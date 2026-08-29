«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқди

·10·Спорт
«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқди

Ўзбекистон кубогининг 1/8 финали марказий ва энг кўп кутилган тўқнашувга саҳна бўлди. Фарғона шаҳридаги «Истиқлол» стадионида ўзбек футболининг икки азалий ва принципиал рақиби — «Нефтчи» ҳамда «Пахтакор» жамоалари баҳс олиб борди. Кескин курашлар ва юқори шиддат остида кечган дербида мезбонлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Муросасиз кечган баҳс тақдирини ўйин якунланишига 9 дақиқа қолганда киритилган ягона гол ҳал қилди.

81-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Перица ва Йовович тандеми

Учрашув ҳар икки жамоанинг эҳтиёткор ва тактик кураши билан бошланди:

  • Захирадан тушган қаҳрамон: «Нефтчи» бош мураббийи томонидан 70-дақиқада майдонга туширилган ҳужумчи Стипе Перица ўйин қаҳрамонига айланди;

  • Голли ҳужум: 81-дақиқада Владимир Йововичнинг аниқ ва қулай тўп узатишидан сўнг Перица пойтахт жамоаси дарвозасини ишғол қилиб, «Истиқлол» стадионини ларзага келтирди;

  • Ишончли мудофаа: Қолган дақиқаларда меҳмонларнинг кетма-кет босимига қарамай, Фарғона клуби ҳисобни сақлаб қолди ва Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал йўлланмасини нақд қилди.

Учрашув баённомаси ва жамоалар таркиби

Ўзбекистон кубоги. 1/8 финал

«Нефтчи» (Фарғона) — «Пахтакор» (Тошкент) — 1:0

Гол: Стипе Перица 81 (1:0).

Огоҳлантириш: Ҳожиакбар Алижонов 74.

Стадион: Фарғона, «Истиқлол».

  • «Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Сигер, Икромжон Алижонов, Иброҳимҳалил Йўлдошев (Билолхон Тошмирзаев, 46), Владимир Йовович, Хуршид Ғиёсов (Муҳсинжон Убайдуллаев, 70), Асилбек Жумаев (Журани Феррейра, 79), Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Зоран Марушич (Стипе Перица, 70), Фарруҳ Сайфиев, Коффи Куао;

  • «Пахтакор»: Санжар Қувватов, Заид Таҳсин, Ҳожиакбар Алижонов, Акмал Мозговой, Ҳожимат Эркинов (Башар Ресан, 27), Достонбек Ҳамдамов (Фламарион, 42), Абдурауф Бўриев, Сардор Собирхўжаев (Дилшод Саитов, 78), Айман Ҳусайн (Штефан Чинеду, 78), Шерзод Насруллаев, Муҳаммадрасул Абдумажидов.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!Бугун, 20:53«Ливерпуль»да нималар бўлмоқда? «Энфилд»даги драмадан сўнг яна очко йўқотди!«Ливерпуль»да нималар бўлмоқда? «Энфилд»даги драмадан сўнг яна очко йўқотди!Бугун, 18:54Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)Бугун, 18:34Шанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиШанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиБугун, 18:23«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...Бугун, 18:19Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Бугун, 18:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)