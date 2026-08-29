Трамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқда
Сўнгги даврда АҚШ президенти Дональд Трамп географик объектларга янги ном бериш билан боғлиқ ташаббуслари билан ҳам тез-тез кўпчилик эътиборига тушмоқда.
АҚШ президенти Дональд Трамп Ойдаги объектлардан бирига ўз номини бериш ғоясини маъқуллашини билдирди. У бу ҳақда Техасда жойлашган космик марказда сунъий йўлдошдаги объектларни муҳокама қилиш жараёнида гапирган.
“Умид қиламанки, улар менинг номим билан шунга ўхшаш нарсани номлашади”, — деган Трамп.
Тадбир чоғида Америка президенти Artemis II миссияси қўмондони, америкалик астронавт Рид Вайсман билан ҳам учрашган. Суҳбат давомида Трамп Ойдаги кратерлардан бири Вайсманнинг саратон касаллиги оқибатида вафот этган рафиқаси Керол шарафига номланганини таъкидлаган.
Трампнинг фикрича, Ой инсонлар хотираси ва уларнинг номларини асрлар давомида сақлаб қолиши мумкин бўлган рамзий макон ҳисобланади. Шу сабабли у Ойдаги бирор географик объектга ўз исмини бериш таклифини ҳам мамнуният билан қабул қилишини билдирган.
Тадбир давомида АҚШ президенти яна бир муҳим қарорга қўл қўйган. У мамлакатда космик академия ташкил этиш тўғрисидаги фармонни имзолаган.
Дональд Трампнинг географик номлар билан боғлиқ ташаббуслари бу билан чекланиб қолмаяпти. Сўнгги вақтларда АҚШ президенти турли объектларни қайта номлаш масаласини бир неча бор кўтарган.
Жумладан, аввалроқ у Мексика кўрфазини “Америка кўрфази” деб аташ ташаббусини илгари сурган. Шунингдек, Канада билан савдо муносабатларидаги таранглик фонида Онтарио кўлини “Америка кўли” деб қайта номлаш ҳақидаги фармонни ҳам имзолаган.
Бундан ташқари, Трампнинг номи Флорида штатидаги автомагистраль ҳамда аэропортга ҳам берилган. Вашингтондаги Кеннеди маркази фасадига унинг номини қўшиш ташаббуси эса кейинчалик суд қарори асосида бекор қилинган.
Энди эса Трамп Ойдаги бирор объект унинг номи билан аталиши мумкинлиги ҳақида фикр билдириб, ўз номини коинот билан боғлаш истагини ҳам очиқ намоён қилди.
…