Махсус операция: 13,6 кг опий яширилган хуфия жой фош этилди! (Тезкор тафсилот)

·0·Ўзбекистон
Махсус операция: 13,6 кг опий яширилган хуфия жой фош этилди! (Тезкор тафсилот)

Ўзбекистон ҳудудида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси ва трансчегаравий контрабандасига қарши кенг кўламли тезкор тадбирлар давом этмоқда. ДХХ Тошкент вилояти бўйича бошқармаси ва Божхона идоралари ходимлари томонидан бир вақтнинг ўзида Сирдарё ҳамда Жиззах вилоятларида махсус амалиёт ўтказилиб, йирик миқдордаги гиёҳвандлик моддалари муомаласига чек қўйилди.

Олдиндан тезкор кузатув остига олинган гумонланувчилар ва уларнинг яширин режалари фош этилди.

Сирдарёдаги хонадон ва жиноий учлик

Тезкор тадбирнинг дастлабки босқичида кузатувда бўлган Тошкент шаҳрида яшовчи фуқаронинг Сирдарё туманидаги вақтинчалик яшаш хонадони холислар иштирокида текширилди:

  • Қўлга олинган шахслар: Хонадонда пойтахтлик фуқаро билан бирга Тожикистон Республикаси фуқароси ҳамда Қашқадарё вилоятида яшовчи яна бир шахс борлиги аниқланиб, барчаси қўлга олинди;

  • Жиноий тил бириктирув: Дастлабки суриштирувлар давомида ушбу уч шахс Тожикистондаги наркокурьерлар билан алоқа ўрнатгани ва Ўзбекистон ҳудудида яширилган катта партиядаги заҳри қотилни сотиш ҳамда тарқатиш мақсадида гуруҳ тузгани маълум бўлди.

Янгиободдаги хуфия жой ва 13,6 кг опий

Тезкор гуруҳлар томонидан амалиёт давом эттирилиб, гиёҳванд моддалар яширилган манзил аниқланди:

  • Тоғли ҳудуддаги яширин манзил: Муқаддам контрабанда йўли билан олиб кирилиб, Жиззах вилоятининг Янгиобод тумани ҳудудидаги махсус хуфия жойга (тайник) беркитилган юк топилди;

  • Мусодара қилинган модда: Текширув чоғида умумий оғирлиги 13 килограмм 653 граммни ташкил этган оғир гиёҳвандлик моддаси — «опий» процессуал тартибда расмийлаштириб олинди.

Мазкур ҳолат юзасидан ушбу шахсларга нисбатан тегишли моддалар билан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)Бугун, 21:50Жозе Моуринью «Олтин тўп» атрофидаги сиёсат ва адолатсизликни фош қилдиЖозе Моуринью «Олтин тўп» атрофидаги сиёсат ва адолатсизликни фош қилдиБугун, 18:08Сентябрда Ўзбекистонда қандай об-ҳаво кутиляпти?Сентябрда Ўзбекистонда қандай об-ҳаво кутиляпти?Бугун, 17:51Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишлаб махсус олтин тангалар чиқарилдиМустақилликнинг 35 йиллигига бағишлаб махсус олтин тангалар чиқарилдиБугун, 14:00Таъсирли лаҳзалар: Ислом Каримов Мустақилликни эълон қилган тарихий кадрлар намойиш этилдиТаъсирли лаҳзалар: Ислом Каримов Мустақилликни эълон қилган тарихий кадрлар намойиш этилдиБугун, 09:31Бетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБугун, 09:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)