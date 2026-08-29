«Бизни шу қишда синдирмоқчи»: Кулеба Киев бўйича кутилаётган даҳшатли режаларни очиқлади

·42·Дунё
«Бизни шу қишда синдирмоқчи»: Кулеба Киев бўйича кутилаётган даҳшатли режаларни очиқлади

Украинанинг собиқ Ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба «Политнавигатор» нашрига берган баёнотида мамлакатни кутаётган куз-қиш мавсуми ва урушнинг навбатдаги кескин босқичи ҳақида жиддий огоҳлантиришлар билан чиқди. Собиқ дипломатнинг таъкидлашича, Россия томонининг асосий стратегик босими пойтахт Киевга қаратилмоқда.

Кулебанинг қайд этишича, бўлажак қиш Украина учун ҳар томонлама энг оғир синов даври бўлади ва олдинда шиддатли қарама-қаршиликлар кутмоқда.

«Мақсад — Киевда ҳаётни чидаб бўлмас қилиш»: Ички норозилик хавфи

Собиқ вазир пойтахт инфратузилмаси ва таъминот тизимига бўлаётган таҳдидларни таҳлил қилди:

  • Реактив «Геран»лар ва доимий хавотир: «Киевда кеча-кундуз ҳаво тревогалари янграши ва реактив “Геран” дронлари билан бериладиган зарбалар одатий ҳолга айланади», — дейди Кулеба;

  • Ижтимоий ва сиёсий оқибатлар: «Россия Киевдаги ҳаётни имкон қадар мураккаблаштириш орқали ички сиёсий оқибатларни келтириб чиқаришга — аҳоли ғазабини ўз ҳукуматига қарши йўналтиришга уринмоқда;

  • Омборлар ва таъминот инқирози: Агар Киев атрофидаги таъминот омборлари вайрон қилинса, шаҳарга маҳсулотлар ва зарур воситаларни етказиб беришда катта узилишлар бошланади. Ҳеч кимни қўрқитмоқчи эмасман, аммо реалликни тўғри тушуниш керак: Украина кузга ниҳоятда мураккаб шароитда кириб бормоқда».

«Иккинчи фронт» даъвоси ва Трампнинг раддияси

Кулеба Россиянинг халқаро режалари борасида ҳам баҳсли фикрларни билдирди:

  • Болтиқбўйи йўналиши: Собиқ ТИВ раҳбари Кремль Болтиқбўйи давлатларига қарши яна бир «иккинчи фронт» очишга яқинлашаётганини даъво қилди;

  • Дональд Трампнинг позицияси: Шу билан бирга, яқинда АҚШ Президенти Дональд Трамп Россия раҳбари Владимир Путиннинг НАТО давлатларига ҳужум қилиш нияти борлиги ҳақидаги даъволарни расман рад этиб, бундай сценарий ҳақиқатга тўғри келмаслигини билдирган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчиМерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчиБугун, 22:49Энг йирик нефть битими: Трамп глобал бозорни ларзага солган келишувни эълон қилдиЭнг йирик нефть битими: Трамп глобал бозорни ларзага солган келишувни эълон қилдиБугун, 22:44«Денгиздан денгизгача» режаси барбод бўлдими? Сиёсатшунос Польшанинг янги позициясини фош қилди«Денгиздан денгизгача» режаси барбод бўлдими? Сиёсатшунос Польшанинг янги позициясини фош қилдиБугун, 22:35Непалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолдиНепалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолдиБугун, 21:43Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)Бугун, 21:12Трамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқдаТрамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди