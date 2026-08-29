Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)
Непалда кузатилган ҳалокатли табиий офат — тўхтовсиз ёғингарчиликлар ортидан юзага келган кучли сув тошқини ва лойқа сел оқими бир қатор аҳоли пунктларини вайронага айлантирди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган ва миллионлаб инсонларни ларзага солган кадрларда улкан лой оқими атрофдаги иншоотларни ювиб кетаётган бир пайтда, икки қаватли турар-жойда қамалиб қолган оиланинг ҳаёт учун кураши акс этган.
Оила аъзолари шиддатли сел вайронкор куч билан уй ёнидан оқиб ўтаётган лаҳзаларда бинонинг иккинчи қавати ва том қисмига чиқиб, нажот кутишга мажбур бўлган.
Атрофдаги вайронагарчилик ва ёлғиз қолган уй
Видео ва фотолавҳаларда табиат ҳодисасининг даҳшатли кўлами яққол кўринади:
Қуршовдаги хавф: Бинонинг пастки қисми ва кўчалар бир зумда қуюқ лойқа тўлқинлари остида қолган, яқин атрофдаги транспорт воситалари ва кичик иншоотлар балчиқ остига кўмилган;
Оиланинг матонати: Сув сатҳи кўтарилган сари уй балкони ва томига чиқиб олган фуқаролар шиддатли тўлқин пасайишини кутиб, бир неча соат давомида ҳаёт-мамот чизиғида турди;
Сув қайтгандан кейинги манзара: Қутқув оқими чекингач олинган кадрлар атрофдаги аксарият қурилмалар бузилиб, вайронага айланганини, бироқ оила жон сақлаган мустаҳкам уй жиддий шикастланишлар билан бўлса-да, қуламасдан тик турганини кўрсатди.
Фожиа оқибатлари ва қутқарув ҳаракатлари
Ҳудудда офат келтириб чиқарган асоратларни бартараф этиш ва маҳаллий аҳолига ёрдам кўрсатиш ишлари давом этмоқда:
Балчиқ остидаги инфратузилма: Сув сатҳи пасайгач, қишлоқ кўчалари бир неча метрлик балчиқ, қум ва тош қатлами билан қоплангани маълум бўлди;
Фавқулодда нажот: Маҳаллий қутқарувчилар ва ҳарбийлар уйларида қамалиб қолган фуқароларни хавфсиз жойларга кўчириш ҳамда жабрланганларга шошилинч тиббий ёрдам етказиш чораларини кўрмоқда.
…