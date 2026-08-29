Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)
Ўзбекистон ва Ҳиндистон ўртасидаги стратегик шериклик муносабатларида янги тарихий саҳифа очилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан, Ҳиндистон Республикаси Бош вазири Нарендра Моди давлат ташрифи билан Тошкентга етиб келди.
«Тошкент-Ҳумо» халқаро аэропортида олий мартабали меҳмонни Ўзбекистон етакчиси шахсан кутиб олди. Тантанали маросимда икки давлат байроқлари кўтарилиб, фахрий қоровул саф тортди.
«Янги Ўзбекистон» боғига ташриф ва эҳтиром рамзи
Давлат раҳбарлари аэропортдаги расмий қабулдан сўнг тўғридан-тўғри пойтахт яқинидаги муҳим маданий-тарихий мажмуага йўл олишди:
Монумент пойига гул қўйиш: Анъанага мувофиқ, Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди «Янги Ўзбекистон» боғидаги Мустақиллик монументи пойига тантанали равишда гулчамбар қўйди;
Меъморий ансамбль билан танишув: Олий мартабали меҳмонга ушбу муаззам мажмуанинг мазмун-моҳияти, миллий давлатчилик тарихи ҳамда янгиланаётган Ўзбекистоннинг стратегик тараққиёт йўлини акс эттирувчи ўзига хос хусусиятлари ҳақида батафсил маълумот берилди.
30 августдаги асосий тадбирлар: Муҳим ҳужжатлар пакети имзоланади
Давлат ташрифи доирасидаги кенг қамровли расмий тадбирлар ва олий даражадаги музокаралар эртага, 30 август куни бўлиб ўтади:
Стратегик ҳамкорликни кенгайтириш: Томонлар сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий, ахборот технологиялари, фармацевтика ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш масалаларини муҳокама қилади;
Салмоқли келишувлар: Олий даражадаги учрашувлар якунида икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлашга қаратилган салмоқли ҳужжатлар тўплами имзоланиши режалаштирилган.
…