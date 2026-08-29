Трамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқда

·5·Дунё
Трамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқда

Сўнгги даврда АҚШ президенти Дональд Трамп географик объектларга янги ном бериш билан боғлиқ ташаббуслари билан ҳам тез-тез кўпчилик эътиборига тушмоқда.

АҚШ президенти Дональд Трамп Ойдаги объектлардан бирига ўз номини бериш ғоясини маъқуллашини билдирди. У бу ҳақда Техасда жойлашган космик марказда сунъий йўлдошдаги объектларни муҳокама қилиш жараёнида гапирган.

“Умид қиламанки, улар менинг номим билан шунга ўхшаш нарсани номлашади”, — деган Трамп.

Тадбир чоғида Америка президенти Artemis II миссияси қўмондони, америкалик астронавт Рид Вайсман билан ҳам учрашган. Суҳбат давомида Трамп Ойдаги кратерлардан бири Вайсманнинг саратон касаллиги оқибатида вафот этган рафиқаси Керол шарафига номланганини таъкидлаган.

Трампнинг фикрича, Ой инсонлар хотираси ва уларнинг номларини асрлар давомида сақлаб қолиши мумкин бўлган рамзий макон ҳисобланади. Шу сабабли у Ойдаги бирор географик объектга ўз исмини бериш таклифини ҳам мамнуният билан қабул қилишини билдирган.

Тадбир давомида АҚШ президенти яна бир муҳим қарорга қўл қўйган. У мамлакатда космик академия ташкил этиш тўғрисидаги фармонни имзолаган.

Дональд Трампнинг географик номлар билан боғлиқ ташаббуслари бу билан чекланиб қолмаяпти. Сўнгги вақтларда АҚШ президенти турли объектларни қайта номлаш масаласини бир неча бор кўтарган.

Жумладан, аввалроқ у Мексика кўрфазини “Америка кўрфази” деб аташ ташаббусини илгари сурган. Шунингдек, Канада билан савдо муносабатларидаги таранглик фонида Онтарио кўлини “Америка кўли” деб қайта номлаш ҳақидаги фармонни ҳам имзолаган.

Бундан ташқари, Трампнинг номи Флорида штатидаги автомагистраль ҳамда аэропортга ҳам берилган. Вашингтондаги Кеннеди маркази фасадига унинг номини қўшиш ташаббуси эса кейинчалик суд қарори асосида бекор қилинган.

Энди эса Трамп Ойдаги бирор объект унинг номи билан аталиши мумкинлиги ҳақида фикр билдириб, ўз номини коинот билан боғлаш истагини ҳам очиқ намоён қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

79,25 метр баландликда қолган альпинист телефонидан фойдалана олди79,25 метр баландликда қолган альпинист телефонидан фойдалана олдиБугун, 19:4853 ёшли америкалик аёл бир соатда 1826 марта отжимание қилди53 ёшли америкалик аёл бир соатда 1826 марта отжимание қилдиБугун, 17:30Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?Бугун, 17:03Пентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаПентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаБугун, 16:58Бўстонлиқда 320 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБўстонлиқда 320 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБугун, 16:58Россия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар борРоссия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар борБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди