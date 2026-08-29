Махсус операция: 13,6 кг опий яширилган хуфия жой фош этилди! (Тезкор тафсилот)
Ўзбекистон ҳудудида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси ва трансчегаравий контрабандасига қарши кенг кўламли тезкор тадбирлар давом этмоқда. ДХХ Тошкент вилояти бўйича бошқармаси ва Божхона идоралари ходимлари томонидан бир вақтнинг ўзида Сирдарё ҳамда Жиззах вилоятларида махсус амалиёт ўтказилиб, йирик миқдордаги гиёҳвандлик моддалари муомаласига чек қўйилди.
Олдиндан тезкор кузатув остига олинган гумонланувчилар ва уларнинг яширин режалари фош этилди.
Сирдарёдаги хонадон ва жиноий учлик
Тезкор тадбирнинг дастлабки босқичида кузатувда бўлган Тошкент шаҳрида яшовчи фуқаронинг Сирдарё туманидаги вақтинчалик яшаш хонадони холислар иштирокида текширилди:
Қўлга олинган шахслар: Хонадонда пойтахтлик фуқаро билан бирга Тожикистон Республикаси фуқароси ҳамда Қашқадарё вилоятида яшовчи яна бир шахс борлиги аниқланиб, барчаси қўлга олинди;
Жиноий тил бириктирув: Дастлабки суриштирувлар давомида ушбу уч шахс Тожикистондаги наркокурьерлар билан алоқа ўрнатгани ва Ўзбекистон ҳудудида яширилган катта партиядаги заҳри қотилни сотиш ҳамда тарқатиш мақсадида гуруҳ тузгани маълум бўлди.
Янгиободдаги хуфия жой ва 13,6 кг опий
Тезкор гуруҳлар томонидан амалиёт давом эттирилиб, гиёҳванд моддалар яширилган манзил аниқланди:
Тоғли ҳудуддаги яширин манзил: Муқаддам контрабанда йўли билан олиб кирилиб, Жиззах вилоятининг Янгиобод тумани ҳудудидаги махсус хуфия жойга (тайник) беркитилган юк топилди;
Мусодара қилинган модда: Текширув чоғида умумий оғирлиги 13 килограмм 653 граммни ташкил этган оғир гиёҳвандлик моддаси — «опий» процессуал тартибда расмийлаштириб олинди.
Мазкур ҳолат юзасидан ушбу шахсларга нисбатан тегишли моддалар билан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…