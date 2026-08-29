UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?

·16·Спорт
UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?

Хитойнинг Шанхай шаҳри мезбонлик қилган UFC Fight Night 286 турнири кескин ва муросасиз жанглари билан бирга, иштирокчиларга тақдим этилган катта миқдордаги молиявий бонуслари билан ҳам ёдда қолди. Дунёнинг етакчи промоушени мазкур мусобақа якунлари бўйича жами тўртта 100 минг долларлик асосий бонуслар ҳамда муддатидан олдин ғалаба қозонган қатор спортчиларга қўшимча мукофотлар тарқатди.

Айниқса, кечанинг марказий жангида мағлубиятсиз фаворитни қулатган Сонг Ядонг ва шиддатли қарама-қаршилик кўрсатган бошқа спортчилар оқшом қаҳрамонларига айланди.

100 минг долларлик асосий қаҳрамонлар ва номинациялар

UFC раҳбарияти энг ёрқин жангчиларни 100 минг долларлик махсус чеклар билан тақдирлади:

  • «Оқшомнинг энг яхши чиқиши» — Сонг Ядонг: 28 ёшли хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовга қарши баҳсда дастлабки раундни уччала ҳакамнинг баҳосига кўра бой берган бўлса-да, иккинчи раундда қарши зарба билан рақибни мувозанатдан чиқариб, партерда нокаутга учратди ва 100 минг долларлик бонусга эга бўлди;

  • «Оқшомнинг энг яхши чиқиши» — Билол Ҳасан: Лигадаги дебютини ўтказган индонезиялик спортчи Нилсон Рохасни иккинчи раундда ёрқин тарзда нокаут қилиб, 100 минг долларлик мукофотни нақд қилди;

  • «Оқшомнинг энг яхши жанги» — Лю Цэ ва Леви Родригес-кичик: 1-раунднинг 4-дақиқаси 26-сониясида Лю Цэнинг ёрқин нокаути билан тугаган муросасиз тўқнашув оқшом жанги деб топилди. Мағлуб бўлган Леви Родригес-кичик ҳам Лю Цэ каби 100 минг доллар мукофотга лойиқ кўрилди.

25 минг долларлик қўшимча мукофотлар ва вазн жазоси

Промоушен муддатидан олдин ғалаба қозонган бошқа спортчиларни ҳам эътиборсиз қолдирмади, аммо айрим жангчилар қатъий қоидалар қурбонига айланди:

  • 25 минг доллар олганлар: Рақибларини вақтидан аввал мағлуб этган Дениз Гомес, Кай Асакура, Ри Цуруя, Франческо Нуцци ва Эктор Сантьяго 25 минг доллардан қўшимча мукофот олди;

  • Вазн сабаб бонуссиз қолганлар: Ўз жангларини муддатидан олдин ғалаба билан якунлаган Жулия Поластри ва Андре Лима расмий вазн ўлчаш маросимида белгиланган лимитни бажара олишмагани боис расман бонуслардан маҳрум қилинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Бугун, 23:06Швейцариядан хушхабар: Дзюдочимиз «Катта Дубулға» финалида кумуш медални қўлга киритдиШвейцариядан хушхабар: Дзюдочимиз «Катта Дубулға» финалида кумуш медални қўлга киритдиБугун, 22:58Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...Бугун, 21:57Леандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилдиЛеандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилдиБугун, 21:31«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқди«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 21:28Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!Бугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)