Японияда кийимларни бир дақиқада кичрайтирадиган автоматлар пайдо бўлади

·4·Дунё
Японияда кийимларни бир дақиқада кичрайтирадиган автоматлар пайдо бўлади

Японияда сайёҳларнинг чамадонидаги кийимларни автоматик равишда сиқиб, ихчамлаштирадиган қурилмаларни аэропортларда жорий этиш режалаштирилмоқда.

«Pocket Tips» деб номланган хизмат махсус автомат ёрдамида кийимларни тахминан бир дақиқада кафт ҳажмига қадар сиқиб беради. Қурилма кийим ҳажмини унинг турига қараб максимал 7 бараваргача камайтириши мумкин. Бу эса чамадонда сувенирлар ва бошқа харидлар учун қўшимча жой бўшатишга ёрдам беради.

Мазкур технология 2025–2026 йилларда Ханэда, Нарита, Кумамото ва Наха аэропортларида синовдан ўтказилган. Наха аэропортидаги синовда фойдаланувчиларнинг қарийб 96 фоизи кийимларни сиқиш самараси сезилганини билдирган. Тўртта аэропортдаги синовларда эса 400 га яқин киши сўровда қатнашган.

2026 йил сентябрь ойида хизматни ишлаб чиқувчи SJOY ва Ханэда аэропортидаги «terminal.0 HANEDA» маркази ушбу технологияни тўлиқ жорий этишга тайёргарлик кўриш учун қўшма лойиҳани бошлаган. Ханэда, Нарита, Кумамото ва Наха аэропортларида кенгроқ жорий этиш 2027 йилдан бошлаб режалаштирилмоқда. Келажакда хизматни меҳмонхоналар ва бошқа жойларда ҳам қўллаш имконияти кўриб чиқилмоқда.

Pocket TipsSJOYХанеда аэропортиНарита аэропорти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

84 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатади84 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатади22 сентябр 18:48Японияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиЯпонияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошди20 сентябр 11:04Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлди17 август 18:20Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?1 август 15:46Японияда одамлар учун ноёб музлаткич яратилдиЯпонияда одамлар учун ноёб музлаткич яратилди23 июл 17:00Японияда инсонга чўчқа буйрагини кўчиришга тайёргарлик бошланди Японияда инсонга чўчқа буйрагини кўчиришга тайёргарлик бошланди 23 июл 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота