«Денгиздан денгизгача» режаси барбод бўлдими? Сиёсатшунос Польшанинг янги позициясини фош қилди

·30·Дунё
«Денгиздан денгизгача» режаси барбод бўлдими? Сиёсатшунос Польшанинг янги позициясини фош қилди

Польша Бош вазири Дональд Тускнинг мамлакат ташқи сиёсати ва қўшни давлатлар билан муносабатлари борасидаги сўнгги чиқиши халқаро сиёсий доираларда катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Ҳукумат раҳбари ўз чиқишида Польшани ҳар қандай ташқи тўқнашувлардан асрашга уринаётганини ва ҳарбий романтизм даври ўтганини билдирди.

Бироқ халқаро сиёсатшунос Александр Носович Тускнинг ушбу сўзларини батафсил таҳлил қилиб, расмий Варшава аслида чуқур геосиёсий ўзгаришлар босқичини бошидан кечираётганини қайд этди.

«Мен жанжал излаётган охирги одамман»: Туск нима деди?

Польша ҳукумати раҳбари ўз позициясини қуйидагича изоҳлади:

  • Конфликтлардан қочиш: «Мен сиёсатда романтизмни ёқтирмайман. Биласизми, тушларимда ёввойи далалардаги отлиқлар ҳужумини кўрмайман. Мен Польшани барча қўшнилари билан тўқнашувлардан асраш учун қўлимдан келган барча ишни қиляпман», — дея таъкидлади Дональд Туск.

«Денгиздан денгизгача» орзусидан қўрқинчли тушгача: Эксперт шарҳи

Сиёсатшунос Александр Носович Бош вазирнинг баёнотларини бандма-банд таҳлил қилиб, реал манзарани очиб берди:

  • Тарихий анъана ва сиёсий маданият: Польша узоқ йиллар давомида ҳам Европа йўналишида (хусусан, Германия билан), ҳам Шарқий сиёсатда (Россия билан) доимий зиддиятлар марказида бўлиб келган;

  • Украина лойиҳасининг инқирози: Польша сиёсатчилари аслида «Болтиқдан Қора денгизгача» бўлган ҳукмронликни — Ғарб томонидан Варшава назоратига бериладиган ғарбпараст Украина протекторатини орзу қилишган. Аммо бугунги геосиёсий воқеликлар бу орзуни ҳақиқий қўрқинчли тушга айлантирди;

  • Қўшнилар билан зиддиятлар: Беларусь ва бошқа қўшнилар билан муносабатлардаги таранглик, шунингдек, «Шимолий оқим» портлашлари атрофидаги ҳаракатлар расмий Варшаванинг хатти-ҳаракатлари доимо эҳтиёткор бўлмаганини кўрсатади.

Ядро қуролидан воз кечиш ва янги реаллик

Александр Носовичнинг таъкидлашича, Варшаванинг ўз ҳудудида ядро қуролини жойлаштиришдан бош тортгани ҳақидаги баёнотлари тасодиф эмас:

  • Стратегик хавфдан қочиш: Польша ташқи сиёсати чизиқли бўлмаса-да, босқичма-босқич трансформацияга учрамоқда;

  • Энг катта хавф: Расмий Варшава Ғарб ва Россия ўртасидаги тўқнашувда Украинадан кейинги навбатдаги ҳалокатли жанг майдонига айланиб қолишни асло истамаяпти.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчиМерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчиБугун, 22:49Энг йирик нефть битими: Трамп глобал бозорни ларзага солган келишувни эълон қилдиЭнг йирик нефть битими: Трамп глобал бозорни ларзага солган келишувни эълон қилдиБугун, 22:44«Бизни шу қишда синдирмоқчи»: Кулеба Киев бўйича кутилаётган даҳшатли режаларни очиқлади«Бизни шу қишда синдирмоқчи»: Кулеба Киев бўйича кутилаётган даҳшатли режаларни очиқладиБугун, 22:26Непалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолдиНепалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолдиБугун, 21:43Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)Бугун, 21:12Трамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқдаТрамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди