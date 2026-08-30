Дунёда ягона: Янги Тошкентдаги улкан мусиқали фаввора Гиннес рекордини ўрнатди!

·4·Ўзбекистон
Дунёда ягона: Янги Тошкентдаги улкан мусиқали фаввора Гиннес рекордини ўрнатди!

Ўзбекистон Мустақиллиги байрами арафасида Янги Тошкент ҳудудида очилган муҳташам фаввора мажмуаси жаҳон миқёсидаги улкан ютуқни қайд этди. Дунё бўйлаб рекордларни қайд этиб борувчи нуфузли Гиннес рекордлар китоби (Guinness World Records) ташкилоти ушбу иншоотни бирданига иккита йўналиш бўйича сайёрамизнинг энг олий кўрсаткичи сифатида расман эътироф этди.

Гиннес рекордлар китобининг расмий ҳаками Мегги Луо мазкур ноёб иншоотнинг барча техник параметрлари халқаро талабларга тўлиқ жавоб беришини тасдиқлади ва ташкилотнинг махсус сертификатларини тақдим этди.

232 метрлик баландлик ва улкан сув экрани: Нималар қайд этилди?

Янги Тошкентдаги иншоот қуйидаги икки йўналишда дунё рекордини янгилади:

  • «Очиқ майдондаги энг баланд мусиқали фаввора»: Фаввора сув оқимини 232,69 метр баландликка кўтариб, жаҳон рекордини ўрнатди. Бунгача бўлган аввалги рекорд кўрсаткич 204,7 метрни ташкил қилар эди;

  • «Энг катта айлана шаклидаги сув экранига проекция»: Мажмуа сув экрани сатҳининг ҳажми роппа-роса 2 617,23 квадрат метрни ташкил этди. Ушбу йўналишдаги аввалги жаҳон рекорди 2 400 квадрат метрга тенг бўлган;

  • Халқаро лойиҳакорлар: Сертификатда кўрсатилишича, мазкур муҳандислик мўъжизаси «New Tashkent» ва Хитойнинг «Zhongchuang Environment Art Technology Group Co., Ltd.» компанияси ҳамкорлигида амалга оширилган.

Пойтахтнинг янги туризм ва меъморчилик рамзи

Мазкур мусиқали ва нурли фаввора нафақат пойтахт кўркига кўрк қўшади, балки:

  • Халқаро сайёҳлик нуқтаси: Ўзбекистоннинг замонавий шаҳарсозлик ва юқори технологияларга асосланган туризм салоҳиятини янада оширади;

  • Мустақиллик туҳфаси: Байрам арафасида фойдаланишга топширилган мажмуа кечки вақтларда ўзининг бетакрор мусиқий, лазерли ва 3D сув проекциялари шоуси билан аҳоли ҳамда пойтахт меҳмонларининг севимли масканига айланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 кунлик визасиз режим: Ўзбекистон–Ҳиндистон саммитининг муҳим тафсилотлари30 кунлик визасиз режим: Ўзбекистон–Ҳиндистон саммитининг муҳим тафсилотлариБугун, 18:22Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)Бугун, 16:53«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширдиБугун, 16:41Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)Бугун, 16:01Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиЎзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиКеча, 23:38Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлдиЎзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлдиКеча, 23:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)