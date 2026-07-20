Реал Мадрид ва Майкл Олисе: Флорентино Перез янги “Галактико” учун ҳаракат бошлади

·57·Спорт
Реал Мадрид ва Майкл Олисе: Флорентино Перез янги “Галактико” учун ҳаракат бошлади

Испаниянинг Реал Мадрид клуби президенти Флорентино Перез ёзги трансфер ойнаси учун ўзининг асосий мақсадини белгилаб олди. Мадридликлар раҳбарияти Бавария қанот ҳужумчиси Майкл Олисе номзодини жамоанинг навбатдаги “Галактико”си сифатида кўрмоқда. Бироқ, трансфер жараёни кутилганидан анча мураккаб кечиши ва дипломатик тўсиқларга дуч келиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри хабар беришига кўра, Реал Мадрид ушбу трансфер масаласида Бавария билан муносабатларни ёмонлаштирмаслик учун ўта эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилмоқда. Клуб раҳбарияти Мюнхен жамоаси билан очиқ мулоқот ўрнатган ва ҳар қандай расмий қадам ҳақида немисларни олдиндан огоҳлантиришга вада берган. Мадридликлар футболчи учун “трансфер уруши”га киришмоқчи эмасликларини аниқ билдиришган.

Трансфер амалга ошиши учун асосий шарт

Ҳозирги вазиятда трансфернинг амалга ошиши фақат бир кишининг қарорига боғлиқ бўлиб турибди. Реал Мадрид раҳбарияти расмий таклиф билан чиқиши учун Майкл Олисе шахсан ўзи Бавария раҳбариятига Сантяго Бернабеу стадионига кўчиб ўтиш истагини билдириши лозим. Футболчи томонидан бундай очиқ баёнот берилмагунча, “қироллик клуби” сояда қолишни ва икки гигант ўртасидаги ўзаро ҳурматни сақлашни афзал кўради.

24 ёшли Франция терма жамоаси аъзоси Бундеслига майдонларида ўзининг ёрқин ўйинлари билан барчанинг эътиборини тортди. Гарчи Реал Мадрид таркибида юлдузли ҳужум чизиғи шаклланиб бўлган бўлса-да, Перез Олисенинг келиши жамоа салоҳиятини янада юқори босқичга олиб чиқишига ишонмоқда. Аммо иқтисодий ва сиёсий омиллар бу режага тўсқинлик қилиши мумкин.

Goal.com маълумотига кўра, ушбу трансфер йўлидаги энг катта ғовлардан бири — бу футболчининг астрономик нархидир. Бавария ўзининг энг қимматли активини сақлаб қолиш учун уни ҳатто 200 миллион евродан ортиқ маблағ эвазига ҳам сотишни истамаяпти. Бундай юқори нарх ва немис клубининг қатъий позицияси Мадридда реалистик қарашларни юзага келтирмоқда.

Айни дамда Мадрид клуби офисларида ушбу трансферни жорий ёзда якунлаш деярли имконсиз деган хулосага келинмоқда. Бавариянинг музокаралардан бош тортиши ва футболчининг Мюнхендаги ҳаётидан мамнунлиги вазиятни турғун ҳолатга келтириб қўйган. Шунга қарамай, Реал Мадрид эшикларни бутунлай ёпгани йўқ: агар Олисе ва клуб ўртасидаги муносабатлар ёмонлашса, испанлар дарҳол ҳаракатга тушишга тайёр.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеФлорентино ПерезТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муваффақиятини такрорлашни мақсад қилганМбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муваффақиятини такрорлашни мақсад қилганБугун, 14:58Ламине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиЛамине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиБугун, 14:35Испания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишладиИспания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишладиБугун, 14:19Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛамине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:59Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиГарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиБугун, 12:55Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунИспания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунБугун, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди