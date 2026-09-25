Дунёдаги энг баланд тирик от — Хьюго!

·14·Дунё
Дунёдаги энг баланд тирик от — Хьюго!

Буюк Британиянинг Northamptonshire графлигида яшовчи Хьюго лақабли от тирик отлар орасида дунёдаги энг баланд от сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди. Бу ҳақда Guinness World Records хабар беди.

Шайр зотига мансуб тўрт ёшли Хьюгонинг бўйи 1,99 метрни ташкил этади. Унинг баландлиги туёқдан елка суяги тепасигача ўлчанган. Ўлчов 2025 йил 2 декабрь куни ўтказилган ва отнинг бўйи 199 сантиметр экани тасдиқланган.

Хьюго Towcesterда Бретт ва Лиза Мастерснинг фермасида яшайди. У тахминан 890 килограмм вазнга эга. Эгалари уни хотиржам ва мулойим от сифатида таърифлаган.

Қизиғи, Хьюго ҳали ўсишда давом этиши мумкин. Унинг эгаси Лиза Мастерс от камида 7–8 ёшгача ўсиб, ўзгаришда давом этиши мумкинлигини айтган.

Бироқ Хьюго ҳали тарихдаги энг баланд от рекордини янгилагани йўқ. 1850 йилда ўлчанган Сампсон лақабли шайр отининг бўйи 2,19 метр бўлган. Шу сабабли Сампсон ҳозиргача ҳужжатлаштирилган энг баланд от ҳисобланади.

Гиннес дунё рекордиХьюгоТовчестерЛиза Мастерс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...16 сентябр 08:00Бўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатдиБўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатди21 август 10:02Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлариТожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлари11 сентябр 12:29Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)11 август 17:02Непалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиНепалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилди1 сентябр 09:12Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?16 август 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота