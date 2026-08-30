Дунёда ягона: Янги Тошкентдаги улкан мусиқали фаввора Гиннес рекордини ўрнатди!
Ўзбекистон Мустақиллиги байрами арафасида Янги Тошкент ҳудудида очилган муҳташам фаввора мажмуаси жаҳон миқёсидаги улкан ютуқни қайд этди. Дунё бўйлаб рекордларни қайд этиб борувчи нуфузли Гиннес рекордлар китоби (Guinness World Records) ташкилоти ушбу иншоотни бирданига иккита йўналиш бўйича сайёрамизнинг энг олий кўрсаткичи сифатида расман эътироф этди.
Гиннес рекордлар китобининг расмий ҳаками Мегги Луо мазкур ноёб иншоотнинг барча техник параметрлари халқаро талабларга тўлиқ жавоб беришини тасдиқлади ва ташкилотнинг махсус сертификатларини тақдим этди.
232 метрлик баландлик ва улкан сув экрани: Нималар қайд этилди?
Янги Тошкентдаги иншоот қуйидаги икки йўналишда дунё рекордини янгилади:
«Очиқ майдондаги энг баланд мусиқали фаввора»: Фаввора сув оқимини 232,69 метр баландликка кўтариб, жаҳон рекордини ўрнатди. Бунгача бўлган аввалги рекорд кўрсаткич 204,7 метрни ташкил қилар эди;
«Энг катта айлана шаклидаги сув экранига проекция»: Мажмуа сув экрани сатҳининг ҳажми роппа-роса 2 617,23 квадрат метрни ташкил этди. Ушбу йўналишдаги аввалги жаҳон рекорди 2 400 квадрат метрга тенг бўлган;
Халқаро лойиҳакорлар: Сертификатда кўрсатилишича, мазкур муҳандислик мўъжизаси «New Tashkent» ва Хитойнинг «Zhongchuang Environment Art Technology Group Co., Ltd.» компанияси ҳамкорлигида амалга оширилган.
Пойтахтнинг янги туризм ва меъморчилик рамзи
Мазкур мусиқали ва нурли фаввора нафақат пойтахт кўркига кўрк қўшади, балки:
Халқаро сайёҳлик нуқтаси: Ўзбекистоннинг замонавий шаҳарсозлик ва юқори технологияларга асосланган туризм салоҳиятини янада оширади;
Мустақиллик туҳфаси: Байрам арафасида фойдаланишга топширилган мажмуа кечки вақтларда ўзининг бетакрор мусиқий, лазерли ва 3D сув проекциялари шоуси билан аҳоли ҳамда пойтахт меҳмонларининг севимли масканига айланади.
…