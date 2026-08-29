Непалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолди

·7·Дунё
Непалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолди

Непалнинг шимолий тоғли ҳудудларида содир бўлган даҳшатли табиий офат минтақа тарихидаги энг катта йўқотишларга сабаб бўлмоқда. AFP агентлигининг фавқулодда хизматлар маълумотларига таяниб хабар беришича, улкан музлик қулаши ортидан бошланган вайронкор тошқин ва кўчкилар оқибатида ҳалок бўлганлар сони 675 нафарга етди, бедарак йўқолганлар сони эса 3 000 кишига яқинлашмоқда.

Фалокат кенг қамровли қишлоқлар, сайёҳлик марказлари ва стратегик аҳамиятга эга транспорт коридорларини бир зумда вайронага айлантирди.

Музлик қулаши ва тўсилган дарё: Офат қандай бошланди?

Табиий офатнинг келиб чиқиш сабаблари ва ҳалокат хроникаси аниқланди:

  • Лангтанг-Лирунг тоғидаги силкиниш: Чоршанба куни эрталаб баланд тоғ тизмасида улкан музлик массаси қулаб тушган;

  • Дарё ўзанининг тўсилиши: Музлик ортидан келган миллионлаб тонналик тош ва лой массаси Лхенде-Кхола дарёсини бутунлай тўсиб қўйган ва катта ҳажмдаги табиий тўғонни ҳосил қилган;

  • Вайронкор тўлқин: Тўпланган сув босими тўғонни ёриб ўтиб, водий бўйлаб йўлида учраган барча иншоотларни ювиб кетди. Оқибатда Катманду ва Тибетни боғловчи машҳур халқаро йўналишдаги кўприклар, йўллар ҳамда йирик электр станциялари бутунлай яксон бўлди.

Чет эллик сайёҳлар қуршовда: 320 киши билан алоқа узилган

Непал Туризм вазирлиги ҳудудда бўлиб турган хорижликлар ва зиёратчиларнинг ҳолати бўйича расмий рақамларни очиқлади:

  • Қутқарилганлар: Ҳозирга қадар олиб борилган тезкор эвакуация жараёнида 621 нафар чет эллик сайёҳ хавфли ҳудудлардан муваффақиятли олиб чиқилди;

  • Алоқасиз қолганлар: Камида 320 нафар хорижлик сайёҳ билан алоқа бутунлай узилган бўлиб, уларни қидириш ва нажот бериш бўйича махсус операциялар оғир об-ҳаво шароитида давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)Бугун, 21:12Трамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқдаТрамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқдаБугун, 19:5579,25 метр баландликда қолган альпинист телефонидан фойдалана олди79,25 метр баландликда қолган альпинист телефонидан фойдалана олдиБугун, 19:4853 ёшли америкалик аёл бир соатда 1826 марта отжимание қилди53 ёшли америкалик аёл бир соатда 1826 марта отжимание қилдиБугун, 17:30Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?Бугун, 17:03Пентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаПентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди