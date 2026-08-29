Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...
«Наполи»нинг бельгиялик юлдуз ярим ҳимоячиси Кевин де Брёйне Италиянинг нуфузли Corriere dello Sport нашрига берган эксклюзив интервьюсида А Серия ва маҳаллий клублардаги энг оғриқли масалалардан бирини кўтариб чиқди. Тажрибали плеймейкер Италия футболида ёш иқтидорларга бўлган ёндашув ва уларга имконият бериш тизимини кескин танқид қилди.
Де Брёйненинг фикрича, Италия клубларида ёш футболчиларнинг захирада қолиб кетиши уларнинг индивидуал ўсишига ва умуман миллий футбол тараққиётига тўсқинлик қилмоқда.
Антонио Вергара воқеаси ва Италиядаги ёндашув
Бельгиялик ярим ҳимоячи «Наполи»га кўчиб ўтган дастлабки кунларида гувоҳ бўлган ҳайратланарли ҳолатни мисол қилиб келтирди:
Кутилмаган фарқ: «Мен “Наполи”га келган пайтимда Антонио Вергарани кўриб, уни 18 ёшдаги истиқболли йигитча бўлса керак деб ўйлагандим. Кейин билсам, у аллақачон 23 ёшга тўлиб бўлган экан;
Англия ва Бельгия тажрибаси: Бельгия ёки Англияда 18 ёшга тўлган иқтидорли футболчи, одатда, асосий таркибда мунтазам равишда майдонга туша бошлайди. Италияда эса бу борада мутлақо бошқача, консерватив ёндашув ҳукм сурмоқда;
Ўйин амалиёти — ривожланиш омили: Ёш ўйинчилар мунтазам тарзда майдонда тўп суришлари шарт. Фақатгина катта босим ва ҳақиқий ўйин амалиёти орқали улар тезроқ ўсиш ва юқори савияга кўтарилиш имкониятига эга бўлади», — дея таъкидлади де Брёйне.
А Сериядаги тизимли ислоҳотлар зарурати
Кевин де Брёйненинг ушбу баёноти Италия спорт жамоатчилиги ва экспертлари ўртасида кенг қамровли муҳокамаларга сабаб бўлди:
Ёшларни таркибга интеграция қилиш: Кўплаб мутахассислар бельгиялик юлдузнинг фикрига қўшилиб, А Серия жамоаларининг натижа кетидан қувиб, ёшларга ишонч билдирмаслиги халқаро майдонда Италия клублари ва терма жамоасининг рақобатбардошлигини сусайтираётганини таъкидламоқда.
…