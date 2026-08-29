Швейцариядан хушхабар: Дзюдочимиз «Катта Дубулға» финалида кумуш медални қўлга киритди

·7·Спорт
Швейцариядан хушхабар: Дзюдочимиз «Катта Дубулға» финалида кумуш медални қўлга киритди

Швейцариянинг Лозанна шаҳри мезбонлик қилаётган дзюдо бўйича нуфузли «Катта Дубулға» (Grand Slam) халқаро турнирида Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари муваффақиятли иштирокини давом эттирмоқда. Мусобақанинг иккинчи кунги баҳсларида -81 кг вазн тоифасида татамига кўтарилган ҳамюртимиз Арслонбек Тожиев муросасиз беллашувлар олиб бориб, шоҳсупанинг иккинчи поғонасига кўтарилди.

Ўзбекистонлик спортчи саралашдан то ярим финалга қадар дунёнинг энг етакчи ва тажрибали полвонларига қарши ёрқин ғалабаларни қайд этди.

5 та йирик ғалаба ва финалдаги принципиал тўқнашув

Арслонбек Тожиев финал босқичига қадар ниҳоятда мураккаб ва машаққатли йўлни босиб ўтди:

  • Мағлуб этилган рақиблар: Ҳамюртимиз кетма-кет Германия, Туркия, Финляндия, Украина ҳамда Бразилия терма жамоаларининг кучли дзюдочилари устидан ишончли ғалабаларга эришиб, мухлислар олқишига сазовор бўлди;

  • Финалдаги клубдошлар тўқнашуви: Олтин медал учун кечган ҳал қилувчи баҳсда Тожиев Қозоғистоннинг «Jenys» клубидаги жамоадоши — қозоғистонлик маҳоратли спортчи Абилайхан Жубаназарга қарши баҳс олиб борди ва якунда имкониятни бой бериб, кумуш медални нақд қилди.

Париж йўлидаги қимматли 700 рейтинг очкоси

Ушбу натижа Арслонбек Тожиев учун нафақат нуфузли соврин, балки халқаро майдондаги позициясини мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади:

  • Рейтинг очколари: Тожиев кумуш медал билан бирга ўз ҳисобига қимматли 700 рейтинг очкосини ёзиб қўйди;

  • Олимпия йўлланмаси: Мазкур очколарнинг тенг ярми (350 очко) Олимпия ўйинлари лицензияси йўлидаги саралаш рейтинги учун ҳисобланиб, ўзбекистонлик дзюдочининг глобал рўйхатдаги ўрнини сезиларли даражада яхшилайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Бугун, 23:06UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?Бугун, 23:01Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...Бугун, 21:57Леандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилдиЛеандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилдиБугун, 21:31«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқди«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 21:28Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!Бугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)