Дунёдаги энг баланд тирик от — Хьюго!
Буюк Британиянинг Northamptonshire графлигида яшовчи Хьюго лақабли от тирик отлар орасида дунёдаги энг баланд от сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди. Бу ҳақда Guinness World Records хабар беди.
Шайр зотига мансуб тўрт ёшли Хьюгонинг бўйи 1,99 метрни ташкил этади. Унинг баландлиги туёқдан елка суяги тепасигача ўлчанган. Ўлчов 2025 йил 2 декабрь куни ўтказилган ва отнинг бўйи 199 сантиметр экани тасдиқланган.
Хьюго Towcesterда Бретт ва Лиза Мастерснинг фермасида яшайди. У тахминан 890 килограмм вазнга эга. Эгалари уни хотиржам ва мулойим от сифатида таърифлаган.
Қизиғи, Хьюго ҳали ўсишда давом этиши мумкин. Унинг эгаси Лиза Мастерс от камида 7–8 ёшгача ўсиб, ўзгаришда давом этиши мумкинлигини айтган.
Бироқ Хьюго ҳали тарихдаги энг баланд от рекордини янгилагани йўқ. 1850 йилда ўлчанган Сампсон лақабли шайр отининг бўйи 2,19 метр бўлган. Шу сабабли Сампсон ҳозиргача ҳужжатлаштирилган энг баланд от ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…