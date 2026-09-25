Нега айрим фермерлар қорамолларга зебраникидек чизиқлар туширмоқда?

·36·Жамият
Нега айрим фермерлар қорамолларга зебраникидек чизиқлар туширмоқда?

Ижтимоий тармоқларда ўзбек фермерлари қорамолларнинг танасига зебраникидек оқ-қора чизиқлар туширилаётгани акс этган видеолар тарқалмоқда. Бу усул чорва молларини чақувчи ҳашаротлардан ҳимоя қилишга ёрдам бериши мумкин.

Бундай усул биринчи навбатда Японияда ўтказилган илмий тадқиқотларда синаб кўрилган. 2019 йилда PLOS ONE журналида чоп этилган тадқиқотда япон олимлари қорамолларнинг танасига зебрага ўхшаш оқ-қора чизиқлар туширган. Олти бош япон қора зотига мансуб қорамол иштирок этган тажрибада чизиқ туширилган ҳайвонларга қўнадиган чақувчи пашшалар сони чизиқсиз қорамолларга нисбатан қарийб 50 фоизга камайган.

Олимлар шунингдек, чизиқ туширилган қорамоллар пашшаларни ҳайдаш учун бошини силкитиш, думини ўйнатиш ва оёғини тепиш каби ҳаракатларни ҳам камроқ қилганини кузатган. Тадқиқотчиларнинг фикрича, зебрага хос чизиқлар пашшаларнинг ҳайвон танасига қўнишини қийинлаштириши мумкин.

Ушбу ғоя кейинчалик Япониянинг айрим ҳудудларида амалиётда ҳам қўллана бошлаган. 2024 йилда Ямагата префектурасида фермерлар қорамолларга оқ-қора чизиқлар тушириб, уларни қон сўрувчи ҳашаротлардан ҳимоя қилишга урингани хабар қилинган.

Шу боис ижтимоий тармоқларда тарқалаётган Ўзбекистондаги видеоларни ҳам шу усул билан боғлаш мумкин.

Қорамолларга зебра чизиқлариЯпония илмий тадқиқотлариЯмагата префектураси фермерлариПашшалардан ҳимоя
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади2026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади18 сентябр 23:07Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқдаҚашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда17 август 11:54Асалари нега чаққандан кейин ўлади? Унинг чақиши ортида ҳайратланарли механизм бор...Асалари нега чаққандан кейин ўлади? Унинг чақиши ортида ҳайратланарли механизм бор...13 сентябр 19:36Ўзбекистонликлар АҚШда қонуний, хавфсиз ишлаш имкониятига эга бўлмоқдаЎзбекистонликлар АҚШда қонуний, хавфсиз ишлаш имкониятига эга бўлмоқда19 май 11:58Ургутда поликлиника янгиланди, тиббий хизмат сифати ошмоқдаУргутда поликлиника янгиланди, тиббий хизмат сифати ошмоқда25 апрел 08:47Ўзбекистонда чорва саломатлиги ойлиги бошландиЎзбекистонда чорва саломатлиги ойлиги бошланди19 апрел 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ