Xiaomi Хринг O3 процессори Geekbench синовида юқори натижа кўрсатди

·10·Техно
Xiaomi Хринг O3 процессори Geekbench синовида юқори натижа кўрсатди

Xiaomi компаниясининг яқинда тақдим этилган янги флагман процессори Xiaomi Хринг O3 дастлабки мустақил тестларда ўзининг юқори унумдорлигини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу флагман чип мобил қурилмалар бозоридаги энг кучли рақобатчиларни ортда қолдиришга қодирлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хитойнинг Хиаобаиъс Теч Ревиевс нашри мутахассислари янги процессорни махсус референс қурилмада синовдан ўтказишди. Маълум бўлишича, жорий йилнинг 24-августида оммага эълон қилинган Хринг O3 Geekbench бенчмаркида бир оқимли режимда 3854 балл тўплашга муваффақ бўлган.

Унумдорлик ва кўп ядроли қувват

Ушбу кўрсаткич Snapdragon 8 Элите Ген 5 ҳамда Apple A19 Pro каби етакчи чипсетлар даражасида баҳоланмоқда. Агар аввалги авлод Хринг O1 модели билан солиштирилса, бир оқимли унумдорлик тахминан 25 фоизга ошгани кўринади.

Бироқ энг ҳайратланарли натижа кўп ядроли тестда қайд этилди. 10 ядроли тузилишга эга янги процессор мазкур босқичда нақд 15 086 балл тўплади. Таққослаш учун, ҳозирги кунда мавжуд бўлган Snapdragon 8 Элите Ген 5 қурилмалари 12 000 баллдан ошмаган эди.

Технологик жараён ва истиқболлар

Натижада Хринг O3 моделининг кўп ядроли унумдорлиги ўтган йилдаги Хринг O1'га нисбатан қарийб 55 фоизга юқори экани маълум бўлди. Шунингдек, Xiaomi муҳандислари энергия самарадорлиги ҳам сезиларли даражада яхшилангани ҳақида маълумот беришган.

График имкониятларни баҳоловчи 3DMark Стеел Номад Light тестида ҳам жиддий ўсиш кузатилди. Унга кўра, янги чиқдаги ўсиш мавжуд флагман платформаларга нисбатан 40 фоиздан, олдинги авлодга нисбатан эса 90 фоиздан ошиб кетди.

Қизиғи шундаки, ушбу процессор Qualcomm, Apple ва MediaTek компанияларининг келгусидаги 2 нанометрлик ечимларидан фарқли равишда, TSMC компаниясининг 3 нанометрли N3P технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилмоқда.

Агар ушбу дастлабки натижалар серияли ишлаб чиқариладиган гаджетларда ҳам ўз тасдиғини топса, Xiaomi компанияси ўзининг жуда рақобатбардош ва кучли процессорига эга бўлади. Маълумотларга кўра, Хринг O3 чипи келгусида Xiaomi 18 Фолд ҳамда Пад 9 Pro Max қурилмаларида қўлланилиши режалаштирилган.

XiaomiХринг O3GeekbenchПроцессорTSMC
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 09:59HP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиHP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиБугун, 04:29Garmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соатGarmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соатБугун, 04:00Samsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилдиБугун, 00:23Apple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиApple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиКеча, 19:57Apple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиApple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиКеча, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда