1 сентябрдан бошлаб ойлик, стипендия ва жарималар қандай ўзгаради?
Ўзбекистонда 2026 йил 1 сентябрдан эътиборан аҳоли даромадлари ва ижтимоий тўловлар миқдорида навбатдаги муҳим ўзгаришлар кучга киради. Президентнинг «Иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида»ги ПФ–115-сон фармонига мувофиқ, бюджет ташкилотлари ходимларининг маошлари ҳамда олий ва ўрта махсус таълим муассасалари талабаларининг стипендиялари 7 фоизга кўтарилади.
Мазкур фармон аҳолининг реал даромадларини ошириш ва ижтимоий ҳимояни мустаҳкамлашга қаратилган бўлиб, бир қатор асосий иқтисодий кўрсаткичларни ҳам янгилайди.
1 сентябрдан нималар ва қанчага ошади?
Кузнинг илк кунидан бошлаб амалда бўладиган асосий кўрсаткичлар қуйидагича белгиланди:
Бюджет ташкилотлари иш ҳақи: Барча бюджет муассасалари ходимларининг лавозим маошлари 7 фоизга кўпаяди;
Стипендиялар: Талабаларга тўланадиган барча турдаги стипендиялар миқдори ҳам 7 фоизга оширилади;
Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори (МҲЭКМ): Амалдаги 1 млн 271 минг сўмдан 1 млн 360 минг сўмга етказилади;
Базавий ҳисоблаш миқдори (БҲМ): Амалдаги 412 минг сўмдан 440 минг сўмга кўтарилади.
Муҳим эслатма: Базавий ҳисоблаш миқдори (БҲМ)нинг 440 минг сўм этиб белгиланиши қонунчиликка мувофиқ давлат божлари, лицензия йиғимлари, йўл ҳаракати ва бошқа маъмурий жарималар ҳамда айрим турдаги давлат хизматлари тўловларининг қайта ҳисоб-китоб қилинишига олиб келади.
Пенсия ва нафақалар: 1 июлдаги ўзгаришлар
Фармон талабларига кўра, ижтимоий нафақа ва пенсияларни ошириш жараёни босқичма-босқич амалга оширилиб, уларнинг янги миқдорлари 2026 йил 1 июлдан бошлаб 7 фоизга оширилган эди:
Ёшга доир энг кам пенсия: Ойига 983 минг сўм;
Ногиронлик пенсияларининг энг кам миқдори: Ойига 1 млн 83 минг сўм;
Пенсияни ҳисоблашнинг базавий миқдори: 504 минг сўм.
Ушбу оширишлар билан боғлиқ барча қўшимча харажатлар Давлат бюджети ҳамда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари ҳисобидан тўлиқ молиялаштирилади.
…