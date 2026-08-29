Мерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчи

·28·Дунё
Мерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчи

Германия ва Россия ўртасидаги дипломатик муносабатлар энг юқори кескинлик нуқтасига етмоқда. Нуфузли Politico ва Welt am Sonntag нашрларининг уч нафар юқори мартабали ҳукумат мулозимига таяниб хабар беришича, Германия канцлери Фридрих Мерц Лейпциг аэропортига уюштирилган дрон ҳужуми уринишида расмий Москвани айблашга ҳамда Россияга қарши янги, «кенг кўламли» чеклов чораларини эълон қилишга тайёрланмоқда.

Берлиннинг янги режаси Европа Иттифоқининг умумий чекловлари билан бир вақтда Россия тузилмаларига тўғридан-тўғри миллий санкциялар жорий этишни назарда тутади.

«Дипломатларни ҳайдаш энди камлик қилади»: Берлиннинг кутилаётган қадамлари

Манбаларнинг таъкидлашича, Германия ҳукумати бу сафар анъанавий дипломатик жавоблар билан чекланмоқчи эмас:

  • Кескин чоралар зарурати: Ҳукумат мулозимларидан бирининг сўзларига кўра, айрим дипломатларни мамлакатдан чиқариб юбориш ёки Берлиндаги «Рус уйи»ни ёпиш энди етарли эмас. Германия бунинг ўрнига молиявий санкцияларни максимал даражада кучайтириш ёки Киевга қурол етказиб беришни янада кенгайтириш вариантини кўриб чиқмоқда;

  • Эълон қилиш муддати: Мерц мазкур кескин баёнотни келаси ҳафта бошида — сешанба куни Ирландияда бўлиб ўтадиган ЕИ Ташқи ишлар вазирлари йиғилиши арафасида ёки ундан ҳам олдинроқ эълон қилиши мумкин;

  • Канцлернинг қатъий позицияси: Аввалроқ Мерц ушбу ҳодиса жиддий оқибатларга олиб келишини билдириб: «Лейпцигдаги дрон ҳужуми биз жуда реал хавф-хатарларга дуч келаётганимизни кўрсатмоқда... Улар бунинг учун жавоб беради», — дея баёнот берган эди.

Ички сиёсий омил: Саксония-Анҳалт ва Берлиндаги муҳим сайловлар

Канцлер баёнотининг қачон эълон қилиниши мамлакат ичидаги мураккаб сиёсий жараёнлар билан ҳам чамбарчас боғлиқ:

  • Ҳудудий сайловлар босими: Келаси ҳафта якшанба куни Саксония-Анҳалт ерларида, икки ҳафтадан сўнг эса Мекленбург — Олдинги Померания ва Берлинда муҳим парламент сайловлари бўлиб ўтади;

  • «Германия учун муқобил» рейтинги: Сўровномаларга кўра, шарқий минтақаларда Россия билан муносабатларни юмшатиш тарафдори бўлган «Германия учун муқобил» (AfD) партияси етакчилик қилмоқда. Бу ҳолат ҳукуматнинг ташқи сиёсий қадамларини янада сезгир қилиб қўймоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг йирик нефть битими: Трамп глобал бозорни ларзага солган келишувни эълон қилдиЭнг йирик нефть битими: Трамп глобал бозорни ларзага солган келишувни эълон қилдиБугун, 22:44«Денгиздан денгизгача» режаси барбод бўлдими? Сиёсатшунос Польшанинг янги позициясини фош қилди«Денгиздан денгизгача» режаси барбод бўлдими? Сиёсатшунос Польшанинг янги позициясини фош қилдиБугун, 22:35«Бизни шу қишда синдирмоқчи»: Кулеба Киев бўйича кутилаётган даҳшатли режаларни очиқлади«Бизни шу қишда синдирмоқчи»: Кулеба Киев бўйича кутилаётган даҳшатли режаларни очиқладиБугун, 22:26Непалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолдиНепалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолдиБугун, 21:43Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)Мўъжиза: Непалдаги даҳшатли тошқинда бутун бир оила омон қолди (Видео)Бугун, 21:12Трамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқдаТрамп Ойдаги объектга ўз номини беришни режалаштирмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди