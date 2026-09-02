Тарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчи
Жаҳон автомобиль саноатининг рамзи ва Европанинг энг йирик автоконцерни ҳисобланган Volkswagen ўз тарихидаги энг чуқур тизимли инқирозга юз тутмоқда. Германиянинг нуфузли WirtschaftsWoche нашри қўлига тушган махфий стратегик ҳужжатга кўра, автогигант раҳбарияти кутилмаган ва кескин қадамга қўл урди: компания Германиянинг ўзидаги тўртта йирик автозаводни бутунлай ёпиш ҳамда қатор моделларни қўшни давлатларга кўчириш режасини бир овоздан маъқуллади.
Махфий режа фош бўлди: Қайси гигант заводлар ёпилади?
Volkswagen кузатув кенгашининг 3—4 сентябрь кунларига белгиланган йиғилиши учун тайёрланган махфий ҳисобот немис автосаноати учун мисли кўрилмаган зарба бўлди. Режага мувофиқ, тўхтатиладиган корхоналар хронологияси қуйидагича белгиланган:
2031 йил: Эмден ва Цвиккау шаҳарларидаги конвейерлар тўлиқ тўхтатилади;
2032 йил: Ганновердаги йирик ишлаб чиқариш мажмуаси ўз фаолиятини якунлайди;
2034 йил: Неккарсулмдаги автозавод ёпилади.
Ҳисоб-китобларга кўра, тўхтатилиши режалаштирилаётган мазкур тўрт корхонанинг ўзида қарийб 40 минг нафар ишчи-хизматчи меҳнат қилмоқда. Бундан ташқари, бош директор Оливер Блюмнинг «Zielbild 2030» трансформация режасига биноан, концерн бўйича бутун дунё бўйлаб 100 мингга яқин иш ўрни (ходимларнинг 15 фоизи) қисқартирилиши кутилмоқда.
Ишлаб чиқариш Шарқий Европага кўчирилади
Концерннинг махфий баёнотида вазият очиқ-ойдин баҳоланган: «Мавжуд бизнес моделлари ва тузилмалари эндиликда Volkswagen гуруҳининг узоқ муддатли рақобатбардошлиги ва даромадлилигини таъминлай олмайди».
Энергия ресурслари, юқори солиқлар ва қиммат ишчи кучи туфайли Германияда автомобилларни конвейердан чиқариш ўзини оқламай қўйди. Шу сабабли немис заводидаги айрим моделларни ишлаб чиқариш нисбатан арзон ва харажатлари камроқ бўлган қўшни давлатларга — Чехия, Словакия ва Польшага кўчирилади. Германиянинг ўзида эса янги заводлар қурилмайди.
Хитой зарбаси: Немис брендларининг шарқдаги қуллаши
Volkswagen дуч келаётган инқирознинг асосий сабабларидан бири — унинг энг катта даромад манбаи бўлган Хитой бозорини тез суръатда бой бераётганидир. Маҳаллий электромобиллар ва технологик компанияларнинг бозорни эгаллаши Европа брендларини четга суриб ташламоқда.
2026 йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра:
Volkswagen энг катта талафотни кўрди: савдо ҳажми хитой бозорида бирданига 36,6 фоизга қулаб, 424 300 дона автомобилгача тушиб кетди;
BMW ва Mini савдосида 30 фоизлик кескин пасайиш қайд этилди;
Mercedes-Benz ҳам Осиё бозоридаги талабнинг ҳаддан ташқари заифлашувига дуч келди.
Саноат таҳлилчиларининг таъкидлашича, бу муаммо умумий иқтисодий инқироз билан эмас, балки Хитой автосаноатининг мисли кўрилмаган даражада кучайиб, немис сифати ва брендини рақобатда енгиб бораётгани билан изоҳланади.
Бир пайтлар дунё машинасозлигининг чўққиси бўлган немис автогиганти эндиликда ўз ватанида заводларни ёпиш ва харажатларни кескин қисқартириш ҳисобига тирик қолиш курашини олиб бормоқда.
Сизнингча, анъанавий сифати билан машҳур бўлган Volkswagen ўз инқирозини енгиб ўта оладими ёки яқин йилларда жаҳон автобозорини Хитой брендлари буткул ўз назоратига оладими? Фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…