Польшада юк машинаси ҳайдовчисининг оёғи рулга қисилиб қолди
Польшада юк машинаси ҳайдовчиси билан боғлиқ ноодатий ҳолат видеога тушиб, ижтимоий тармоқларда тарқалди. Бу ҳақда Mevzu Rize хабар беди.
Маълум бўлишича, ҳайдовчи дам олиш вақтида юк машинаси кабинасида бўлган. Шу пайт унинг оёғи қандайдир тарзда рул чамбараги орасига қисилиб қолган. Ҳайдовчи оёғини чиқариш учун бир неча бор урингани видеода акс этган.
Айрим хабарларга кўра, воқеа темирйўл кесишмасида содир бўлган. Бироқ ҳодисанинг аниқ жойи ва ҳайдовчининг оёғи қандай қилиб рулга қисилиб қолгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Ҳодиса тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчиларнинг қизиқишига сабаб бўлди.
Изоҳлар 0
…