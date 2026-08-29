Леандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилди
Аргентина терма жамоаси яримҳимоячиси Леандро Паредес жаҳон чемпионати финалидан кейинги тартибсизликлар учун FIFA Тартиб-интизор қўмитаси томонидан берилган ўн ўйинлик дисквалификация жазосини ҳаддан ташқари қаттиқ ва адолатсиз деб атади. Goal.com хабар беришича, футболчи бу ҳақда ўзининг ҳозирги клуби Бока Хуниорс сафидаги ички чемпионат учрашувидан кейин матбуотга маълум қлумган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Испания ғалаба қозонган ва Ферран Торреснинг қўшимча бўлимлардаги голи ҳал қилувчи бўлган ЖЧ финалининг якуни жанжал ва тартибсизликларга уланиб кетган эди. Майдон марказида келиб чиққан зиддиятларда фаол қатнашган Леандро Паредес энг оғир жазолардан бирига учраб, ўн та ўйинни ўтказиб юборадиган бўлди.
Жазолар мутаносиблиги ва норозиликларПаредеснинг фикрича, қўмитанинг қарорлари бир томонлама ва жуда бўрттирилган. У ўзига кўксига мушт туширган испаниялик футболчи Гавига атиги бир ўйинлик дисквалификация берилганини тушунарсиз ҳолат деб атади. Гави ўз жамоадоҳи Эрик Гарсияни ҳимоя қилиш вақтида тартибсизликка аралашиб қолганди.
Аргентина сафида фақат Паредеснинг ўзи эмас, балки Наҳуел Молина ҳам оғир жазога тортилди. У ўйиннинг сўнгги дақиқаларида Родридларга нисбатан исканжали ҳаракатлари учун еттита ўйинга дисквалификация қилинди. Бундай кескин фарқлар Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) ва футболчилар ўртасида жиддий норозиликларни келтириб чиқарди.
АФА ҳаракатлари ва жарималарАргентина футбол ассоциацияси FIFA қарорлари устидан расман шикоят қилишга тайёргарлик кўрмоқда. Мутахассислар санкцияларни юмшатиш учун апелляция бериш масаласини ўрганиб чиқмоқда. Шу билан бирга, АФА турнир давомида тартиб-интизор қоидаларини бузгани учун 275 минг евро миқдорида жаримага тортилди.
Ушбу қоидабузарликларнинг энг каттаси Аргентина терма жамоасининг Англия устидан қозонилган яримфинал ғалабасидан кейин содир бўлган эди. Ўшанда Лионель Месси, Кристиан Ромеро, Жовани Ло Челсо ва Лисандро Мартинес каби асосий футболчилар Фолькленд ороллари устидан Аргентина суверенитетини тасдиқловчи баннерларни кўтариб чиқиб, кенг жамоатчилик эътирозларига сабаб бўлганди.
…