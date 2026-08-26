1 сентябрдан бошлаб ойлик, стипендия ва жарималар қандай ўзгаради?

·43·Жамият
1 сентябрдан бошлаб ойлик, стипендия ва жарималар қандай ўзгаради?

Ўзбекистонда 2026 йил 1 сентябрдан эътиборан аҳоли даромадлари ва ижтимоий тўловлар миқдорида навбатдаги муҳим ўзгаришлар кучга киради. Президентнинг «Иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида»ги ПФ–115-сон фармонига мувофиқ, бюджет ташкилотлари ходимларининг маошлари ҳамда олий ва ўрта махсус таълим муассасалари талабаларининг стипендиялари 7 фоизга кўтарилади.

Мазкур фармон аҳолининг реал даромадларини ошириш ва ижтимоий ҳимояни мустаҳкамлашга қаратилган бўлиб, бир қатор асосий иқтисодий кўрсаткичларни ҳам янгилайди.

1 сентябрдан нималар ва қанчага ошади?

Кузнинг илк кунидан бошлаб амалда бўладиган асосий кўрсаткичлар қуйидагича белгиланди:

  • Бюджет ташкилотлари иш ҳақи: Барча бюджет муассасалари ходимларининг лавозим маошлари 7 фоизга кўпаяди;

  • Стипендиялар: Талабаларга тўланадиган барча турдаги стипендиялар миқдори ҳам 7 фоизга оширилади;

  • Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори (МҲЭКМ): Амалдаги 1 млн 271 минг сўмдан 1 млн 360 минг сўмга етказилади;

  • Базавий ҳисоблаш миқдори (БҲМ): Амалдаги 412 минг сўмдан 440 минг сўмга кўтарилади.

Муҳим эслатма: Базавий ҳисоблаш миқдори (БҲМ)нинг 440 минг сўм этиб белгиланиши қонунчиликка мувофиқ давлат божлари, лицензия йиғимлари, йўл ҳаракати ва бошқа маъмурий жарималар ҳамда айрим турдаги давлат хизматлари тўловларининг қайта ҳисоб-китоб қилинишига олиб келади.

Пенсия ва нафақалар: 1 июлдаги ўзгаришлар

Фармон талабларига кўра, ижтимоий нафақа ва пенсияларни ошириш жараёни босқичма-босқич амалга оширилиб, уларнинг янги миқдорлари 2026 йил 1 июлдан бошлаб 7 фоизга оширилган эди:

  • Ёшга доир энг кам пенсия: Ойига 983 минг сўм;

  • Ногиронлик пенсияларининг энг кам миқдори: Ойига 1 млн 83 минг сўм;

  • Пенсияни ҳисоблашнинг базавий миқдори: 504 минг сўм.

Ушбу оширишлар билан боғлиқ барча қўшимча харажатлар Давлат бюджети ҳамда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари ҳисобидан тўлиқ молиялаштирилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ИИББ 402 нафар қидирувдаги шахс ушланганини маълум қилдиИИББ 402 нафар қидирувдаги шахс ушланганини маълум қилдиБугун, 10:1626 август куни Мирзо Улуғбек туманида газ вақтинча ўчирилади26 август куни Мирзо Улуғбек туманида газ вақтинча ўчириладиБугун, 09:2608:00 дан 17:00 гача: Тошкентда давлат ташкилотларининг иш графиги нега ўзгармоқда?08:00 дан 17:00 гача: Тошкентда давлат ташкилотларининг иш графиги нега ўзгармоқда?Бугун, 07:04Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»Бугун, 06:54Тўйхонада ҳожатини чиқармоқчи бўлган аёл видеоси тармоқларда кўпчиликнинг танқидига сабаб бўлди (видео)Тўйхонада ҳожатини чиқармоқчи бўлган аёл видеоси тармоқларда кўпчиликнинг танқидига сабаб бўлди (видео)Бугун, 05:25Ўзбекистонда қамоқда туриб ҳам онлайн “доставка” қилиш мумкин бўладиЎзбекистонда қамоқда туриб ҳам онлайн “доставка” қилиш мумкин бўладиБугун, 05:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди