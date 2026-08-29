Швейцариядан хушхабар: Дзюдочимиз «Катта Дубулға» финалида кумуш медални қўлга киритди
Швейцариянинг Лозанна шаҳри мезбонлик қилаётган дзюдо бўйича нуфузли «Катта Дубулға» (Grand Slam) халқаро турнирида Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари муваффақиятли иштирокини давом эттирмоқда. Мусобақанинг иккинчи кунги баҳсларида -81 кг вазн тоифасида татамига кўтарилган ҳамюртимиз Арслонбек Тожиев муросасиз беллашувлар олиб бориб, шоҳсупанинг иккинчи поғонасига кўтарилди.
Ўзбекистонлик спортчи саралашдан то ярим финалга қадар дунёнинг энг етакчи ва тажрибали полвонларига қарши ёрқин ғалабаларни қайд этди.
5 та йирик ғалаба ва финалдаги принципиал тўқнашув
Арслонбек Тожиев финал босқичига қадар ниҳоятда мураккаб ва машаққатли йўлни босиб ўтди:
Мағлуб этилган рақиблар: Ҳамюртимиз кетма-кет Германия, Туркия, Финляндия, Украина ҳамда Бразилия терма жамоаларининг кучли дзюдочилари устидан ишончли ғалабаларга эришиб, мухлислар олқишига сазовор бўлди;
Финалдаги клубдошлар тўқнашуви: Олтин медал учун кечган ҳал қилувчи баҳсда Тожиев Қозоғистоннинг «Jenys» клубидаги жамоадоши — қозоғистонлик маҳоратли спортчи Абилайхан Жубаназарга қарши баҳс олиб борди ва якунда имкониятни бой бериб, кумуш медални нақд қилди.
Париж йўлидаги қимматли 700 рейтинг очкоси
Ушбу натижа Арслонбек Тожиев учун нафақат нуфузли соврин, балки халқаро майдондаги позициясини мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади:
Рейтинг очколари: Тожиев кумуш медал билан бирга ўз ҳисобига қимматли 700 рейтинг очкосини ёзиб қўйди;
Олимпия йўлланмаси: Мазкур очколарнинг тенг ярми (350 очко) Олимпия ўйинлари лицензияси йўлидаги саралаш рейтинги учун ҳисобланиб, ўзбекистонлик дзюдочининг глобал рўйхатдаги ўрнини сезиларли даражада яхшилайди.
…