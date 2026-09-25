Google сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратади

·4·Техно
Google сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратади

Технология оламида янги давр бошланмоқда: ixbt.com маълумотига кўра, Google компанияси ўзининг махсус TPU-чиплари билан жиҳозланган илк экспериментал сунъий йўлдошини орбитага чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. Жорий йилнинг 1-октабр куни SpaceX'нинг Falcon 9 ракетаси ёрдамида пастки ератки орбитага йўл оладиган бу қурилма қуёш батареялари ёрдамида қувватланади. Мазкур қадам Ер сетидан ташқарида тўғридан-тўғри сунъий интеллект вазифаларини бажаришга қаратилган улкан лойиҳанинг илк амалий синовидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу миссия Google томонидан бошланган Прожект Сункатчер деб номланган ташаббуснинг биринчи босқичи ҳисобланади. Лойиҳанинг асосий мақсади келгусида сунъий интеллект моделларининг узлуксиз ишлашини таъминлай оладиган орбитал сунъий йўлдошлар гуруҳини яратишдан иборат. Мутахассислар фазо шароитида сунъий интеллект ҳисоб-китобларини йўлга қўйиш орқали ерусти маълумотлар марказларига тушадиган юкламани камайтириш ва янги имкониятларни очишни мақсад қилган.

Фазодаги синовлар ва қийинчиликлар

Ерда ўтказилган синовлар жараёнида TPU-чиплари юқори юкламалар ва космик радиацияга бардош бера олишини кўрсатди. Бироқ мутахассислар олдида турган энг асосий ва мураккаб масала бу — иссиқлик режимидир. Ваҳоланки, космик фазода ҳаво конвекцияси мавжуд эмаслиги сабабли иссиқликни фақат нурланиш орқали чиқаришга тўғри келади. Шу боисдан станциядаги процессорлар атиги 15 дақиқа давомида ишлай олади, шундан сўнг эса уларни совутиш учун вақтинча ўчириш талаб этилади.

Шу муносабат билан Google фазо шароитида иссиқлик қувурлари ва радиаторлардан иборат махсус пассив тизимни синовдан ўтказади. Ушбу тизим вакуум шароитида ортиқча иссиқликни самарали тарқатишга мўлжалланган. Компания вакилларининг таъкидлашича, баъзи жараёнларни фақатгина реал космос шароитидагина текшириб кўриш мумкин, чунки лаборатория шароитлари орбитал муҳитни тўлиқ такрорлай олмайди.

Келажакдаги режиллар ва истиқболлар

Прожект Сункатчер дастурининг катта директори Тревис Билснинг сўзларига кўра, масштабли сунъий интеллект ҳисоб-китоблари учун космосни ўзлаштириш пухта ва методик инженерлик ёндашувини талаб қилади. Биринчи учиришдан кўзланган асосий мақсад — амалда нима яхши ишлашини кўриш, юзага келиши мумкин бўлган носозлик нуқталарини аниқлаш ва олинган натижаларни келгуси миссияларда қўллашдир. Ушбу синовлар муваффақиятли якунланса, Google келаси йили орбитага яна иккита шундай сунъий йўлдошни чиқаришни режалаштирмоқда.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, қуёш энергияси билан ишлайдиган ва ер ресурсларини банд қилмайдиган орбитал маълумотлар марказлари гояси илгари Илон Маск, Jeff Bezos ва Google собиқ бош директори Эрик Шмидт каби таниқли инноваторлар томонидан муҳокама қилинган эди. Бироқ чипларни космосда амалий жиҳатдан синовдан ўтказиш жараёни айнан ҳозирги кунга келибгина амалга ошиш босқичига етиб келди.

GoogleСунъий интеллектSpaceXТехнологияларКосмос
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиSpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқади16 сентябр 00:52SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиSpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатди22 сентябр 00:51SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаSpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқда8 август 16:23NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиNASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олди19 сентябр 14:53Илон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келадиИлон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келади15 август 11:26Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошди12 август 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди