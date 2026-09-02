Тарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчи

·0·Авто
Тарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчи

Жаҳон автомобиль саноатининг рамзи ва Европанинг энг йирик автоконцерни ҳисобланган Volkswagen ўз тарихидаги энг чуқур тизимли инқирозга юз тутмоқда. Германиянинг нуфузли WirtschaftsWoche нашри қўлига тушган махфий стратегик ҳужжатга кўра, автогигант раҳбарияти кутилмаган ва кескин қадамга қўл урди: компания Германиянинг ўзидаги тўртта йирик автозаводни бутунлай ёпиш ҳамда қатор моделларни қўшни давлатларга кўчириш режасини бир овоздан маъқуллади.

Махфий режа фош бўлди: Қайси гигант заводлар ёпилади?

Volkswagen кузатув кенгашининг 3—4 сентябрь кунларига белгиланган йиғилиши учун тайёрланган махфий ҳисобот немис автосаноати учун мисли кўрилмаган зарба бўлди. Режага мувофиқ, тўхтатиладиган корхоналар хронологияси қуйидагича белгиланган:

  • 2031 йил: Эмден ва Цвиккау шаҳарларидаги конвейерлар тўлиқ тўхтатилади;

  • 2032 йил: Ганновердаги йирик ишлаб чиқариш мажмуаси ўз фаолиятини якунлайди;

  • 2034 йил: Неккарсулмдаги автозавод ёпилади.

Ҳисоб-китобларга кўра, тўхтатилиши режалаштирилаётган мазкур тўрт корхонанинг ўзида қарийб 40 минг нафар ишчи-хизматчи меҳнат қилмоқда. Бундан ташқари, бош директор Оливер Блюмнинг «Zielbild 2030» трансформация режасига биноан, концерн бўйича бутун дунё бўйлаб 100 мингга яқин иш ўрни (ходимларнинг 15 фоизи) қисқартирилиши кутилмоқда.

Ишлаб чиқариш Шарқий Европага кўчирилади

Концерннинг махфий баёнотида вазият очиқ-ойдин баҳоланган: «Мавжуд бизнес моделлари ва тузилмалари эндиликда Volkswagen гуруҳининг узоқ муддатли рақобатбардошлиги ва даромадлилигини таъминлай олмайди».

Энергия ресурслари, юқори солиқлар ва қиммат ишчи кучи туфайли Германияда автомобилларни конвейердан чиқариш ўзини оқламай қўйди. Шу сабабли немис заводидаги айрим моделларни ишлаб чиқариш нисбатан арзон ва харажатлари камроқ бўлган қўшни давлатларга — Чехия, Словакия ва Польшага кўчирилади. Германиянинг ўзида эса янги заводлар қурилмайди.

Хитой зарбаси: Немис брендларининг шарқдаги қуллаши

Volkswagen дуч келаётган инқирознинг асосий сабабларидан бири — унинг энг катта даромад манбаи бўлган Хитой бозорини тез суръатда бой бераётганидир. Маҳаллий электромобиллар ва технологик компанияларнинг бозорни эгаллаши Европа брендларини четга суриб ташламоқда.

2026 йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра:

  • Volkswagen энг катта талафотни кўрди: савдо ҳажми хитой бозорида бирданига 36,6 фоизга қулаб, 424 300 дона автомобилгача тушиб кетди;

  • BMW ва Mini савдосида 30 фоизлик кескин пасайиш қайд этилди;

  • Mercedes-Benz ҳам Осиё бозоридаги талабнинг ҳаддан ташқари заифлашувига дуч келди.

Саноат таҳлилчиларининг таъкидлашича, бу муаммо умумий иқтисодий инқироз билан эмас, балки Хитой автосаноатининг мисли кўрилмаган даражада кучайиб, немис сифати ва брендини рақобатда енгиб бораётгани билан изоҳланади.

Бир пайтлар дунё машинасозлигининг чўққиси бўлган немис автогиганти эндиликда ўз ватанида заводларни ёпиш ва харажатларни кескин қисқартириш ҳисобига тирик қолиш курашини олиб бормоқда.

Сизнингча, анъанавий сифати билан машҳур бўлган Volkswagen ўз инқирозини енгиб ўта оладими ёки яқин йилларда жаҳон автобозорини Хитой брендлари буткул ўз назоратига оладими? Фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Митсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиМитсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиБугун, 12:26Ҳайдовчилар диққатига: 1 сентябрдан ЙҲҚ бузганлик учун жарималар миқдори ошдиҲайдовчилар диққатига: 1 сентябрдан ЙҲҚ бузганлик учун жарималар миқдори ошдиКеча, 20:56Kia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этадиKia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этадиКеча, 17:28Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайдиИккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди31.08, 14:28Li Auto раҳбари янги Мега минивенини биринчи iPhone билан таққосладиLi Auto раҳбари янги Мега минивенини биринчи iPhone билан таққослади31.08, 13:29Hyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилдиHyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилди31.08, 02:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади