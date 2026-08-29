«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқди
Ўзбекистон кубогининг 1/8 финали марказий ва энг кўп кутилган тўқнашувга саҳна бўлди. Фарғона шаҳридаги «Истиқлол» стадионида ўзбек футболининг икки азалий ва принципиал рақиби — «Нефтчи» ҳамда «Пахтакор» жамоалари баҳс олиб борди. Кескин курашлар ва юқори шиддат остида кечган дербида мезбонлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Муросасиз кечган баҳс тақдирини ўйин якунланишига 9 дақиқа қолганда киритилган ягона гол ҳал қилди.
81-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Перица ва Йовович тандеми
Учрашув ҳар икки жамоанинг эҳтиёткор ва тактик кураши билан бошланди:
Захирадан тушган қаҳрамон: «Нефтчи» бош мураббийи томонидан 70-дақиқада майдонга туширилган ҳужумчи Стипе Перица ўйин қаҳрамонига айланди;
Голли ҳужум: 81-дақиқада Владимир Йововичнинг аниқ ва қулай тўп узатишидан сўнг Перица пойтахт жамоаси дарвозасини ишғол қилиб, «Истиқлол» стадионини ларзага келтирди;
Ишончли мудофаа: Қолган дақиқаларда меҳмонларнинг кетма-кет босимига қарамай, Фарғона клуби ҳисобни сақлаб қолди ва Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал йўлланмасини нақд қилди.
Учрашув баённомаси ва жамоалар таркиби
Ўзбекистон кубоги. 1/8 финал
«Нефтчи» (Фарғона) — «Пахтакор» (Тошкент) — 1:0
Гол: Стипе Перица 81 (1:0).
Огоҳлантириш: Ҳожиакбар Алижонов 74.
Стадион: Фарғона, «Истиқлол».
«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Сигер, Икромжон Алижонов, Иброҳимҳалил Йўлдошев (Билолхон Тошмирзаев, 46), Владимир Йовович, Хуршид Ғиёсов (Муҳсинжон Убайдуллаев, 70), Асилбек Жумаев (Журани Феррейра, 79), Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Зоран Марушич (Стипе Перица, 70), Фарруҳ Сайфиев, Коффи Куао;
«Пахтакор»: Санжар Қувватов, Заид Таҳсин, Ҳожиакбар Алижонов, Акмал Мозговой, Ҳожимат Эркинов (Башар Ресан, 27), Достонбек Ҳамдамов (Фламарион, 42), Абдурауф Бўриев, Сардор Собирхўжаев (Дилшод Саитов, 78), Айман Ҳусайн (Штефан Чинеду, 78), Шерзод Насруллаев, Муҳаммадрасул Абдумажидов.
…