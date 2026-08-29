Мерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчи
Германия ва Россия ўртасидаги дипломатик муносабатлар энг юқори кескинлик нуқтасига етмоқда. Нуфузли Politico ва Welt am Sonntag нашрларининг уч нафар юқори мартабали ҳукумат мулозимига таяниб хабар беришича, Германия канцлери Фридрих Мерц Лейпциг аэропортига уюштирилган дрон ҳужуми уринишида расмий Москвани айблашга ҳамда Россияга қарши янги, «кенг кўламли» чеклов чораларини эълон қилишга тайёрланмоқда.
Берлиннинг янги режаси Европа Иттифоқининг умумий чекловлари билан бир вақтда Россия тузилмаларига тўғридан-тўғри миллий санкциялар жорий этишни назарда тутади.
«Дипломатларни ҳайдаш энди камлик қилади»: Берлиннинг кутилаётган қадамлари
Манбаларнинг таъкидлашича, Германия ҳукумати бу сафар анъанавий дипломатик жавоблар билан чекланмоқчи эмас:
Кескин чоралар зарурати: Ҳукумат мулозимларидан бирининг сўзларига кўра, айрим дипломатларни мамлакатдан чиқариб юбориш ёки Берлиндаги «Рус уйи»ни ёпиш энди етарли эмас. Германия бунинг ўрнига молиявий санкцияларни максимал даражада кучайтириш ёки Киевга қурол етказиб беришни янада кенгайтириш вариантини кўриб чиқмоқда;
Эълон қилиш муддати: Мерц мазкур кескин баёнотни келаси ҳафта бошида — сешанба куни Ирландияда бўлиб ўтадиган ЕИ Ташқи ишлар вазирлари йиғилиши арафасида ёки ундан ҳам олдинроқ эълон қилиши мумкин;
Канцлернинг қатъий позицияси: Аввалроқ Мерц ушбу ҳодиса жиддий оқибатларга олиб келишини билдириб: «Лейпцигдаги дрон ҳужуми биз жуда реал хавф-хатарларга дуч келаётганимизни кўрсатмоқда... Улар бунинг учун жавоб беради», — дея баёнот берган эди.
Ички сиёсий омил: Саксония-Анҳалт ва Берлиндаги муҳим сайловлар
Канцлер баёнотининг қачон эълон қилиниши мамлакат ичидаги мураккаб сиёсий жараёнлар билан ҳам чамбарчас боғлиқ:
Ҳудудий сайловлар босими: Келаси ҳафта якшанба куни Саксония-Анҳалт ерларида, икки ҳафтадан сўнг эса Мекленбург — Олдинги Померания ва Берлинда муҳим парламент сайловлари бўлиб ўтади;
«Германия учун муқобил» рейтинги: Сўровномаларга кўра, шарқий минтақаларда Россия билан муносабатларни юмшатиш тарафдори бўлган «Германия учун муқобил» (AfD) партияси етакчилик қилмоқда. Бу ҳолат ҳукуматнинг ташқи сиёсий қадамларини янада сезгир қилиб қўймоқда.
…