярли еттидан бир қисмини ташкил этади. Бу ҳақда Autocar нашри таҳлилий ҳисоботида маълум қилди.

Рақобат ва иқтисодий босим

Volkswagen учун асосий хавф Хитой бозоридан келмоқда. BYD ва бошқа маҳаллий брендлар арзон ва технологик жиҳатдан илғор электромобилларни таклиф қилаётган бир пайтда, немис бренди ўз позицияларини бой бермоқда. Германиядаги юқори ишлаб чиқариш харажатлари ва энергия нархларининг ошиши вазиятни янада оғирлаштирмоқда. Компания узоқ йиллар давомида таяниб келган анъанавий ички ёнув двигателли автомобиллардан электромобилларга ўтиш жараёни кутилганидан кўра қимматроқ ва секинроқ кечмоқда.

Бундан ташқари, Volkswagen Германиядаги кучли касаба уюшмалари билан ҳам муросага келиши керак. Ишчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи ташкилотлар заводларнинг ёпилишига ва оммавий бўшатишларга кескин қаршилик кўрсатмоқда. Бироқ раҳбарият агар ҳозир қатъий чоралар кўрилмаса, бутун бошли бренднинг келажаги хавф остида қолишидан огоҳлантирмоқда.

Инқироздан чиқиш стратегияси

Компания нафақат ходимларни қисқартириш, балки ишлаб чиқариш жараёнларини оптималлаштириш орқали ҳам маблағларни тежашни мақсад қилган. Бунга платформаларни унификация қилиш ва дастурий таъминот устида ишлаш харажатларини камайтириш киради. Volkswagen ўзининг асосий моделлари, жумладан Volkswagen Гольф ва ИД туркумидаги электромобиллар таннархини туширишга ҳаракат қилмоқда.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Volkswagen бренди мамлакатимизда расман тақдим этилган ва унинг кроссоверлари ҳамда электромобиллари харидорлар орасида ўз ўрнига эга. Глобал миқёсдаги бундай ўзгаришлар келажакда моделларнинг нарх сиёсатига ва янги технологияларнинг кириб келиш тезлигига таъсир кўрсатиши мумкин.

Экспертларнинг фикрича, Оливер Блуме бошчилигидаги ислоҳотлар компанияни янада ихчам ва мослашувчан қилишга қаратилган. Агар режа муваффақиятли амалга ошса, Volkswagen яна ўзининг етакчилик мавқеини тиклаб олиши мумкин, акс ҳолда автомобил саноати тарихидаги энг йирик инқирозлардан бири давом этаверади.

VolkswagenАвтомобилИнқирозГерманияЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оила учун энг яхши кроссовер: Kia Sportage, Volvo XC40 ва Volkswagen Т-Рок рақобатиОила учун энг яхши кроссовер: Kia Sportage, Volvo XC40 ва Volkswagen Т-Рок рақобатиБугун, 08:59Автооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқаларАвтооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқаларКеча, 19:26Lamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километрLamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километрКеча, 10:30Тезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқдаТезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқдаКеча, 08:26BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этдиBYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди18.07, 18:55Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?18.07, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси