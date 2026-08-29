Энг йирик нефть битими: Трамп глобал бозорни ларзага солган келишувни эълон қилди

·29·Дунё
Энг йирик нефть битими: Трамп глобал бозорни ларзага солган келишувни эълон қилди

Жаҳон энергетика ва геосиёсий харитасини тубдан ўзгартириб юборадиган тарихий воқеа юз берди. АҚШ Президенти Дональд Трамп Вашингтон ва Каракас ўртасида инсоният тарихидаги энг йирик нефть шартномаси имзоланганини расман эълон қилди. Келишувга кўра, Америка томони умумий тасдиқланган захираси 65 миллиард баррелдан ортиқ бўлган 17 та улкан стратегик кон устидан мажоритар назоратни қўлга киритди.

Венесуэла президенти вазифасини бажарувчи Делси Родригес ушбу битимни миллий иқтисодиётни қайта тиклашга қаратилган «тарихий қадам» деб атади. Мазкур лойиҳаларга 100 миллиард доллардан зиёд инвестиция жалб этилиши ва давлат ғазнасига 209 миллиард доллардан кўпроқ солиқ тушумлари келиши кутилмоқда.

100 йиллик назорат ва 55 фоизлик механизм: Битим шартлари қандай?

Associated Press ва Reuters агентликларининг дипломатик манбаларига кўра, келишув мисли кўрилмаган шартлар асосида амалга оширилмоқда:

  • 100 йилга берилган конлар: АҚШ ва номи ҳозирча очиқланмаган етакчи хусусий оператор иштирокида тузилаётган янги тузилмага 17 та нефть конини ўзлаштириш ҳуқуқи нақ 100 йил муддатга берилади;

  • 55 фоизлик мажоритар назорат: Бу кўрсаткич тўғридан-тўғри мулкдорликни эмас, балки капиталдаги АҚШ улуши ва қазиб олинган хомашёнинг муайян қисмини таннархида харид қилиш ҳуқуқини ўз ичига олади;

  • Армия ва Стратегик захира манбаи: Имтиёзли шартларда олинадиган арзон нефть АҚШнинг Стратегик нефть резервини тўлдиришга ҳамда АҚШ Қуролли кучларининг ёқилғи эҳтиёжларини узлуксиз таъминлашга йўналтирилади;

  • Солиқ тўловчилар пули сарфланмайди: Трампнинг таъкидлашича, лойиҳани молиялаштириш тўлиқ хусусий бизнес ҳисобидан қопланади. Музокараларда Давлат котиби Марко Рубио ва Пентагон раҳбари Пит Ҳегсет бевосита иштирок этган.

Мадуронинг қўлга олинишидан бошлаб янги қонунчиликкача

Ушбу мега-битим жорий йилнинг 3 январида содир бўлган драматик воқеаларнинг мантиқий давоми бўлди:

  • Ҳокимият алмашуви: АҚШ ҳарбийларининг махсус операцияси натижасида собиқ етакчи Николас Мадуро рафиқаси билан қўлга олиниб, АҚШга олиб кетилган ва унга наркотерроризм бўйича расмий айблов қўйилган эди;

  • Қонунларнинг ўзгартирилиши: Ҳокимият тепасига келган Делси Родригес нефть қонунчилигини тубдан ислоҳ қилди. Хорижий ва хусусий компанияларга мустақил равишда нефть сотиш, даромадни эркин тасарруф этиш ва қўшма корхоналар тузишга кенг йўл очиб берилди.

ОПЕКда тарихий бўлиниш: Венесуэла ташкилотдан чиқадими?

Bloomberg нашрининг берган маълумотларига кўра, Каракасда яна бир глобал сиёсий қарор тайёрланмоқда:

  • Асосчи давлатнинг чиқиши: 1960 йилда Саудия Арабистони, Эрон, Ироқ ва Кувайт билан биргаликда ОПЕК картелига асос солган Венесуэла ташкилотни бутунлай тарк этиш вариантини кўриб чиқмоқда;

  • Бозордаги кучлар нисбати: Агар Каракас картелдан чиқса, у ОПЕК тарихида ташкилотни тарк этган биринчи таъсисчи давлатга айланади ва жаҳон нефть бозоридаги нарх сиёсати тубдан янгиланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчиМерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчиБугун, 22:49«Денгиздан денгизгача» режаси барбод бўлдими? Сиёсатшунос Польшанинг янги позициясини фош қилди«Денгиздан денгизгача» режаси барбод бўлдими? Сиёсатшунос Польшанинг янги позициясини фош қилдиБугун, 22:35«Бизни шу қишда синдирмоқчи»: Кулеба Киев бўйича кутилаётган даҳшатли режаларни очиқлади«Бизни шу қишда синдирмоқчи»: Кулеба Киев бўйича кутилаётган даҳшатли режаларни очиқладиБугун, 22:26Непалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолдиНепалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолдиБугун, 21:43Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)Бугун, 21:12Трамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқдаТрамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди