Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...

·3·Спорт
Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...

«Наполи»нинг бельгиялик юлдуз ярим ҳимоячиси Кевин де Брёйне Италиянинг нуфузли Corriere dello Sport нашрига берган эксклюзив интервьюсида А Серия ва маҳаллий клублардаги энг оғриқли масалалардан бирини кўтариб чиқди. Тажрибали плеймейкер Италия футболида ёш иқтидорларга бўлган ёндашув ва уларга имконият бериш тизимини кескин танқид қилди.

Де Брёйненинг фикрича, Италия клубларида ёш футболчиларнинг захирада қолиб кетиши уларнинг индивидуал ўсишига ва умуман миллий футбол тараққиётига тўсқинлик қилмоқда.

Антонио Вергара воқеаси ва Италиядаги ёндашув

Бельгиялик ярим ҳимоячи «Наполи»га кўчиб ўтган дастлабки кунларида гувоҳ бўлган ҳайратланарли ҳолатни мисол қилиб келтирди:

  • Кутилмаган фарқ: «Мен “Наполи”га келган пайтимда Антонио Вергарани кўриб, уни 18 ёшдаги истиқболли йигитча бўлса керак деб ўйлагандим. Кейин билсам, у аллақачон 23 ёшга тўлиб бўлган экан;

  • Англия ва Бельгия тажрибаси: Бельгия ёки Англияда 18 ёшга тўлган иқтидорли футболчи, одатда, асосий таркибда мунтазам равишда майдонга туша бошлайди. Италияда эса бу борада мутлақо бошқача, консерватив ёндашув ҳукм сурмоқда;

  • Ўйин амалиёти — ривожланиш омили: Ёш ўйинчилар мунтазам тарзда майдонда тўп суришлари шарт. Фақатгина катта босим ва ҳақиқий ўйин амалиёти орқали улар тезроқ ўсиш ва юқори савияга кўтарилиш имкониятига эга бўлади», — дея таъкидлади де Брёйне.

А Сериядаги тизимли ислоҳотлар зарурати

Кевин де Брёйненинг ушбу баёноти Италия спорт жамоатчилиги ва экспертлари ўртасида кенг қамровли муҳокамаларга сабаб бўлди:

  • Ёшларни таркибга интеграция қилиш: Кўплаб мутахассислар бельгиялик юлдузнинг фикрига қўшилиб, А Серия жамоаларининг натижа кетидан қувиб, ёшларга ишонч билдирмаслиги халқаро майдонда Италия клублари ва терма жамоасининг рақобатбардошлигини сусайтираётганини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Леандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилдиЛеандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилдиБугун, 21:31«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқди«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 21:28Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!Бугун, 20:53«Ливерпуль»да нималар бўлмоқда? «Энфилд»даги драмадан сўнг яна очко йўқотди!«Ливерпуль»да нималар бўлмоқда? «Энфилд»даги драмадан сўнг яна очко йўқотди!Бугун, 18:54Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)Бугун, 18:34Шанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиШанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиБугун, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)