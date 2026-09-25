Жастин Бибер боғда мухлисларига кутилмаган жонли концерт берди (видео)

·16·Маданият
Жастин Бибер боғда мухлисларига кутилмаган жонли концерт берди (видео)

Лос-Анжелесдаги MacArthur боғида сайр қилаётганлар 22 сентябрь куни кутилмаган воқеага гувоҳ бўлди. Жастин Бибер бир неча мусиқачи билан бирга паркда олдиндан эълон қилинмаган жонли чиқиш қилди.

Сайр давомида Бибер мусиқачилар билан бирга “YUKON”, “Daisies”, “Speed Demon” ва “All I Can Take” каби қўшиқларни ижро этди. Хонанда оддий кийимда, кичик мусиқачилар гуруҳи ҳамроҳлигида чиқиш қилган.

Боғда бўлганлар хонанданинг кутилмаган чиқишини телефонларига тасвирга олиб, видеоларни ижтимоий тармоқларга жойлашди. Шу тариқа Бибернинг боғдаги жонли ижроси интернетда тез тарқалди.

Айрим хабарларга кўра, Бибер боғга бошпанасиз одамларга турли ёрдам воситалари, жумладан, совға карталари ва сув тарқатиш мақсадида ҳам борган.

Жастин БиберMacArthur боғЛос-Анжелесжонли ижрос
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт берадиОғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт беради22 июл 20:23Жастин Бибер ресторанда мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)Жастин Бибер ресторанда мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)4 июн 13:23ЖЧ-2026 финалида саҳнага чиқадиган юлдузлар маълум бўлдиЖЧ-2026 финалида саҳнага чиқадиган юлдузлар маълум бўлди10 июл 14:20Нилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумНилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълум11 сентябр 01:15Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)14 сентябр 14:33Гарри Стайлз «Уэмбли»даги 12 та концерт билан рекорд ўрнатдиГарри Стайлз «Уэмбли»даги 12 та концерт билан рекорд ўрнатди9 июл 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди