Леандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилди

·11·Спорт
Леандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилди

Аргентина терма жамоаси яримҳимоячиси Леандро Паредес жаҳон чемпионати финалидан кейинги тартибсизликлар учун FIFA Тартиб-интизор қўмитаси томонидан берилган ўн ўйинлик дисквалификация жазосини ҳаддан ташқари қаттиқ ва адолатсиз деб атади. Goal.com хабар беришича, футболчи бу ҳақда ўзининг ҳозирги клуби Бока Хуниорс сафидаги ички чемпионат учрашувидан кейин матбуотга маълум қлумган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Испания ғалаба қозонган ва Ферран Торреснинг қўшимча бўлимлардаги голи ҳал қилувчи бўлган ЖЧ финалининг якуни жанжал ва тартибсизликларга уланиб кетган эди. Майдон марказида келиб чиққан зиддиятларда фаол қатнашган Леандро Паредес энг оғир жазолардан бирига учраб, ўн та ўйинни ўтказиб юборадиган бўлди.

Жазолар мутаносиблиги ва норозиликлар

Паредеснинг фикрича, қўмитанинг қарорлари бир томонлама ва жуда бўрттирилган. У ўзига кўксига мушт туширган испаниялик футболчи Гавига атиги бир ўйинлик дисквалификация берилганини тушунарсиз ҳолат деб атади. Гави ўз жамоадоҳи Эрик Гарсияни ҳимоя қилиш вақтида тартибсизликка аралашиб қолганди.

Аргентина сафида фақат Паредеснинг ўзи эмас, балки Наҳуел Молина ҳам оғир жазога тортилди. У ўйиннинг сўнгги дақиқаларида Родридларга нисбатан исканжали ҳаракатлари учун еттита ўйинга дисквалификация қилинди. Бундай кескин фарқлар Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) ва футболчилар ўртасида жиддий норозиликларни келтириб чиқарди.

АФА ҳаракатлари ва жарималар

Аргентина футбол ассоциацияси FIFA қарорлари устидан расман шикоят қилишга тайёргарлик кўрмоқда. Мутахассислар санкцияларни юмшатиш учун апелляция бериш масаласини ўрганиб чиқмоқда. Шу билан бирга, АФА турнир давомида тартиб-интизор қоидаларини бузгани учун 275 минг евро миқдорида жаримага тортилди.

Ушбу қоидабузарликларнинг энг каттаси Аргентина терма жамоасининг Англия устидан қозонилган яримфинал ғалабасидан кейин содир бўлган эди. Ўшанда Лионель Месси, Кристиан Ромеро, Жовани Ло Челсо ва Лисандро Мартинес каби асосий футболчилар Фолькленд ороллари устидан Аргентина суверенитетини тасдиқловчи баннерларни кўтариб чиқиб, кенг жамоатчилик эътирозларига сабаб бўлганди.

Леандро ПаредесFIFAАргентинаИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқди«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 21:28Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!Бугун, 20:53«Ливерпуль»да нималар бўлмоқда? «Энфилд»даги драмадан сўнг яна очко йўқотди!«Ливерпуль»да нималар бўлмоқда? «Энфилд»даги драмадан сўнг яна очко йўқотди!Бугун, 18:54Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)Бугун, 18:34Шанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиШанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиБугун, 18:23«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...Бугун, 18:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)