Реал Мадрид ва Майкл Олисе: Флорентино Перез янги “Галактико” учун ҳаракат бошлади
Испаниянинг Реал Мадрид клуби президенти Флорентино Перез ёзги трансфер ойнаси учун ўзининг асосий мақсадини белгилаб олди. Мадридликлар раҳбарияти Бавария қанот ҳужумчиси Майкл Олисе номзодини жамоанинг навбатдаги “Галактико”си сифатида кўрмоқда. Бироқ, трансфер жараёни кутилганидан анча мураккаб кечиши ва дипломатик тўсиқларга дуч келиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри хабар беришига кўра, Реал Мадрид ушбу трансфер масаласида Бавария билан муносабатларни ёмонлаштирмаслик учун ўта эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилмоқда. Клуб раҳбарияти Мюнхен жамоаси билан очиқ мулоқот ўрнатган ва ҳар қандай расмий қадам ҳақида немисларни олдиндан огоҳлантиришга вада берган. Мадридликлар футболчи учун “трансфер уруши”га киришмоқчи эмасликларини аниқ билдиришган.
Трансфер амалга ошиши учун асосий шартҲозирги вазиятда трансфернинг амалга ошиши фақат бир кишининг қарорига боғлиқ бўлиб турибди. Реал Мадрид раҳбарияти расмий таклиф билан чиқиши учун Майкл Олисе шахсан ўзи Бавария раҳбариятига Сантяго Бернабеу стадионига кўчиб ўтиш истагини билдириши лозим. Футболчи томонидан бундай очиқ баёнот берилмагунча, “қироллик клуби” сояда қолишни ва икки гигант ўртасидаги ўзаро ҳурматни сақлашни афзал кўради.
24 ёшли Франция терма жамоаси аъзоси Бундеслига майдонларида ўзининг ёрқин ўйинлари билан барчанинг эътиборини тортди. Гарчи Реал Мадрид таркибида юлдузли ҳужум чизиғи шаклланиб бўлган бўлса-да, Перез Олисенинг келиши жамоа салоҳиятини янада юқори босқичга олиб чиқишига ишонмоқда. Аммо иқтисодий ва сиёсий омиллар бу режага тўсқинлик қилиши мумкин.
Goal.com маълумотига кўра, ушбу трансфер йўлидаги энг катта ғовлардан бири — бу футболчининг астрономик нархидир. Бавария ўзининг энг қимматли активини сақлаб қолиш учун уни ҳатто 200 миллион евродан ортиқ маблағ эвазига ҳам сотишни истамаяпти. Бундай юқори нарх ва немис клубининг қатъий позицияси Мадридда реалистик қарашларни юзага келтирмоқда.
Айни дамда Мадрид клуби офисларида ушбу трансферни жорий ёзда якунлаш деярли имконсиз деган хулосага келинмоқда. Бавариянинг музокаралардан бош тортиши ва футболчининг Мюнхендаги ҳаётидан мамнунлиги вазиятни турғун ҳолатга келтириб қўйган. Шунга қарамай, Реал Мадрид эшикларни бутунлай ёпгани йўқ: агар Олисе ва клуб ўртасидаги муносабатлар ёмонлашса, испанлар дарҳол ҳаракатга тушишга тайёр.
…