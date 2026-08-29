Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)

·58·Дунё
Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)

Непалда кузатилган ҳалокатли табиий офат — тўхтовсиз ёғингарчиликлар ортидан юзага келган кучли сув тошқини ва лойқа сел оқими бир қатор аҳоли пунктларини вайронага айлантирди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган ва миллионлаб инсонларни ларзага солган кадрларда улкан лой оқими атрофдаги иншоотларни ювиб кетаётган бир пайтда, икки қаватли турар-жойда қамалиб қолган оиланинг ҳаёт учун кураши акс этган.

Оила аъзолари шиддатли сел вайронкор куч билан уй ёнидан оқиб ўтаётган лаҳзаларда бинонинг иккинчи қавати ва том қисмига чиқиб, нажот кутишга мажбур бўлган.

Атрофдаги вайронагарчилик ва ёлғиз қолган уй

Видео ва фотолавҳаларда табиат ҳодисасининг даҳшатли кўлами яққол кўринади:

  • Қуршовдаги хавф: Бинонинг пастки қисми ва кўчалар бир зумда қуюқ лойқа тўлқинлари остида қолган, яқин атрофдаги транспорт воситалари ва кичик иншоотлар балчиқ остига кўмилган;

  • Оиланинг матонати: Сув сатҳи кўтарилган сари уй балкони ва томига чиқиб олган фуқаролар шиддатли тўлқин пасайишини кутиб, бир неча соат давомида ҳаёт-мамот чизиғида турди;

  • Сув қайтгандан кейинги манзара: Қутқув оқими чекингач олинган кадрлар атрофдаги аксарият қурилмалар бузилиб, вайронага айланганини, бироқ оила жон сақлаган мустаҳкам уй жиддий шикастланишлар билан бўлса-да, қуламасдан тик турганини кўрсатди.

Фожиа оқибатлари ва қутқарув ҳаракатлари

Ҳудудда офат келтириб чиқарган асоратларни бартараф этиш ва маҳаллий аҳолига ёрдам кўрсатиш ишлари давом этмоқда:

  • Балчиқ остидаги инфратузилма: Сув сатҳи пасайгач, қишлоқ кўчалари бир неча метрлик балчиқ, қум ва тош қатлами билан қоплангани маълум бўлди;

  • Фавқулодда нажот: Маҳаллий қутқарувчилар ва ҳарбийлар уйларида қамалиб қолган фуқароларни хавфсиз жойларга кўчириш ҳамда жабрланганларга шошилинч тиббий ёрдам етказиш чораларини кўрмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолдиНепалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолдиБугун, 21:43Трамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқдаТрамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқдаБугун, 19:5579,25 метр баландликда қолган альпинист телефонидан фойдалана олди79,25 метр баландликда қолган альпинист телефонидан фойдалана олдиБугун, 19:4853 ёшли америкалик аёл бир соатда 1826 марта отжимание қилди53 ёшли америкалик аёл бир соатда 1826 марта отжимание қилдиБугун, 17:30Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?Бугун, 17:03Пентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаПентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди