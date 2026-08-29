«Бизни шу қишда синдирмоқчи»: Кулеба Киев бўйича кутилаётган даҳшатли режаларни очиқлади
Украинанинг собиқ Ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба «Политнавигатор» нашрига берган баёнотида мамлакатни кутаётган куз-қиш мавсуми ва урушнинг навбатдаги кескин босқичи ҳақида жиддий огоҳлантиришлар билан чиқди. Собиқ дипломатнинг таъкидлашича, Россия томонининг асосий стратегик босими пойтахт Киевга қаратилмоқда.
Кулебанинг қайд этишича, бўлажак қиш Украина учун ҳар томонлама энг оғир синов даври бўлади ва олдинда шиддатли қарама-қаршиликлар кутмоқда.
«Мақсад — Киевда ҳаётни чидаб бўлмас қилиш»: Ички норозилик хавфи
Собиқ вазир пойтахт инфратузилмаси ва таъминот тизимига бўлаётган таҳдидларни таҳлил қилди:
Реактив «Геран»лар ва доимий хавотир: «Киевда кеча-кундуз ҳаво тревогалари янграши ва реактив “Геран” дронлари билан бериладиган зарбалар одатий ҳолга айланади», — дейди Кулеба;
Ижтимоий ва сиёсий оқибатлар: «Россия Киевдаги ҳаётни имкон қадар мураккаблаштириш орқали ички сиёсий оқибатларни келтириб чиқаришга — аҳоли ғазабини ўз ҳукуматига қарши йўналтиришга уринмоқда;
Омборлар ва таъминот инқирози: Агар Киев атрофидаги таъминот омборлари вайрон қилинса, шаҳарга маҳсулотлар ва зарур воситаларни етказиб беришда катта узилишлар бошланади. Ҳеч кимни қўрқитмоқчи эмасман, аммо реалликни тўғри тушуниш керак: Украина кузга ниҳоятда мураккаб шароитда кириб бормоқда».
«Иккинчи фронт» даъвоси ва Трампнинг раддияси
Кулеба Россиянинг халқаро режалари борасида ҳам баҳсли фикрларни билдирди:
Болтиқбўйи йўналиши: Собиқ ТИВ раҳбари Кремль Болтиқбўйи давлатларига қарши яна бир «иккинчи фронт» очишга яқинлашаётганини даъво қилди;
Дональд Трампнинг позицияси: Шу билан бирга, яқинда АҚШ Президенти Дональд Трамп Россия раҳбари Владимир Путиннинг НАТО давлатларига ҳужум қилиш нияти борлиги ҳақидаги даъволарни расман рад этиб, бундай сценарий ҳақиқатга тўғри келмаслигини билдирган эди.
…