Xiaomi Хринг O3 процессори Geekbench синовида юқори натижа кўрсатди
Xiaomi компаниясининг яқинда тақдим этилган янги флагман процессори Xiaomi Хринг O3 дастлабки мустақил тестларда ўзининг юқори унумдорлигини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу флагман чип мобил қурилмалар бозоридаги энг кучли рақобатчиларни ортда қолдиришга қодирлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хитойнинг Хиаобаиъс Теч Ревиевс нашри мутахассислари янги процессорни махсус референс қурилмада синовдан ўтказишди. Маълум бўлишича, жорий йилнинг 24-августида оммага эълон қилинган Хринг O3 Geekbench бенчмаркида бир оқимли режимда 3854 балл тўплашга муваффақ бўлган.
Унумдорлик ва кўп ядроли қувватУшбу кўрсаткич Snapdragon 8 Элите Ген 5 ҳамда Apple A19 Pro каби етакчи чипсетлар даражасида баҳоланмоқда. Агар аввалги авлод Хринг O1 модели билан солиштирилса, бир оқимли унумдорлик тахминан 25 фоизга ошгани кўринади.
Бироқ энг ҳайратланарли натижа кўп ядроли тестда қайд этилди. 10 ядроли тузилишга эга янги процессор мазкур босқичда нақд 15 086 балл тўплади. Таққослаш учун, ҳозирги кунда мавжуд бўлган Snapdragon 8 Элите Ген 5 қурилмалари 12 000 баллдан ошмаган эди.
Технологик жараён ва истиқболларНатижада Хринг O3 моделининг кўп ядроли унумдорлиги ўтган йилдаги Хринг O1'га нисбатан қарийб 55 фоизга юқори экани маълум бўлди. Шунингдек, Xiaomi муҳандислари энергия самарадорлиги ҳам сезиларли даражада яхшилангани ҳақида маълумот беришган.
График имкониятларни баҳоловчи 3DMark Стеел Номад Light тестида ҳам жиддий ўсиш кузатилди. Унга кўра, янги чиқдаги ўсиш мавжуд флагман платформаларга нисбатан 40 фоиздан, олдинги авлодга нисбатан эса 90 фоиздан ошиб кетди.
Қизиғи шундаки, ушбу процессор Qualcomm, Apple ва MediaTek компанияларининг келгусидаги 2 нанометрлик ечимларидан фарқли равишда, TSMC компаниясининг 3 нанометрли N3P технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилмоқда.
Агар ушбу дастлабки натижалар серияли ишлаб чиқариладиган гаджетларда ҳам ўз тасдиғини топса, Xiaomi компанияси ўзининг жуда рақобатбардош ва кучли процессорига эга бўлади. Маълумотларга кўра, Хринг O3 чипи келгусида Xiaomi 18 Фолд ҳамда Пад 9 Pro Max қурилмаларида қўлланилиши режалаштирилган.
…