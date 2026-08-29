Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)

·0·Ўзбекистон
Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)

Ўзбекистон ва Ҳиндистон ўртасидаги стратегик шериклик муносабатларида янги тарихий саҳифа очилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан, Ҳиндистон Республикаси Бош вазири Нарендра Моди давлат ташрифи билан Тошкентга етиб келди.

«Тошкент-Ҳумо» халқаро аэропортида олий мартабали меҳмонни Ўзбекистон етакчиси шахсан кутиб олди. Тантанали маросимда икки давлат байроқлари кўтарилиб, фахрий қоровул саф тортди.

Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)

«Янги Ўзбекистон» боғига ташриф ва эҳтиром рамзи

Давлат раҳбарлари аэропортдаги расмий қабулдан сўнг тўғридан-тўғри пойтахт яқинидаги муҳим маданий-тарихий мажмуага йўл олишди:

  • Монумент пойига гул қўйиш: Анъанага мувофиқ, Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди «Янги Ўзбекистон» боғидаги Мустақиллик монументи пойига тантанали равишда гулчамбар қўйди;

Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)

  • Меъморий ансамбль билан танишув: Олий мартабали меҳмонга ушбу муаззам мажмуанинг мазмун-моҳияти, миллий давлатчилик тарихи ҳамда янгиланаётган Ўзбекистоннинг стратегик тараққиёт йўлини акс эттирувчи ўзига хос хусусиятлари ҳақида батафсил маълумот берилди.

Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)

30 августдаги асосий тадбирлар: Муҳим ҳужжатлар пакети имзоланади

Давлат ташрифи доирасидаги кенг қамровли расмий тадбирлар ва олий даражадаги музокаралар эртага, 30 август куни бўлиб ўтади:

  • Стратегик ҳамкорликни кенгайтириш: Томонлар сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий, ахборот технологиялари, фармацевтика ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш масалаларини муҳокама қилади;

  • Салмоқли келишувлар: Олий даражадаги учрашувлар якунида икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлашга қаратилган салмоқли ҳужжатлар тўплами имзоланиши режалаштирилган.

Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью «Олтин тўп» атрофидаги сиёсат ва адолатсизликни фош қилдиЖозе Моуринью «Олтин тўп» атрофидаги сиёсат ва адолатсизликни фош қилдиБугун, 18:08Сентябрда Ўзбекистонда қандай об-ҳаво кутиляпти?Сентябрда Ўзбекистонда қандай об-ҳаво кутиляпти?Бугун, 17:51Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишлаб махсус олтин тангалар чиқарилдиМустақилликнинг 35 йиллигига бағишлаб махсус олтин тангалар чиқарилдиБугун, 14:00Таъсирли лаҳзалар: Ислом Каримов Мустақилликни эълон қилган тарихий кадрлар намойиш этилдиТаъсирли лаҳзалар: Ислом Каримов Мустақилликни эълон қилган тарихий кадрлар намойиш этилдиБугун, 09:31Бетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБугун, 09:09Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)Бугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)