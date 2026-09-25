Польшада юк машинаси ҳайдовчисининг оёғи рулга қисилиб қолди

·13·Дунё
Польшада юк машинаси ҳайдовчисининг оёғи рулга қисилиб қолди

Польшада юк машинаси ҳайдовчиси билан боғлиқ ноодатий ҳолат видеога тушиб, ижтимоий тармоқларда тарқалди. Бу ҳақда Mevzu Rize хабар беди.

Маълум бўлишича, ҳайдовчи дам олиш вақтида юк машинаси кабинасида бўлган. Шу пайт унинг оёғи қандайдир тарзда рул чамбараги орасига қисилиб қолган. Ҳайдовчи оёғини чиқариш учун бир неча бор урингани видеода акс этган.

Айрим хабарларга кўра, воқеа темирйўл кесишмасида содир бўлган. Бироқ ҳодисанинг аниқ жойи ва ҳайдовчининг оёғи қандай қилиб рулга қисилиб қолгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

Ҳодиса тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчиларнинг қизиқишига сабаб бўлди.

ПольшаMevzu Rizeавтокөч аварияситранспорт ҳодисаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)20 сентябр 10:46Бир ёшли боланинг оёғи ҳожатхона қувурига тиқилиб қолдиБир ёшли боланинг оёғи ҳожатхона қувурига тиқилиб қолди21 август 22:08Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...26 июл 22:24Польшада қидирилаётган собиқ вазир АҚШга қочиб кетди...Польшада қидирилаётган собиқ вазир АҚШга қочиб кетди...11 май 09:3118 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишлади18 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишлади30 июн 12:17139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтди139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтди8 июл 13:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота