Непалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолди
Непалнинг шимолий тоғли ҳудудларида содир бўлган даҳшатли табиий офат минтақа тарихидаги энг катта йўқотишларга сабаб бўлмоқда. AFP агентлигининг фавқулодда хизматлар маълумотларига таяниб хабар беришича, улкан музлик қулаши ортидан бошланган вайронкор тошқин ва кўчкилар оқибатида ҳалок бўлганлар сони 675 нафарга етди, бедарак йўқолганлар сони эса 3 000 кишига яқинлашмоқда.
Фалокат кенг қамровли қишлоқлар, сайёҳлик марказлари ва стратегик аҳамиятга эга транспорт коридорларини бир зумда вайронага айлантирди.
Музлик қулаши ва тўсилган дарё: Офат қандай бошланди?
Табиий офатнинг келиб чиқиш сабаблари ва ҳалокат хроникаси аниқланди:
Лангтанг-Лирунг тоғидаги силкиниш: Чоршанба куни эрталаб баланд тоғ тизмасида улкан музлик массаси қулаб тушган;
Дарё ўзанининг тўсилиши: Музлик ортидан келган миллионлаб тонналик тош ва лой массаси Лхенде-Кхола дарёсини бутунлай тўсиб қўйган ва катта ҳажмдаги табиий тўғонни ҳосил қилган;
Вайронкор тўлқин: Тўпланган сув босими тўғонни ёриб ўтиб, водий бўйлаб йўлида учраган барча иншоотларни ювиб кетди. Оқибатда Катманду ва Тибетни боғловчи машҳур халқаро йўналишдаги кўприклар, йўллар ҳамда йирик электр станциялари бутунлай яксон бўлди.
Чет эллик сайёҳлар қуршовда: 320 киши билан алоқа узилган
Непал Туризм вазирлиги ҳудудда бўлиб турган хорижликлар ва зиёратчиларнинг ҳолати бўйича расмий рақамларни очиқлади:
Қутқарилганлар: Ҳозирга қадар олиб борилган тезкор эвакуация жараёнида 621 нафар чет эллик сайёҳ хавфли ҳудудлардан муваффақиятли олиб чиқилди;
Алоқасиз қолганлар: Камида 320 нафар хорижлик сайёҳ билан алоқа бутунлай узилган бўлиб, уларни қидириш ва нажот бериш бўйича махсус операциялар оғир об-ҳаво шароитида давом этмоқда.
…